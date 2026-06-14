В Тульской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА.
Этот режим действовал с ночи 14 июня. Подразделения ПВО Минобороны России сбили более 60 беспилотников.
Напомним, что обломки одного из БПЛА упали на промышленное предприятие в Новомосковске.
Об этом рассказал губернатор Дмитрий Миляев.
В Тульской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА.
Этот режим действовал с ночи 14 июня. Подразделения ПВО Минобороны России сбили более 60 беспилотников.
Напомним, что обломки одного из БПЛА упали на промышленное предприятие в Новомосковске.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram
вчера
38
833
5