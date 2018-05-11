Четвертая Аллея Доброты появится в Туле на набережной Упы

12 мая приглашаем всех желающих сажать деревья вместе с главой администрации Тулы Евгением Авиловым, редакцией «Слободы» и Myslo и тульскими блогерами.

Мероприятие начнется в 10.00. Место высадки — свободное пространство между мостами на противоположной стороне Тульского оружейного завода (если идти по тротуару от Чулковского моста, то сразу после баскетбольной площадки до высоковольтной линии). Запланирована высадка крупномерных саженцев липы из питомника «Садовый лабиринт». Участники мероприятия будут обеспечены необходимым инвентарем. Принять участие в высадке аллеи приглашаются все желающие. как все начиналось Высадка Аллеи Доброты — это добрая традиция, которая появилась в нашем городе по инициативе читателей и редакции газеты «Слобода». В этом году появится уже четвертая по счету аллея.

Три года назад читатели «Слободы» и пользователи портала Myslo.ru Виктор Зайцев (ник Розарио Агро) и Андрей Архипов (ник Бюргер) предложили организовать встречу редакции с читателями, пользователями портала и посадить деревья.

– Что мы, хуже Белоусова?! Для начала посадим 30−40 деревьев, а там, глядишь, и другие люди подтянутся, еще посадят. И станет это хорошей традицией, — говорили они.

И оказались правы. Сажать деревья в родном городе, на улицах и в скверах, парках и своих дворах стало доброй традицией. Вместе с вами, дорогие наши читатели и пользователи, мы посадили уже три Аллеи Доброты:

– Это очень хороший пример участия туляков в благоустройстве города. И хорошая идея — в каждом районе сажать деревья. Но еще важно, чтобы потом за посадкой ухаживали, не бросали ее, — сказал после посадки елочек Евгений Васильевич Авилов.

Кстати, в прошлом году глава администрации сажал деревья вместе с нами. И даже больше! Со своим однополчанином, с кем служил когда-то давно, с Андреем Архиповым, автором идеи Аллей Доброты. Вот, оказывается, какие бывают на Аллее Доброты добрые встречи!