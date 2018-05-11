Четвертая Аллея Доброты появится в Туле на набережной Упы
12 мая приглашаем всех желающих сажать деревья вместе с главой администрации Тулы Евгением Авиловым, редакцией «Слободы» и Myslo и тульскими блогерами.
Мероприятие начнется в 10.00. Место высадки — свободное пространство между мостами на противоположной стороне Тульского оружейного завода (если идти по тротуару от Чулковского моста, то сразу после баскетбольной площадки до высоковольтной линии).
Запланирована высадка крупномерных саженцев липы из питомника «Садовый лабиринт». Участники мероприятия будут обеспечены необходимым инвентарем.
Принять участие в высадке аллеи приглашаются все желающие.
Высадка Аллеи Доброты — это добрая традиция, которая появилась в нашем городе по инициативе читателей и редакции газеты «Слобода». В этом году появится уже четвертая по счету аллея.
- 35 лип во втором проезде Металлургов в 2015-м,
- 50 лип на Молодежном бульваре в Заречье в 2016-м,
- 50 елочек вокруг детской площадки у Щегловского монастыря в 2017-м.