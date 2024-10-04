Где поесть: пробуем детское меню в тульских кафе и ресторанах

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Под одним из постов в телеграм-канале Myslo читатели задались вопросом: где в Туле можно поесть с детьми? Мы решили исследовать этот вопрос и узнать, что и как предлагают рестораны Тулы своим маленьким посетителям.

Если бы детское меню оценивали великовозрастные корреспонденты, это было бы несправедливо. Поэтому для честного обзора Myslo пригласил юного дегустатора — Алису. Недавно девочке исполнилось 7 лет, и в этом году она пошла в первый класс.

Пробовать детское меню Myslo и Алиса будут в:

Пряности & Радости

Блюдо: Пельмешки с курицей (подается со сметаной).

Цена: 430 руб.

Вес: 180 г. (плюс 30 г сметаны).

Время ожидания: 13 мин.

«Пряности» предлагают разнообразное детское меню. Всего в нем 19 позиций, среди которых есть салаты, супы, гарниры, горячие закуски и горячие блюда — все для полноценного и здорового приема пищи.

Большое меню оформлено в милом мультяшном стиле, а вместо скучного куриного бульона тут подают суп «Курочка Ряба».

Чтобы ребенок не скучал во время ожидания блюда, официант предложил маленькой гостье самой выбрать понравившиеся раскраски и карандаши. Такое внимание Алисе весьма польстило.

Отварные пельмени здесь подают горячими, с густой холодной сметаной — Алиса отметила ее как главное достоинство блюда. Еще один топинг — кусочек сливочного масла. Куриный фарш в пельменях очень нежный. Еда не пересолена, но и не пресная — самое то для детского блюда.

Оценка Myslo: 5 из 5 баллов.

Оценка дегустатора: 11 из 5 баллов.

Дружба

Блюдо: Паста с сыром.

Цена: 290 руб.

Вес: 220 г.

Время ожидания: 6 мин.

Красочное детское меню в «Дружбе» предлагает шесть позиций. Среди них преимущественно сытная горячая еда — салатиков нет. Обилие жиров и углеводов в рационе растущего организма — это неплохо, но и о клетчатке забывать не стоит.

Яичные спагетти ярко-желтого цвета обильно посыпаны аппетитным чеддером. Паста мягкая, не альденте. Сладковатый сыр в комбинации с макаронами — это прямо вкус детства!

Алиса осталась сыта и довольна, а вот корреспонденту Myslo паста с сыром показалась слишком «пустой» — больше похоже на гарнир, а не на полноценное блюдо. Но оно имеет полное право на существование — привередливые малоежки оценят.

Оценка Myslo: 4 из 5 баллов.

Оценка дегустатора: 10 из 5 баллов (но макароны с сыром все равно на первом месте!).

Томато

Блюдо: Две куриные котлетки с картофельным пюре и свежими овощами.

Цена: 325 руб.

Вес: 270 г (90/100/80 г).

Время ожидания: 10 мин.

Есть детская комната.

Детское меню из «Томато» подают отдельно от взрослого. Оно состоит из 10 позиций: бургеры, снеки и гарниры из картофеля, куриный шашлычок и наггетсы. Несмотря на обилие фритюрной пищи, свежие овощи входят в состав почти каждого блюда.

Отметим забавную подачу: ингредиенты выложены в виде обезьянки — не идеальной, но в условиях полной посадки это совсем не критично. Главное, что дегустатор Алиса осталась довольна и видом блюда, и его вкусом.

Котлетки мягкие и сочные, пюре очень нежное и воздушное, немного пресное (что только в плюс). Добавим балл за свежие огурцы и помидоры — овощи еще никому не навредили. «Томато» получает крепкую пятерку.

Оценка Myslo: 5 из 5 баллов.

Оценка дегустатора: 10 из 5 баллов.

Mama Mia

Блюдо: Теплый салат с сосисками.

Цена: 230 руб.

Вес: 195 г.

Время ожидания: 14 мин.

Есть детская комната.

В Mama Mia меню для юных посетителей такое же большое и разнообразное, как и для взрослых: ресторан предлагает на выбор целых 33 позиции — супы, салаты, горячее, стритфуд и, конечно, десерты.

Подкупает волшебная подача блюд: яркие тарелочки в виде котят и машинок, еда в виде цветов, деталек лего и даже целые композиции из ингредиентов. Игровой компонент, который стимулирует детей поесть, реализован бренд-шефом «Мамы» на ура.

Существенный минус тарелки-медвежонка, в которой нам принесли салат, — ее небольшой диаметр. Крупно нарезанные продукты, несмотря на все усилия Алисы, выпрыгивали на стол при попытке схватить их вилкой. К концу трапезы мы извели порядочное количество салфеток, протирая стол, — сидеть в грязи совсем не хочется.

Обертка-то яркая, а что насчет наполнения? Тут тоже все тип-топ: нам понравилось сочетание сытных и свежих, контраст теплых и прохладных ингредиентов. Заправка — легкий, нежирный майонез. Алиса очень хвалила сочные сосиски.

Оценка Myslo: 5 из 5 баллов.

Оценка дегустатора: 12 из 5 баллов.

Якитория

Блюдо: Тарт чиз.

Цена: 271 руб.

Вес: 150 г.

Время ожидания: 11 мин.

— Ух ты! Какая смешная картинка!

Алисе очень понравилось рассматривать яркое меню с фантастическими персонажами. «Якитория» подает 15 угощений: бенто, горячее, снеки из фритюра, роллы, вторые блюда и десерты.

Гостья рубрики выбрала «Тарт чиз» — лепешка с сыром. Простая по сути, но очень вкусная закуска пришлась нам по душе: сладковатая тортилья с нежнейшей начинкой из сливочного и твердого сыра. Объедение! Будто из горячего бутерброда убрали все «лишнее».

Оценка Myslo: 5 из 5 баллов.

Оценка дегустатора: 13 из 5 баллов.

Блюда для маленьких гостей в Тульских ресторанах показали себя достойно. Красочное меню, интересная подача и вкусная еда — приглашенный эксперт осталась довольна всем.

Самая интересная подача — Mama Mia.

Самое маленькое время ожидания — «Дружба».

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — Mama Mia (теплый салат с сосисками).

Самое вкусное блюдо, по мнению дегустатора Алисы, — паста с сыром из «Дружбы».