ЛитераТула театр: Шур-шорохи

Шуршащий бэби-спектакль, от режиссера и актрисы «Гоголь-центра» Ирины Теплуховой совместно с театром «Мамин садик».

Эта история о том, как однажды появились шур-шорохи… Все перешуршили, все перешуршали и подарили необыкновенную сказку!



Часто тайна и волшебство скрыты в самых обыденных вещах, которыми мы пользуемся каждый день. И только дети способны видеть это сразу, без подготовки, постоянно и каждый день! Поэтому в нашем спектакле «разговаривают» на детском языке образов и не прекращающейся ни на миг игры.



Спектакль-образ для самых маленьких зрителей. Нежный, музыкальный, пластический: череда превращений, оживших фантазий и волшебства! В спектакле используется много музыки, пластики и шур-шорохов. Будем слушать, как скрипит снег, смотреть, как падают снежинки, и фантазировать, на что похожи морозные узоры. А помогут нашему воображению большие, огромные, маленькие и крошечные целлофановые пузыри. Или шур-шорохи)



Режиссёр-постановщик: Ирина Теплухова

Художники: Ирина Теплухова, Помиркованая Влада, Сергеева Катя

Исполнители: Ирина Теплухова, Андрей Абельцев

Вход свободный по предварительной регистрации