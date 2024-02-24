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Где позавтракать в центре Тулы

Где позавтракать в центре Тулы

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

Завтрак — это важно! Но многие кафе и рестораны работают с полудня, а то и позже. Мы решили проверить, где можно перекусить в центре Тулы рано утром, например в 8-9 часов утра. Сдаем адреса и все подробно рассказываем, чтобы вы не тратили время на поиски.

Итак, позавтракали мы в пяти заведениях города: 

  • Кафе «Кофе Культ» на ул. Советской, 47, 1 этаж (ТРЦ «Гостиный двор»),
  • Кофейня BARY на ул. Советской, 11/1, городское пространство «Искра»,
  • Кофейня «Филипповский by Salden’S» на ул. Советской, 56,
  • Кофейня toto на ул. Советской, 56, пространство «Арка»,
  • Кофейня Mr.Cup на ул. Советской, 56-а.

 

 

Кафе «Кофе Культ»

«Кофе Культ» в «Гостином дворе» работает с 8.00, и завтраки здесь подают весь день. Есть, например, рисовая каша с манго и кокосовым кремом (280 руб.), сэндвичи, тосты, круассаны (от 330 руб.), хумус с тыквой, свежими овощами и лепешкой (270 руб.), булгур, всячески приготовленные яйца и др.

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Цена: 330 руб.

Мы выбрали то, что в меню других тульских заведений встречается крайне редко — мак энд чиз с креветкой (330 руб.). 

Что же это такое? Макароны в сырном соусе с жареными креветками и беконом.

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По субъективному мнению автора, завтрак должен быть все-таки красивым. А иначе зачем идти утром в кофейню? Мак энд чиз с этим подвел. Ну согласитесь!

Что по вкусу: порция не слишком большая, но сытная. Блюдо принесли чуть теплое, неприятно. В порции много бекона, и, честно говоря, он забивает все остальные вкусы. 

В тарелки нашлись три креветки, к ним нет претензий. А вот к зеленому луку в начале дня вопросы есть. Всем ли удобно его есть перед рабочим днем? Тем более, что в меню про него ни слова.

Сыр сильно тянется, соуса достаточно. Но вкус не впечатлил совсем. Есть можно, но суховато и без ярких эмоций.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

Кофейня BARY

BARY в «Искре» тоже для ранних пташек — здесь завтраки подают с 8.00 до 14.00. Вот некоторые позиции из меню: глазунья с жареной картошкой и грибами (280 руб.), овсяная каша с пряным кремом из печеного яблока и жареным бананом (250 руб.), омлет с мортаделлой и фетой (360 руб.).

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Цена: 450 руб.

Мы решили попробовать скрембл с лососем и грибным муссом. Блюдо принесли быстро. Завтрак выглядел аккуратно, но не очень фотогенично: грибной мусс цветом так себе. 

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Вкус у завтрака очень нежный: тающий во рту скрембл, нежный слабосоленый лосось. Понравился баланс соли — скрембл и грибной мусс были несолеными, что отлично сочеталось с рыбой.

Что не понравилось: грибной мусс забивал вкус остальных составляющих блюда. Если есть все вместе, то ощущается только он. По отдельности составляющие блюда идеальны. Завтрак сытный и приятный. 

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

 

Кофейня «Филипповский by Salden’S»

О том, что в «Филипповском» можно позавтракать кричит даже вывеска заведения. Заведение открывает свои двери в 9.00, поэтому перекусить рано утром здесь тоже можно. Меню завтраков действует целый день, и оно интересное: скрембл с креветками и вялеными томатами (520 руб.), круассан со скремблом, страчателлой и жареным беконом (600 руб.), печеный баклажан с сыром Чеддер и томатной сальсой (550 руб.).

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Цена: 390 руб. 

Мы выбрали один из самый бюджетных вариантов — бриошь с креветками. Блюдо принесли быстро, и самый приятный факт — бриошь была еще теплой и невероятно вкусно пахла.

В блюде сочетаются яйцо пашот, творожный сыр, листья салата и соус голландез. Выглядит очень красиво! 

