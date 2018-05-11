новости
новости
Регистрация
Четвертая Аллея Доброты появится в Туле на набережной Упы

Четвертая Аллея Доброты появится в Туле на набережной Упы

12 мая приглашаем всех желающих сажать деревья вместе с главой администрации Тулы Евгением Авиловым, редакцией «Слободы» и Myslo и тульскими блогерами.

Мероприятие начнется в 10.00. Место высадки — свободное пространство между мостами на противоположной стороне Тульского оружейного завода (если идти по тротуару от Чулковского моста, то сразу после баскетбольной площадки до высоковольтной линии).

Запланирована высадка крупномерных саженцев липы из питомника «Садовый лабиринт». Участники мероприятия будут обеспечены необходимым инвентарем.

Принять участие в высадке аллеи приглашаются все желающие.

как все начиналось

Высадка Аллеи Доброты — это добрая традиция, которая появилась в нашем городе по инициативе читателей и редакции газеты «Слобода». В этом году появится уже четвертая по счету аллея.

Три года назад читатели «Слободы» и пользователи портала Myslo.ru Виктор Зайцев (ник Розарио Агро) и Андрей Архипов (ник Бюргер) предложили организовать встречу редакции с читателями, пользователями портала и посадить деревья.
 
– Что мы, хуже Белоусова?! Для начала посадим 30−40 деревьев, а там, глядишь, и другие люди подтянутся, еще посадят. И станет это хорошей традицией, — говорили они.
 
И оказались правы. Сажать деревья в родном городе, на улицах и в скверах, парках и своих дворах стало доброй традицией. Вместе с вами, дорогие наши читатели и пользователи, мы посадили уже три Аллеи Доброты:
– Это очень хороший пример участия туляков в благоустройстве города. И хорошая идея — в каждом районе сажать деревья. Но еще важно, чтобы потом за посадкой ухаживали, не бросали ее, — сказал после посадки елочек Евгений Васильевич Авилов.
 
 
Кстати, в прошлом году глава администрации сажал деревья вместе с нами. И даже больше! Со своим однополчанином, с кем служил когда-то давно, с Андреем Архиповым, автором идеи Аллей Доброты. Вот, оказывается, какие бывают на Аллее Доброты добрые встречи!
 
Сюжет: "Слобода" и Myslo сажают деревья
Четвертая Аллея Доброты появится на набережной Упы
Жизнь Тулы и области
Четвертая Аллея Доброты появится на набережной Упы
27 апреля, в 15:02, 104 2660 24
Туляки посадили третью Аллею Доброты
Жизнь Тулы и области
Туляки посадили третью Аллею Доброты
13 мая 2017, в 16:25, 249 24703 43
В Пролетарском районе Тулы сажают Аллею Доброты - 3
Жизнь Тулы и области
В Пролетарском районе Тулы сажают Аллею Доброты - 3
13 мая 2017, в 11:51, 225 2752 22
Третья Аллея Доброты в Туле появится на ул. Баженова
Жизнь Тулы и области
Третья Аллея Доброты в Туле появится на ул. Баженова
10 мая 2017, в 15:18, 116 4298 26
Все новости сюжета
сегодня, в 12:55 +9
Другие статьи по темам
Событие
Аллея ДобротыСлобода и Myslo сажают деревьяанонскак пройти
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Киреевском районе «бесправный» водитель устроил ДТП
В Киреевском районе «бесправный» водитель устроил ДТП
Тулячка о съемках скадального клипа Киркорова: богини, мартини и комплимент от трансгендера
Тулячка о съемках скадального клипа Киркорова: богини, мартини и комплимент от трансгендера
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.