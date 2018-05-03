Пятница-зона абсолютного отдыха
Уникальная атмосфера приятного отдыха и красивые люди нашего города. Самые популярные хиты из топ-чартов и уникальная шоу — программа, заставит вас двигаться всю ночь в ритмах любви. Угощаем всех весенними коктейлями .
За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet
Человек с микрофоном — Strong.
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23:00
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
4 мая 2018, пятница
21:00
11 мая 2018, пятница
21:00
18 мая 2018, пятница
21:00
25 мая 2018, пятница
21:00