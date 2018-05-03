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Гран - Куражъ

Гран - Куражъ

 ГРАН-КУРАЖЪ представит Тулякам свой новый мини-альбом и презентует его на Большом сольном концерте в М2. Каждый новый релиз коллектива - это большое и громкое событие на российской рок сцене, которое не может остаться не замеченным.

Только на этом концерте у Вас есть уникальная возможность погрузиться в неповторимую атмосферу, которую создают коллектив на своих живых выступлениях!

 

Большая программа, все любимые песни и культовые хиты, отличное настроение, лучший живой звук и сценический свет, а главное - живая презентация новых песен и нового мини-альбома!
 


Перед концертом состоится Meet&Greet с музыкантами Гран-КуражЪ (автограф сессия, живое общение, присутствие на саундчеке). Что бы попасть на данное мероприятие необходимо приобрести билет категории VIP!

 

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Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
12 мая 2018, суббота
19:00
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