Вкусы 2024 года: подводим итоги рубрики «Где поесть»

Что мы ели и что вы читали
В этом году Myslo опубликовал 22 материала рубрики «Где поесть» (без учета «Контрольной закупки»).
В рамках проекта мы побывали в 67 ресторанах и кафе, попробовали 110 блюд: от простого стрит-фуда до экзотических азиатских супов.
Больше других блюд читателям Myslo полюбились:
Пицца из Ptizza, бабл-ти из «Бабл Бро», тартар из «Дружбы», зеленый салат из Ten, шашлык из «Две печи»
- бессменная пицца (33256 просмотров),
- трендовый бабл-ти (26312 просмотра),
- изысканный тартар (25734 просмотра),
- полезный зеленый салат (24252 просмотра),
- горячие шашлыки (23614 просмотра).
Топ-3 мест по мнению Myslo
Мы просмотрели все материалы рубрики и отобрали пять ресторанов, которые чаще остальных получали высшую оценку дегустаторов Myslo. Блюда из этих заведений мы посчитали самыми вкусными!
3 место: Totó и «Две печи»
Бронзу 2024 года поделили два совершенно разных заведения — модное кафе и по-домашнему душевная пиццерия.
Эти заведения получили «5+» в наших обзорах дважды. В Totó нам очень понравился зеленый салат и «Цезарь», а в «Две печи» мы еще не раз закажем шашлык и крылышки.
2 место: Mr. Cup и «Дружба»
Серебро тоже придется поделить. Рестораны, занявшие почетные вторые места, лидировали три раза.
В кофейне Mr. Cup бесподобные венские вафли а-ля «Цезарь», завтраки и масленичные блины!
А в «Дружбе» мы высоко оценили здешние бургеры и салат с баклажаном, а юный эксперт отметила макароны с сыром из детского меню.
1 место: Mama Mia
Популярная сеть ресторанов забирает золото в подборке этого года — еда отсюда получала звание самой вкусной четыре раза. Из большого меню «Мамы» нам пришлись по душе постные блюда, крылышки, теплый салат с птицей и некоторые позиции из детского меню.
P.S.: Все победители проекта получат фирменные знаки отличия от Myslo!
В проекте «Где поесть» Myslo оценивает еду честно, но все же субъективно. Итоги года мы подводили с учетом наших вкусовых предпочтений, а это значит, что в Туле еще множество мест, где можно сытно и вкусно поесть!
Делитесь своими гастрономическими открытиями уходящего года в комментариях!