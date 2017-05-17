Сложи все извинения в коробку в форме сердца, захвати мятный чай и дезодорант Teen Spirit, не оставайся у деда Джо, не верь поцелуям Молли и прогуляй школу. А вечером, 26 мая, приходи в Harats Pub, чтобы ещё раз окунуться в атмосферу сырых риффов, расщеплённого вокала и фатальной романтики из Сиетла.

Группа Lope сыграет акустическая cover-программа на хиты Nirvana.

Вход свободный.

Бронирование столов по телефону — 525−025.