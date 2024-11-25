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Тульское кафе «Мама Миа» могут банкротить из-за долгов
Фото Оксаны Грудининой.

Тульское кафе «Мама Миа» могут банкротить из-за долгов

Арбитражный суд пока оставил дело без движения.

Налоговая служба Тульской области инициировала процесс банкротства кафе «Мама Миа», подав соответствующий иск в Арбитражный суд региона. Компания ООО «Мама Миа» признана должником. 

Суд установил, что заявление подано с нарушением требований. Сторона обвинения не направила другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и прилагаемых к нему документов. Кроме того, налоговым органам необходимо представить суду информацию от ГИБДД о транспортных средствах, принадлежащих организации, а также предоставить суду доказательства, что должник получил заявление о банкротстве.

Пока суд оставил дело без движения. Стороне необходимо до 13 декабря 2024 года предоставить все недостающие документы. 

Стоит отметить, что согласно данным Федеральной службы судебных приставов у компании имеется 11 исполнительных производств на сумму около 1,2 миллиона рублей. 

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Автор:
сегодня, в 17:30 +2
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