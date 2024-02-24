Где позавтракать в центре Тулы

Завтрак — это важно! Но многие кафе и рестораны работают с полудня, а то и позже. Мы решили проверить, где можно перекусить в центре Тулы рано утром, например в 8-9 часов утра. Сдаем адреса и все подробно рассказываем, чтобы вы не тратили время на поиски.

Итак, позавтракали мы в пяти заведениях города:

Кафе «Кофе Культ» на ул. Советской, 47, 1 этаж (ТРЦ «Гостиный двор»),

Кофейня BARY на ул. Советской, 11/1, городское пространство «Искра»,

Кофейня « Филипповский by Salden’S» на ул. Советской, 56,

Филипповский Кофейня toto на ул. Советской, 56, пространство «Арка»,

Кофейня Mr.Cup на ул. Советской, 56-а.

Кафе «Кофе Культ»

«Кофе Культ» в «Гостином дворе» работает с 8.00, и завтраки здесь подают весь день. Есть, например, рисовая каша с манго и кокосовым кремом (280 руб.), сэндвичи, тосты, круассаны (от 330 руб.), хумус с тыквой, свежими овощами и лепешкой (270 руб.), булгур, всячески приготовленные яйца и др.

Цена: 330 руб.

Мы выбрали то, что в меню других тульских заведений встречается крайне редко — мак энд чиз с креветкой (330 руб.).

Что же это такое? Макароны в сырном соусе с жареными креветками и беконом.

По субъективному мнению автора, завтрак должен быть все-таки красивым. А иначе зачем идти утром в кофейню? Мак энд чиз с этим подвел. Ну согласитесь!

Что по вкусу: порция не слишком большая, но сытная. Блюдо принесли чуть теплое, неприятно. В порции много бекона, и, честно говоря, он забивает все остальные вкусы.

В тарелки нашлись три креветки, к ним нет претензий. А вот к зеленому луку в начале дня вопросы есть. Всем ли удобно его есть перед рабочим днем? Тем более, что в меню про него ни слова.

Сыр сильно тянется, соуса достаточно. Но вкус не впечатлил совсем. Есть можно, но суховато и без ярких эмоций.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Кофейня BARY

BARY в «Искре» тоже для ранних пташек — здесь завтраки подают с 8.00 до 14.00. Вот некоторые позиции из меню: глазунья с жареной картошкой и грибами (280 руб.), овсяная каша с пряным кремом из печеного яблока и жареным бананом (250 руб.), омлет с мортаделлой и фетой (360 руб.).

Цена: 450 руб.

Мы решили попробовать скрембл с лососем и грибным муссом. Блюдо принесли быстро. Завтрак выглядел аккуратно, но не очень фотогенично: грибной мусс цветом так себе.

Вкус у завтрака очень нежный: тающий во рту скрембл, нежный слабосоленый лосось. Понравился баланс соли — скрембл и грибной мусс были несолеными, что отлично сочеталось с рыбой.

Что не понравилось: грибной мусс забивал вкус остальных составляющих блюда. Если есть все вместе, то ощущается только он. По отдельности составляющие блюда идеальны. Завтрак сытный и приятный.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Кофейня « Филипповский by Salden’S»

О том, что в «Филипповском» можно позавтракать кричит даже вывеска заведения. Заведение открывает свои двери в 9.00, поэтому перекусить рано утром здесь тоже можно. Меню завтраков действует целый день, и оно интересное: скрембл с креветками и вялеными томатами (520 руб.), круассан со скремблом, страчателлой и жареным беконом (600 руб.), печеный баклажан с сыром Чеддер и томатной сальсой (550 руб.).

Цена: 390 руб.

Мы выбрали один из самый бюджетных вариантов — бриошь с креветками. Блюдо принесли быстро, и самый приятный факт — бриошь была еще теплой и невероятно вкусно пахла.

В блюде сочетаются яйцо пашот, творожный сыр, листья салата и соус голландез. Выглядит очень красиво!

Несмотря на то, что блюдо не слишком большое, оно очень сытное. Отлично приготовленные креветки, яйцо и соус дают приятную палитру вкусов.

Нежный вкус, ароматная мягкая бриошь, интересный соус. Все это так удачно переплетается, что сразу становится понятно — перед нами победитель обзора.

Вкусно, красиво, интересно. Что еще нужно для завтрака? Это блюдо мы рекомендуем вам, и сами закажем еще не раз.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Кофейня toto

Кофейня toto работает с 8.00 по будням, и с 9.00 по выходным. Завтраки подают весь день. Можно выбрать скрембл с жареной грудинкой, салатом айсберг, сливочно-горчичным соусом и чиабаттой (420 руб.), тост с томленой говядиной, битыми огурцами и томатами черри (580 руб.), бенедикт на злаковом хлебе под соусом голландез с жареной грудинкой и шпинатом (470 руб.) и др.

Цена: 220 руб. + 70 руб. за альтернативное молоко.

Мы решили: ну какой же обзор завтраков без каши. Тем более, что в меню позиция была довольно заманчивая — овсяная каша с клубничным пюре и грушей. Ну вкусно же, согласитесь?

Что мы получили? Небольшую порцию самой обычной каши.

За альтернативное молоко пришлось доплатить еще треть от стоимости блюда. Это не слишком приятно.

Джем вкусный, напоминает свежую ароматную клубнику. И это единственное, что порадовало в блюде. Куски груши огромные, есть их ложкой неудобно. Груша, как показалось, консервированная (учитывая, что она утонула в каше, разобрать было непросто.

Не самое удачное решение — арахис в карамели. Эта красная арахисовая крошка неприятно липла к зубам. Пойти на важные рабочие встречи с прилипшим арахисом на зубах — идея так себе.

К тому же блюдо оказалось очень сладким. И простым. Никаких изысков, вкусных соусов или необычных кулинарных решений в каше за 290 рублей. Как скажут наши любимые читатели, это мы и дома приготовим.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Кофейня Mr.Cup

Позавтракать в Mr.Cup можно с 8.00 по будням, и с 9.00 по выходным. Меню действует весь день. Подают самодельную гранолу с домашним йогуртом, ягодами и чиа-пудингом (320 руб.), вафли с фисташковым муссом и соусом из ананаса (460 руб.), драники из батата с тартаром из лосося, кремом из авокадо и яйцом пашот (640 руб.) и др. Это одно из самых интересных утренних меню в городе.

Цена: 430 руб.

Мы выбрали ленивые вареники из топленого творога с карамелью из облепихи. Маленькая отсылка к детству, посмотрим, как здесь готовят это блюдо.

Выглядит очень мило! На вкус тоже. Нежные ленивые вареники и свежие ягоды — отличное сочетание. Все это дополнено облепиховой карамелью и сметанным соусом. Очень вкусно, не приторно и интересно.

От такого завтрака сразу повышается настроение. Он легкий и при этом сытный. Хочется еще и еще.

Единственный минус завтрака в Mr.Cup — обслуживание. Десерт подавали очень долго, а про кофе вообще забыли. Посадка в заведении всегда полная, очевидно, что персонал не справляется. Так что если спешите, возможно Mr.Cup — не лучший выбор.

Но мы оцениваем вкус, поэтому присуждаем блюду высший балл.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самые вкусные завтраки, по мнению редакции Myslo — Mr.Cup и «Филипповский».

Учитывая скорость обслуживания, абсолютный лидер обзора — «Филипповский».