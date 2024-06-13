Где поесть бургеры в Туле 2.0

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.
Бургеры мы пробовали 2,5 года назад. Это было так давно, что некоторые заведения из обзора уже успели закрыться. В общем, мы решили продегустировать бургеры еще раз.
Мы заказали бургеры с говядиной в пяти заведениях Тулы:
- Ресторан «Дружба» на ул. Металлистов, 12-б,
- Кафе «Томато» на пр. Ленина, 120 к.1,
- Кафе Dark Side на ул. Советской, 16,
- Ресторан Hops на пр. Ленина, 85, к.2,
- Ресторан Angel 8 на пр. Ленина, 85, к.3.
Ресторан «Дружба»
Цена: 690 руб.
Вес бургера: 199 г.
В «Дружбе» мы отыскали бургер с мраморной говядиной: картофельная булочка, котлета, соус цезарь, луковый конфитюр и брусничный соус. К бургеру подали картофель фри, горчичный соус и приятную мелочь – маринованный огурчик. За внешний вид точно плюс – штамп на бургере смотрится очень инстаграмно, что, конечно же, запрещено в РФ.
Неплохая булочка, большая котлета, достаточно соуса. На вкус – прекрасно. Котлета вкусная, ощущается вкус именно мраморной говядины. Но самое главное в этом блюде – брусничный соус. Он так хорошо играл с луковым конфитюром и говядиной, что завоевал сердечки всех дегустаторов.
Картошка неплохая, горчичный соус традиционный. С маринованным огурчиком все тоже сочетается отлично. Нам понравилось, однозначно – высший балл.
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
Кафе «Томато»
Цена: 395 руб.
Вес бургера: 210 г.
Единственный бургер с говядиной, который есть в сети этих кафе – «Томато-чизбургер». В нем – булочка, говяжья котлета, сыр чеддер, корнишоны, помидоры, красный лук, салат и соус.
Если честно, этот бургер не идет ни в какое сравнение с предыдущим. Булка похожа на батон – плотная и невкусная. Котлета тоже резиновая. Овощей достаточно, но они ситуацию не спасают. В бургере добавлен горчичный соус, но сухая булка и котлета не дают его почувствовать.
К картошке тоже есть претензии. Как будто вареная и без специй. Соус – обычный кетчуп.
В целом блюдо напоминает известную всем с детства еду – котлету с хлебом. Для кафе это не годится.
Наша оценка: 3 из 5 баллов.
Кафе Dark Side
Цена: 440 руб.
Вес: 418 г.
В Dark Side мы взяли бургер «Мраморный дарк». На выбор его можно сделать в черной или светлой булочкой. Мы предпочли темную сторону.
Внутри котлета из мраморной говядины, чеддер, айсберг, маринованные огурцы, помидоры, маринованный лук и соус.
К блюду прилагается картофель и соус.
Это самый огромный бургер! И самый сочный. Начинки настолько много, что она вылезает со всех сторон.
Котлета сочная, вкусная. Много овощей и соуса. Единственное – нарезка лука крупновата. И соус немного похож на тот, что для шаурмы.
Отметим еще вкусную зажаренную картошку и приятный соус.
Наша оценка: 4 из 5 баллов.
Ресторан Hops
Цена: 690 руб.
Вес: 306 г.
В HOPS мы выбрали бургер с котлетой из говядины и сыром чеддер. К порции прилагается картофель фри и соус. Выглядит все неплохо.
На вкус хуже. Мы насторожились, когда не смогли разрезать этот бургер. Но дальше было еще веселее. Нам не понравилась котлета, она была....рыхлой. Странная консистенция. А еще этот бургер почему-то оказался сладким.
И это не привкус сладкого соуса, который сочетается с мясом. Казалось, что даже котлета отдает сладостью. Не зашло.
Картофель фри неплохой. Но соус к нему похож на смесь майонеза и кетчупа. Без изысков. Это единственный бургер, который не доели дегустаторы.
Наша оценка: 2 из 5 баллов.
Ресторан Angel 8
Цена: 860 руб.
Вес: 301 г.
Бургер с мраморной говядиной, картошкой фри и пармезаном ждал нас в Angel 8. Выглядит очень аппетитно!
Булочка с овсяными хлопьями, необычный зеленый соус, грибы и очень много сыра. Даже внешне бургер выглядит солидно.
Котлета очень вкусная, сочная, мягкая, яркая. Соусы сочетаются отлично и дают какой-то особенный привкус, который нам понравился. Дома такой приготовить непросто.
Отдельный лайк ресторану за картофель с пармезаном и травами. Невероятно!
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
Самый большой бургер — Dark Side (418 г).
Самый маленький бургер— «Дружба» (199 г).
Самый дорогой бургер— Angel 8 (860 руб.).
Самый дешевый бургер— «Томато» (395 руб.).
Самый вкусный, по мнению редакции — Angel 8 и «Дружба».