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ЛитераТула театр: Шур-шорохи

ЛитераТула театр: Шур-шорохи

Шуршащий бэби-спектакль, от режиссера и актрисы «Гоголь-центра» Ирины Теплуховой совместно с театром «Мамин садик».

Эта история о том, как однажды появились шур-шорохи… Все перешуршили, все перешуршали и подарили необыкновенную сказку!

Часто тайна и волшебство скрыты в самых обыденных вещах, которыми мы пользуемся каждый день. И только дети способны видеть это сразу, без подготовки, постоянно и каждый день! Поэтому в нашем спектакле «разговаривают» на детском языке образов и не прекращающейся ни на миг игры.

Спектакль-образ для самых маленьких зрителей. Нежный, музыкальный, пластический: череда превращений, оживших фантазий и волшебства! В спектакле используется много музыки, пластики и шур-шорохов. Будем слушать, как скрипит снег, смотреть, как падают снежинки, и фантазировать, на что похожи морозные узоры. А помогут нашему воображению большие, огромные, маленькие и крошечные целлофановые пузыри. Или шур-шорохи)

Режиссёр-постановщик: Ирина Теплухова
Художники: Ирина Теплухова, Помиркованая Влада, Сергеева Катя
Исполнители: Ирина Теплухова, Андрей Абельцев

Вход свободный по предварительной регистрации

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
12 мая 2018, суббота
11:00
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