Фестиваль конкурс проводится в целях развития, популяризации и сохранения исторического наследия Тульского региона, формирования эстетического вкуса детей и юношества на примере лучших образцов народной культуры, а так же повышения профессионального уровня руководителей фольклорных коллективов.



Всероссийский фестиваль- конкурс «Песни родины Л.Н. Толстого» — это масштабное событие в культурной жизни тульского региона, сочетающее в себе и творческое состязание, и школу профессионального мастерства, и яркий праздник народного творчества России.

В программе:

12 мая

10.00 -Церемония открытия Всероссийского фестиваля- конкурса «Песни родины Л.Н. Толстого»

10.30- Конкурсные прослушивания возрастных групп 6−8, 9−12 лет

14.00−14.30-Перерыв

14.30- Конкурсные прослушивания остальных возрастных групп

17.00- Круглый стол с участием жюри и руководителей коллективов



13 Мая