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Несмотря на то, что блюдо не слишком большое, оно очень сытное. Отлично приготовленные креветки, яйцо и соус дают приятную палитру вкусов. 

Нежный вкус, ароматная мягкая бриошь, интересный соус. Все это так удачно переплетается, что сразу становится понятно — перед нами победитель обзора. 

Вкусно, красиво, интересно. Что еще нужно для завтрака? Это блюдо мы рекомендуем вам, и сами закажем еще не раз. 

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Кофейня toto

Кофейня toto работает с 8.00 по будням, и с 9.00 по выходным. Завтраки подают весь день. Можно выбрать скрембл с жареной грудинкой, салатом айсберг, сливочно-горчичным соусом и чиабаттой (420 руб.), тост с томленой говядиной, битыми огурцами и томатами черри (580 руб.), бенедикт на злаковом хлебе под соусом голландез с жареной грудинкой и шпинатом (470 руб.) и др.

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Цена: 220 руб. + 70 руб. за альтернативное молоко.

Мы решили: ну какой же обзор завтраков без каши. Тем более, что в меню позиция была довольно заманчивая — овсяная каша с клубничным пюре и грушей. Ну вкусно же, согласитесь?

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Что мы получили? Небольшую порцию самой обычной каши.

За альтернативное молоко пришлось доплатить еще треть от стоимости блюда. Это не слишком приятно. 

Джем вкусный, напоминает свежую ароматную клубнику. И это единственное, что порадовало в блюде. Куски груши огромные, есть их ложкой неудобно. Груша, как показалось, консервированная (учитывая, что она утонула в каше, разобрать было непросто.

Не самое удачное решение — арахис в карамели. Эта красная арахисовая крошка неприятно липла к зубам. Пойти на важные рабочие встречи с прилипшим арахисом на зубах — идея так себе.

К тому же блюдо оказалось очень сладким. И простым. Никаких изысков, вкусных соусов или необычных кулинарных решений в каше за 290 рублей. Как скажут наши любимые читатели, это мы и дома приготовим.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Кофейня Mr.Cup

Позавтракать в Mr.Cup можно с 8.00 по будням, и с 9.00 по выходным. Меню действует весь день. Подают самодельную гранолу с домашним йогуртом, ягодами и чиа-пудингом (320 руб.), вафли с фисташковым муссом и соусом из ананаса (460 руб.), драники из батата с тартаром из лосося, кремом из авокадо и яйцом пашот (640 руб.) и др. Это одно из самых интересных утренних меню в городе.

https://img.myslo.ru/Contents/c2/eb/7f42-28e8-43a3-8bc8-9f5f77ae9cff/66436359-fd8e-4c24-bd66-df2a7bc6ec59.jpg

Цена: 430 руб. 

Мы выбрали ленивые вареники из топленого творога с карамелью из облепихи. Маленькая отсылка к детству, посмотрим, как здесь готовят это блюдо.

https://img.myslo.ru/Contents/c2/eb/7f42-28e8-43a3-8bc8-9f5f77ae9cff/e8e1cb0f-abbe-4702-81ce-ec264de91743.jpg

Выглядит очень мило! На вкус тоже. Нежные ленивые вареники и свежие ягоды — отличное сочетание. Все это дополнено облепиховой карамелью и сметанным соусом. Очень вкусно, не приторно и интересно.

От такого завтрака сразу повышается настроение. Он легкий и при этом сытный. Хочется еще и еще. 

Единственный минус завтрака в Mr.Cup — обслуживание. Десерт подавали очень долго, а про кофе вообще забыли. Посадка в заведении всегда полная, очевидно, что персонал не справляется. Так что если спешите, возможно Mr.Cup — не лучший выбор.

Но мы оцениваем вкус, поэтому присуждаем блюду высший балл.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

Самые вкусные завтраки, по мнению редакции Myslo — Mr.Cup и «Филипповский».

Учитывая скорость обслуживания, абсолютный лидер обзора — «Филипповский».

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