Тульское кафе «Мама Миа» могут банкротить из-за долгов

Фото Оксаны Грудининой.

Налоговая служба Тульской области инициировала процесс банкротства кафе «Мама Миа», подав соответствующий иск в Арбитражный суд региона. Компания ООО «Мама Миа» признана должником.

Суд установил, что заявление подано с нарушением требований. Сторона обвинения не направила другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и прилагаемых к нему документов. Кроме того, налоговым органам необходимо представить суду информацию от ГИБДД о транспортных средствах, принадлежащих организации, а также предоставить суду доказательства, что должник получил заявление о банкротстве.

Пока суд оставил дело без движения. Стороне необходимо до 13 декабря 2024 года предоставить все недостающие документы.

Стоит отметить, что согласно данным Федеральной службы судебных приставов у компании имеется 11 исполнительных производств на сумму около 1,2 миллиона рублей.