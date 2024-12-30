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Вкусы 2024 года: подводим итоги рубрики «Где поесть»
Фото из архива Myslo.

Вкусы 2024 года: подводим итоги рубрики «Где поесть»

Весь год Myslo пробовал разную еду и делился впечатлениями с читателями. Самое время узнать, какие рестораны и блюда в Туле понравились нам больше остальных в уходящем году!

Что мы ели и что вы читали

В этом году Myslo опубликовал 22 материала рубрики «Где поесть» (без учета «Контрольной закупки»).

В рамках проекта мы побывали в 67 ресторанах и кафе, попробовали 110 блюд: от простого стрит-фуда до экзотических азиатских супов.

Больше других блюд читателям Myslo полюбились:

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Пицца из Ptizza, бабл-ти из «Бабл Бро», тартар из «Дружбы», зеленый салат из Ten, шашлык из «Две печи»
  1. бессменная пицца (33256 просмотров),
  2. трендовый бабл-ти (26312 просмотра),
  3. изысканный тартар (25734 просмотра),
  4. полезный зеленый салат (24252 просмотра),
  5. горячие шашлыки (23614 просмотра).

Топ-3 мест по мнению Myslo

Мы просмотрели все материалы рубрики и отобрали пять ресторанов, которые чаще остальных получали высшую оценку дегустаторов Myslo. Блюда из этих заведений мы посчитали самыми вкусными!

3 место: Totó и «Две печи»

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Бронзу 2024 года поделили два совершенно разных заведения — модное кафе и по-домашнему душевная пиццерия.

Эти заведения получили «5+» в наших обзорах дважды. В Totó нам очень понравился зеленый салат и «Цезарь», а в «Две печи» мы еще не раз закажем шашлык и крылышки.

 

2 место: Mr. Cup и «Дружба»

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Серебро тоже придется поделить. Рестораны, занявшие почетные вторые места, лидировали три раза.

В кофейне Mr. Cup бесподобные венские вафли а-ля «Цезарь», завтраки и масленичные блины!

А в «Дружбе» мы высоко оценили здешние бургеры и салат с баклажаном, а юный эксперт отметила макароны с сыром из детского меню.

 

1 место: Mama Mia

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Популярная сеть ресторанов забирает золото в подборке этого года — еда отсюда получала звание самой вкусной четыре раза. Из большого меню «Мамы» нам пришлись по душе постные блюда, крылышки, теплый салат с птицей и некоторые позиции из детского меню.

P.S.: Все победители проекта получат фирменные знаки отличия от Myslo!

 

В проекте «Где поесть» Myslo оценивает еду честно, но все же субъективно. Итоги года мы подводили с учетом наших вкусовых предпочтений, а это значит, что в Туле еще множество мест, где можно сытно и вкусно поесть!

Делитесь своими гастрономическими открытиями уходящего года в комментариях!

Сюжет: Где поесть
Где поесть сытные вафли в Туле?
Обзоры / Еда
Где поесть сытные вафли в Туле?
20 декабря, в 12:33, 23 12924 5
Контрольная закупка Myslo: пробуем зеленый горошек
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем зеленый горошек
13 декабря, в 12:00, 32 17398 8
Контрольная закупка: какие тульские пряники самые вкусные
Обзоры / Еда
Контрольная закупка: какие тульские пряники самые вкусные
6 декабря, в 11:00, 93 25254 11
Контрольная закупка Myslo: пробуем онигири
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем онигири
29 ноября, в 15:18, 42 20991 9
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вчера, в 12:00 0
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