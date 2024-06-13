Где поесть бургеры в Туле 2.0

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Бургеры мы пробовали 2,5 года назад. Это было так давно, что некоторые заведения из обзора уже успели закрыться. В общем, мы решили продегустировать бургеры еще раз.

Мы заказали бургеры с говядиной в пяти заведениях Тулы:

Ресторан «Дружба» на ул. Металлистов, 12-б,

Кафе «Томато» на пр. Ленина, 120 к.1,

Кафе Dark Side на ул. Советской, 16,

Ресторан Hops на пр. Ленина, 85, к.2,

Ресторан Angel 8 на пр. Ленина, 85, к.3.

Ресторан «Дружба»

Цена: 690 руб.

Вес бургера: 199 г.

В «Дружбе» мы отыскали бургер с мраморной говядиной: картофельная булочка, котлета, соус цезарь, луковый конфитюр и брусничный соус. К бургеру подали картофель фри, горчичный соус и приятную мелочь – маринованный огурчик. За внешний вид точно плюс – штамп на бургере смотрится очень инстаграмно, что, конечно же, запрещено в РФ.

Неплохая булочка, большая котлета, достаточно соуса. На вкус – прекрасно. Котлета вкусная, ощущается вкус именно мраморной говядины. Но самое главное в этом блюде – брусничный соус. Он так хорошо играл с луковым конфитюром и говядиной, что завоевал сердечки всех дегустаторов.

Картошка неплохая, горчичный соус традиционный. С маринованным огурчиком все тоже сочетается отлично. Нам понравилось, однозначно – высший балл.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Кафе «Томато»

Цена: 395 руб.

Вес бургера: 210 г.

Единственный бургер с говядиной, который есть в сети этих кафе – «Томато-чизбургер». В нем – булочка, говяжья котлета, сыр чеддер, корнишоны, помидоры, красный лук, салат и соус.

Если честно, этот бургер не идет ни в какое сравнение с предыдущим. Булка похожа на батон – плотная и невкусная. Котлета тоже резиновая. Овощей достаточно, но они ситуацию не спасают. В бургере добавлен горчичный соус, но сухая булка и котлета не дают его почувствовать.

К картошке тоже есть претензии. Как будто вареная и без специй. Соус – обычный кетчуп.

В целом блюдо напоминает известную всем с детства еду – котлету с хлебом. Для кафе это не годится.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Кафе Dark Side

Цена: 440 руб.

Вес: 418 г.

В Dark Side мы взяли бургер «Мраморный дарк». На выбор его можно сделать в черной или светлой булочкой. Мы предпочли темную сторону.

Внутри котлета из мраморной говядины, чеддер, айсберг, маринованные огурцы, помидоры, маринованный лук и соус.

К блюду прилагается картофель и соус.

Это самый огромный бургер! И самый сочный. Начинки настолько много, что она вылезает со всех сторон.

Котлета сочная, вкусная. Много овощей и соуса. Единственное – нарезка лука крупновата. И соус немного похож на тот, что для шаурмы.

Отметим еще вкусную зажаренную картошку и приятный соус.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Ресторан Hops

Цена: 690 руб.

Вес: 306 г.

В HOPS мы выбрали бургер с котлетой из говядины и сыром чеддер. К порции прилагается картофель фри и соус. Выглядит все неплохо.

На вкус хуже. Мы насторожились, когда не смогли разрезать этот бургер. Но дальше было еще веселее. Нам не понравилась котлета, она была....рыхлой. Странная консистенция. А еще этот бургер почему-то оказался сладким.

И это не привкус сладкого соуса, который сочетается с мясом. Казалось, что даже котлета отдает сладостью. Не зашло.

Картофель фри неплохой. Но соус к нему похож на смесь майонеза и кетчупа. Без изысков. Это единственный бургер, который не доели дегустаторы.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Ресторан Angel 8

Цена: 860 руб.

Вес: 301 г.

Бургер с мраморной говядиной, картошкой фри и пармезаном ждал нас в Angel 8. Выглядит очень аппетитно!

Булочка с овсяными хлопьями, необычный зеленый соус, грибы и очень много сыра. Даже внешне бургер выглядит солидно.

Котлета очень вкусная, сочная, мягкая, яркая. Соусы сочетаются отлично и дают какой-то особенный привкус, который нам понравился. Дома такой приготовить непросто.

Отдельный лайк ресторану за картофель с пармезаном и травами. Невероятно!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый большой бургер — Dark Side (418 г).

Самый маленький бургер— «Дружба» (199 г).

Самый дорогой бургер— Angel 8 (860 руб.).

Самый дешевый бургер— «Томато» (395 руб.).

Самый вкусный, по мнению редакции — Angel 8 и «Дружба».