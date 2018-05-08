Песни родины Л.Н.Толстого
Фестиваль конкурс проводится в целях развития, популяризации и сохранения исторического наследия Тульского региона, формирования эстетического вкуса детей и юношества на примере лучших образцов народной культуры, а так же повышения профессионального уровня руководителей фольклорных коллективов.
Всероссийский фестиваль- конкурс «Песни родины Л.Н. Толстого» — это масштабное событие в культурной жизни тульского региона, сочетающее в себе и творческое состязание, и школу профессионального мастерства, и яркий праздник народного творчества России.
В программе:
12 мая
- 10.00 -Церемония открытия Всероссийского фестиваля- конкурса «Песни родины Л.Н. Толстого»
- 10.30- Конкурсные прослушивания возрастных групп 6−8, 9−12 лет
- 14.00−14.30-Перерыв
- 14.30- Конкурсные прослушивания остальных возрастных групп
- 17.00- Круглый стол с участием жюри и руководителей коллективов
13 Мая
- 12.00- Мастер — класс по сольной народной хореографии солиста ансамбля «Оберег», руководителя студии русского танца Ф. Степового (возможны дополнения)
- 14.30- церемония награждения дипломантов конкурса
- 15.00- Гала- концерт с участием лауреатов конкурса
- 16.00 -«Песня о купце Калашникове» — текст читает Татьяна Тимошенкова. В программе принимают участие оркестр народных инструментов «Тула» Художественный руководитель и дирижер Владимир Оленичев и фольклорный ансамбль «Услада» — художественный руководитель Марина Федосеева
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
12 мая 2018, суббота
10:00
13 мая 2018, воскресенье
12:00