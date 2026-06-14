Овен (21.03-20.04): Эта неделя дает вам шанс перевернуть свою жизнь, сменить направление деятельности или пересмотреть отношения с партнерами. Вы будете настроены решительно, но главное — не допускайте эмоциональных перегрузок. Уединяться не следует — это благоприятное время, чтобы прийти к определенности в отношениях и обсудить планы с коллегами. На среду и четверг планируйте дела, которые требуют быстрого исполнения.

Про бизнес. Чем меньше спешки, тем стабильнее ваша материальная база. И лучше не участвовать в авантюрах даже на самых привлекательных условиях. Вас может охватить несвойственное вашей натуре транжирство, попробуйте ему противостоять.

Про любовь и интим. Постарайтесь обрести душевное равновесие, вы способны отпугнуть удачу необдуманными поступками и резкими словами. А ведь вас ждет романтическое знакомство в парке. Будьте внимательные и заботливы, и тогда вам ответят взаимностью.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 17.

Телец (21.04-21.05): В ваших финансовых перспективах могут наметиться новые тенденции. Траты пока лучше свести к минимуму и сосредоточиться на вопросах заработка. Возможны неожиданные предложения. В среду и четверг будьте осторожнее в поездках, берегите материальные ценности.

Про бизнес. Во вторник могут оказаться удачными рискованные действия, а вот в среду вам необходимо проявить осторожность, берегите свои деньги. В пятницу вы сможете удачно купить вещь, о которой мечтаете уже давно.

Про любовь и интим. Возможно, взвесив все за и против, вы можете решиться, наконец, на серьезный шаг, связав свою судьбу с любимым человеком. Ваш избранник/избранница поймут, какое сокровище он обрел в вашем лице.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 20.

Близнецы (22.05-21.06): Не тратьте эти приятные летние дни на ссоры и разборки с близкими людьми. Звезды советуют вам как можно больше времени проводить на свежем воздухе, гулять, плавать. В выходные обязательно выбирайтесь из «каменных джунглей» в лес и на просторы. Увидите, как организм будет вам благодарен.

Про бизнес. Финансовое благополучие не забывает вас, вероятна премия или дорогой подарок. Вы многого добились в профессиональной сфере и у вас отличные перспективы, так что можете позволить себе что-то дорогое.

Про любовь и интим. Время волшебства и чудес, нежных признаний и предложений руки и сердца. Загадывайте самые смелые желани. Они очень скоро исполнятся.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 17.

Рак (22.06-22.07): Ваш энтузиазм в карьерных вопросах несколько поутихнет, и больше времени вы сможете уделить дому и близким. Это подходящее время для генеральных уборок, небольших ремонтов, наведения порядка. Заботы, разделенные с членами семьи, помогут пережить стрессовые ситуации, связанные с основной работой.

Про бизнес. Во вторник лучше не назначать важных деловых встреч и не вести деловых переговоров. Вообще стоит поменьше работать и больше думать о выходных, которые вы проведете с любимыми людьми.

Про любовь и интим. Если вы расслабитесь и перестанете критиковать и преувеличивать недостатки любимого человека, вашим отношениям ничего не грозит. В интиме все будет так, как вы себе это и представляете.

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 21.

Лев (23.07-23.08): У неженатых Львов появится тяга к новым развлечениям и увлечениям. Любовь становится одной из приоритетных тем. Может вернуться старое чувство или в уже сложившихся отношениях наметится новый настрой. Но не исключены и ссоры, разрывы связей. Не стоит удерживать ситуацию, звезды сейчас не оставляют выбора — происходит то, что назрело.

Про бизнес. На этой неделе вы вполне способны подготовить прочный фундамент для постройки массивного здания собственного благополучия. Только не откладывайте важные дела в долгий ящик.

Про любовь и интим. Вы сейчас весьма загадочны и романтичны. Но в то же время по степени неприступности подобны крепости. Учитесь не только принимать любовь, но и отдавать ее в полной мере. Улыбайтесь!

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 15.

Дева (24.08-23.09): Изящество в выражении ваших интересов, мнений и идей поможет в деловом общении. Хороший период для составления корреспонденции и ведения переговоров, обсуждения, конференций, для составления и подписания важных документов и контрактов. Возможны удачные короткие деловые поездки, получение приятных известий.

Про бизнес. Деньги на этой неделе будут приходить и уходить незаметно. Составить финансовый отчет за данный период может оказаться совсем непросто, лучше и не пытайтесь.

Про любовь и интим. Разберитесь в своих чувствах и мыслях, старайтесь сохранять спокойствие и равновесие, какие бы события ни происходили вокруг вас. Вы можете оправдать ожидания любимого человека или разочаровать его, многое зависит от вас.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 15.

