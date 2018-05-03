ГРАН-КУРАЖЪ представит Тулякам свой новый мини-альбом и презентует его на Большом сольном концерте в М2. Каждый новый релиз коллектива - это большое и громкое событие на российской рок сцене, которое не может остаться не замеченным.



Только на этом концерте у Вас есть уникальная возможность погрузиться в неповторимую атмосферу, которую создают коллектив на своих живых выступлениях!

Большая программа, все любимые песни и культовые хиты, отличное настроение, лучший живой звук и сценический свет, а главное - живая презентация новых песен и нового мини-альбома!

