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ЛитераТула театр: Кто утешит Кнютта?

ЛитераТула театр: Кто утешит Кнютта?

Первая постановка в рамках театральной программы фестиваля «Литератула -2018». Спектакль представляет Независимый актуальный театр для детей и родителей «Снарк».

Вы все, конечно, знаете, кто такой Муми-тролль. И конечно же, вы знаете Муми-маму, Муми-Папу, Фрекен Снорк, Хемуля и даже хатиффнатов… Но есть в Мумидоле еще одно существо, о существовании которого мало кто знает. Это малыш-Кнютт. Он с одной стороны очень пуглив, а с другой — очень стеснителен, так что с какой стороны к нему ни подойди — он всегда найдет повод спрятаться. Но однажды случилось нечто, что заставило этого маленького зверька побороть свой страх перед всем на свете и даже вступить в смертельную схватку с гигантской Моррой. А все началось с таинственного письма, которое приплыло по морю в самой настоящей бутылке.

Этот спектакль целиком умещается в чемодане одной очень эксцентричной иностранки. Она путешествует с ним в обнимку по всему миру и из каждой страны она привозит самую интересную сказку. В этот раз она побывала в Финляндии и привезла в своем чемодане историю великой Туве Янссон.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
11 мая 2018, пятница
11:00
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