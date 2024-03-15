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Где поесть блины на Масленицу в Туле – 2024

Где поесть блины на Масленицу в Туле – 2024

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

Масленица! Ну и мы, конечно же, не смогли пройти мимо блинов. Да, приготовить их можно и дома, но если не хочется — вот вам несколько необычных вариантов. 

За блинами мы отправились в пять заведений города: 

  • Кофейня Mr.Cup на ул. Советской, 56-а,
  • Ресторан WhatElse на ул. Советской, 11/1, пространство «Искра»,
  • Кофейня BARY на ул. Советской, 11/1, пространство «Искра»,
  • Ресторан Pro Cheese на ул. Советской, 56, пространство «Арка»,
  • Блинная «Русские блины» на ул. Пролетарской, 2, ТРЦ «Макси».
 

Кофейня Mr.Cup

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В масленичном меню кофейни пять позиций: 

  • с арахисовым кремом и соленой карамелью — 390 руб.,
  • с творожным муссом и пряной вишней — 360 руб.,
  • с рагу из индейки и сливочным соусом — 390 руб.,
  • со шпинатом и грибами — 380 руб.,
  • крепвиль тирамису — 390 руб.

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Цена: 380 руб.

Мы решили попробовать блинчик со шпинатом и грибами. Большая и сытная порция. Нежный шпинатный мусс, шампиньоны, вешенки и лук порей — приятное и легкое сочетание. 

Сам блинчик сладковатый, нежирный. Всё отлично сочетается, при этом вкус самого блина солирует! Вкусно и необычно. Мы такое рекомендуем!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

Ресторан WhatElse

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В меню: 

  • классические блины (три штуки с добавкой на выбор: варенье / сгущенное молоко / сметана / соленая карамель) — 320 руб.,
  • с креветкой — 510 руб.,
  • с ростбифом — 520 руб.,
  • с лососем — 540 руб.,
  • с шоколадным кремом ганаш — 410 руб.

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Цена: 520 руб.

Мы выбрали блины с ростбифом. И оказалось, что здесь они выглядят, как огромное горячее. Порция очень большая. Ростбиф нежный, его много. Также добавлены вешенки, лук фри и кунжутный соус с зерновой горчицей.

Пахнет невероятно привлекательно, на вкус тоже неплохо. Блинчики очень вкусные, и начинки много. Но она такая яркая, что если есть всё вместе, то вкуса самих блинов почти не чувствуется.

Это интересное блюдо, но если хотите именно масленичного вайба, то отдайте предпочтение классике.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

 

Кофейня BARY

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В меню BARY всего четыре блинные позиции: 

  • классические блины с добавками: соленая карамель, сметана, мед, малиновое варенье, кокосовая сгущенка, черничное варенье с апельсином и мятой — 150 руб.,
  • блины с кокосовой сгущенкой — 210 руб.,
  • панкейки с беконом и кленовым сиропом — 390 руб.,
  • блины со шпинатом и семгой — 450 руб.

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Цена: 390 руб.

Мы выбрали самое интересненькое: панкейки с беконом и кленовым сиропом. Наверняка что-нибудь интересненькое!

Честно говоря, блюдо нас разочаровало. Сами панкейки — без изысков, совершенно обычные. Бекон очень соленый, сиропа мало. Никакого интересного сочетания нет. 

Блюдо сухое. Да и цена не радует. За три небольших панкейка, пару слайсов бекона и ложечку сиропа 390 рублей — многовато.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

Ресторан Pro Cheese

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В Pro Cheese к Масленице подготовились хорошо. В меню разнообразие: 

  • блинчики с шоколадным ганашем, ягодным конфитюром и орехами — 350 руб.,
  • с камамбером и мортаделлой — 350 руб.,
  • с зеленым маслом и красной икрой — 550 руб.,
  • с клубникой и страчателлой — 350 руб.,
  • креп сюзетт с апельсиновым муссом и корицей — 350 руб.

Помимо этого, здесь можно купить блинчики или панкейки и добавить туда раклет (расплавленный сыр).

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Цена: 350 руб.

Мы решили попробовать блинчики с клубникой и страчателлой. Сочетание показалось интересным. Но блюдо в итоге мы не оценили.

Очень жирные блины в сочетании с сыром — убийство для поджелудочной. Ни в одном другом заведении такие масляные блины нам не попадались, это на любителя. 

Клубника не очень сладкая, поэтому начинка не приторная, за это плюс. Все остальное нам пришлось не по вкусу. 

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

 

Блинная «Русские блины»

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Мы искали истинно блинное заведение в Туле и нашли. В ТРЦ «Макси» мы обнаружили корнер «Русские блины». Тут чего только нет: 11 вариантов сытных блинов и 13 сладких. Цена — от 118 до 478 руб.

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Цена: 229 руб.

Мы захотели чего-нибудь сладенького и остановились на блине «Вишня крем чиз». В итоге получили один блинчик, неплохо упакованный навынос, учитывая, что заказ мы делали в корнере: тарелочка, приборы и даже термопакет.

По вкусу блинчик приятный, плотный. Начинка неприторная: нежный крем и натуральная вишня. Без вау-эффекта, но вполне достойно для блюда из корнера.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Сравнивать разные блинчики по цене и весу мы не будем, но лидер у нас есть.

Самые вкусные масленичные блины, по мнению редакции, готовят в кофейне Mr.Cup. Наши рекомендации!

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