Весы (24.09-23.10): Возможны конфликты по самым неожиданным поводам. Но сдержать ничего нельзя — произойдет только то, что назрело и должно произойти. Точно так же в вашу жизнь может вернуться человек, с которым вы расстались, но тема оказалась неисчерпанной. В пятницу появится возможность определиться с задачами на ближайшее время и обсудить планы с деловыми партнерами.

Про бизнес. В первой половине недели ждите поступления значительной суммы. Можно рассчитывать на премию или прибавку к зарплате.

Про любовь и интим. Постарайтесь не зацикливаться на своих обязательствах перед любимым человеком. Конечно, любые отношения требуют некоторого самопожертвования, но не до такой степени, чтобы идти против того, чего настойчиво просит ваша душа.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 18.

Скорпион (24.10-22.11): Теперь больше времени желательно проводить в одиночестве, а в работу вносить больше творческих аспектов и фантазии. В понедельник и вторник не стоит торопиться с нововведениями. За эту неделю произойдет много нового, что заставит откорректировать планы, и возможно, вернуться к ранее отложенным делам и проектам. Придется исправлять старые ошибки, но главное — не наделать новых.

Про бизнес. Вас просто завалят деньгами и выгодными предложениями о работе. Ваши опыт и мастерство точно оценят. Можно задуматься о каком-нибудь крупном приобретении.

Про любовь и интим. Ваши отношения с любимым человеком полны любви и взаимопонимания. Эта неделя сделает вас еще ближе. Не исключено, что состоится разговор, который изменит вашу судьбу.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 16.

Стрелец (23.11-21.12): Возможны поездки, командировки. Со вторника можно приступать к новым делам или заниматься вопросами образования. Кроме новых знаний, вас ждут интересные, необычные знакомства, которые в будущем окажутся полезными. В среду и четверг активно продвигайте свои планы.

Про бизнес. Финансовое положение стабильно. Удачными будут покупки и приобретения в среду и в пятницу. И да — почистите свою корзину на маркетплейсе, половина из того, что там лежит, вам точно не нужна.

Про любовь и интим. Не бойтесь демонстрировать теплые чувства по отношению к любимому человеку. А вот амбициозность, слишком высокие требования к партнеру грозят все разрушить - избранник/избранница могут взбунтоваться или впасть в уныние.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 16.

Козерог (22.12-20.01): Разнообразие впечатлений на этой неделе вам гарантировано. Во вторник может произойти что-то неординарное на работе или придется столкнуться с непредвиденными препятствиями в делах. Далеко не все теперь зависит от вашего желания. Придется умерить расходы и некоторое время терпеливо справляться с грузом обязанностей. В среду и четверг вы уже найдете компромиссные решения по возникшим проблемам и сможете снова проявлять энтузиазм и активность в делах, которые наметили.

Про бизнес. Во вторник не желательно впутываться в финансовые авантюры, особенно те, которые сулят мгновенный результат, выигрыш или баснословную прибыль. Во второй половине недели не стоит расслабляться, надо завершить важные дела.

Про любовь. Судьба предоставит вам выбор: или расставание с любимым человеком, или принятие тех жизненных обстоятельств, которые у него возникли. Вам придется чем-то жертвовать, выбирайте сами.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 15.

Водолей (21.01-19.02): Вы будете комфортно чувствовать себя в уединении, занимаясь привычной деятельностью. Но вряд ли удастся на этой неделе сохранить стабильность в делах и внутреннее равновесие. Придется переключиться на внеочередную работу. Новые идеи и предложения могут изначально вызвать протест, но не торопитесь сразу отвечать отказом. Дайте ситуации проявиться, а себе оставьте время подумать.

Про бизнес. На этой неделе желательно контролировать не только свои финансы, но и денежные аппетиты близких людей. Поход по магазинам во вторник увенчается успехом, вы обязательно увидите ту вещь, о которой давно мечтали.

Про любовь и интим. Вам придется оставить на время романтические встречи и свидания и с головой погрузиться в работу, что может вызвать подозрение и ревность со стороны любимого человека.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 15.

Рыбы (20.02-20.03): На этой неделе произойдет резкий поворот событий, словно что-то остановит вас в стремительном движении — и заставит двигаться в новом направлении. Со вторника нужно будет заново сориентироваться в том, чем вы заняты, и пересмотреть свои планы и обязанности. В среду будьте особенно внимательны, не давайте своим чувствам беспрепятственно проявляться под влиянием настроения.

Про бизнес. Финансовое положение стабильно и не вызывает у вас особенного беспокойства. В среду вы можете купить дорогой, но классный наряд для выходных.

Про любовь. На любовном фронте временное затишье. Но, возможно, эта неделя все изменит. Не сидите дома, отправляйтесь на шумную вечеринку, там вы сможете встретить свою судьбу.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 21.