Где попробовать бабл-ти в Туле?

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Сегодня будем пробовать bubble tea (или, по-нашему, бабл-ти) — сладкий напиток родом из далеких тайваньских 80-х, который стал настоящим трендом в соцсетях год назад. Сегодня раздобыть диковинное угощение совсем нетрудно: он есть практически в каждом заведении.

Мы закупились бабл-ти в:

Отметим, что мы брали минимальные объемы из предложенных.

Попридержите свои вкусовые сосочки — сначала проведем краткий бабл-ти — ликбез.

Что за шарики плавают на дне бабл-ти?

Главная особенность чая бабл-ти — жевательные шарики тапиоки, которые готовят из крахмальной муки растения маниок. Для приготовления бабл-ти их варят и подслащивают сахаром или сиропом. Желеобразные «жемчужины» имеют нейтральный, слабо выраженный вкус, поэтому их можно напитать любым ароматом.

Не менее популярная альтернатива — джус-болы. Название говорит само за себя: это буквально сок, покрытый оболочкой из водорослей. В отличие от шариков тапиоки, джус-болы сразу готовы к употреблению и легко лопаются во рту, как икринки.

Из чего делают бабл-ти?

Вариаций бабл-ти масса: на чае и на кофе, горячие и холодные, с молоком, сливками или без них, с разными топингами и вкусами. Усредненный рецепт содержит: чай, молоко, шарики тапиоки, сироп, лед. Неотъемлемый аксессуар — широкая трубочка, через которую нужно есть «жемчужины».

А вот теперь (наконец!) переходим к самой вкусной части — дегустации!

Цена: 350 руб.

Объем: 300 мл.

Состав: чай «Эрл Грей», пюре манго, сироп «лемонграсс», джус-болы со вкусом «апельсин-йогурт», лед.

Время подачи: 2 мин.

В «Филипповском» мы взяли бабл-ти со вкусом «манго-лемонграсс» (мы едва удержались от покупки Бабл Бир — из конца меню пленительно манил экстремальный коктейль из безалкогольного пива и джус-болов…).

Напиток подали в необычном стаканчике-банке, который удобно взять с собой… было бы, если бы мы заказали с собой. Ничего, эстетика — дело десятое. Главное испытание — поддеть язычок банки и не сломать ногти.

Справились! Ну что, этот бабл-ти стоил всех усилий? Скорее да, чем нет. У этого чая сбалансированный вкус: в меру сладкий за счет джус-болов, с небольшой горечью лемонграсса и освежающей кислинкой пюре манго. Только напоминает он скорее лимонад, чем чай — мало «заварки». Джус-болы диаметром примерно в полсантиметра, так что без труда проходят через трубочку.

Бабл-ти от «Филиповского» — авторский вариант известного лакомства, который отлично освежает в жару. Но он не подойдет сладкоежкам и любителям классического рецепта.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 380 руб.

Объем: 500 мл.

Состав: чай, топинги с персиком и клубникой, джус-болы «маракуйя», лед.

Время подачи: 3 мин.

В Trin Coffee минимальный объем — целых пол-литра! Можно неспеша потягивать чай, вальяжно прогуливаясь по ТРЦ.

Выбор вкуса дался нам непросто: в меню три категории и 17 позиций. Остановились на сочетании «персик-клубника-маракуйя». Вжух! И бариста на наших глазах собирает напиток в стакане.

Главное достоинство этого кандидата — яркий фруктовый вкус. При этом он не навязчиво сладкий. Кисло-сладкие «жемчужины» тут намного крупнее (до 1 см в диаметре). Из минусов: его будто разбавили водой. На зубах и языке вертятся крошечные песчинки неясного происхождения (в отличие от крупиц сахара они меньше, жестче, не тают во рту). За это снимем балл.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Пряникофф

Цена: 250 руб.

Объем: 300 мл.

Состав: чай, молоко, топинг с персиком, мармелад, лед.

Время подачи: 6 мин.

Заказываем бабл-ти с персиком (еще есть с матчей и бабл гам). Это первый в нашей подборке чай, приближенный к классическому рецепту — в состав входит молоко. Напиток оказался сливочно-нежным, с интенсивным вкусом персика и карамельными нотками. Умеренно сладкий. Вопросы вызывают импровизированные «тапиоки». Вместо них идет жевательный мармелад (или желе), нарезанный крупными брусочками, — они попросту не проходят через трубочку. Чрезмерное упорство стоило нам риска умереть от удушья. Будьте аккуратнее!

Так и остались мармеладки на дне, а мы — без мармеладок.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Smaak

Цена: 280 руб.

Объем: 375 мл.

Состав: вода газированная, сироп «арбуз», сироп «мята», лимонный сок, джус-болы «свежая мята», кандурин (золотистый), лед.

Время подачи: 8 мин.

Из всего ассортимента бабл-ти в Smaak любимец гостей — сверкающий лимонад «арбуз-мята». Выглядит он на все сто: жидкость в качественном стаканчике переливается золотыми перламутровыми волнами. Чудеса! Это заслуга кандурина — гипоаллергенного пищевого красителя, который широко применяется для создания эффектных коктейлей и окрашивания кондитерских изделий.

Гармоничный интерьер кофейни, стильный неон, волшебные сверкающие напитки — здесь есть все, чтобы сделать эстетичные фотографии для соцсетей и заработать «классы». Но сам бабл-ти нам не понравился — уж слишком он приторный. Обилие арбузного ароматизатора плавит язык, сахарные шарики бросают в жар, даже свежая мята не в силах уравновесить сладость.

Рекомендуем этот бабл-ти прожженным сладкоежкам и гламурным фуд-блогерам. А мы, пожалуй, пас.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Бабл Бро

Цена: 380 руб.

Объем: 500 мл.

Состав: молоко, ванильный сироп, секретный порошок-основа «Таро», карамельные шарики тапиоки, лед.

Время подачи: 5 мин.

«Таро» из «Бабл Бро» — самый аутентичный бабл-ти из сегодняшних претендентов. По крайней мере потому, что в его состав входят «всамделишные» шарики тапиоки! Мягкие, тягучие, в меру сладкие, с ароматом карамели и теплые. Они одновременно контрастируют с прохладой напитка (лед разбит в блендере и смешан со всеми ингредиентами, наподобие фраппе) и дополняют нежную сливочную основу напитка. Этот бабл-ти довольно сладкий — прикончить весь стаканчик за раз было сложновато. Но до уровня Smaak ему еще топать и топать.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дорогой — «Бабл Бро» и Trin Coffee (380 руб.).

Самый дешевый — «Пряникофф» (250 руб.).

Самый вкусный, по мнению редакции, — «Бабл Бро».