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Песни родины Л.Н.Толстого

Песни родины Л.Н.Толстого

Фестиваль конкурс проводится в целях развития, популяризации и сохранения исторического наследия Тульского региона, формирования эстетического вкуса детей и юношества на примере лучших образцов народной культуры, а так же повышения профессионального уровня руководителей фольклорных коллективов.


Всероссийский фестиваль- конкурс «Песни родины Л.Н. Толстого» — это масштабное событие в культурной жизни тульского региона, сочетающее в себе и творческое состязание, и школу профессионального мастерства, и яркий праздник народного творчества России.

В программе:

12 мая

  • 10.00 -Церемония открытия Всероссийского фестиваля- конкурса «Песни родины Л.Н. Толстого»
  • 10.30- Конкурсные прослушивания возрастных групп 6−8, 9−12 лет
  • 14.00−14.30-Перерыв
  • 14.30- Конкурсные прослушивания остальных возрастных групп
  • 17.00- Круглый стол с участием жюри и руководителей коллективов


13 Мая

  • 12.00- Мастер — класс по сольной народной хореографии солиста ансамбля «Оберег», руководителя студии русского танца Ф. Степового (возможны дополнения)
  • 14.30- церемония награждения дипломантов конкурса
  • 15.00- Гала- концерт с участием лауреатов конкурса
  • 16.00 -«Песня о купце Калашникове» — текст читает Татьяна Тимошенкова. В программе принимают участие оркестр народных инструментов «Тула» Художественный руководитель и дирижер Владимир Оленичев и фольклорный ансамбль «Услада» — художественный руководитель Марина Федосеева
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
12 мая 2018, суббота
10:00
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13 мая 2018, воскресенье
12:00
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