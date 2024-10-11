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Где поесть теплый салат с птицей в Туле?

Где поесть теплый салат с птицей в Туле?

Вкусный проект Myslo: пробуем еду и делимся впечатлениями!

Помимо популярных салатов с баклажанами и классических оливье, тульские рестораны предлагают множество оригинальных рецептов. Один из таких — теплый салат с птицей. Суть одна, а исполнение разное. В этом материале Myslo попробует пять таких салатов и выяснит, где самый, по нашему мнению, вкусный!

Пробовать теплый салат с птицей Myslo будет в:

 

The Бык

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«Теплый салат с цыпленком»

Цена: 350 руб.

Вес: 300 г.

Время ожидания: 17 мин.

Цукини напоминает солоноватую губку, пропитанную маслом. А его в салате хватает: жир перечеркивает любой намек на свежесть зелени. Хотя и она не в лучшей форме: микс-салат жутко горчит. Жгучий красный лук напрочь перебивает вкусы остальных ингредиентов. Сладковатый кус-кус ситуацию не спасает.

Но самое обидное — холодный цыпленок. Вкус у птицы странный, будто она полежала. Из-за текстуры — мягкой внутри и сухой снаружи — кажется, будто цыпленок полежал и заветрелся.

Несмотря на заманчивое соотношение «цена — порция», салат в новом ресторане нас не порадовал. Доедать его мы не стали.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Mama Mia

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«Индейка карри с овощами и жареным сыром»

Цена: 549 руб.

Вес: 350 г.

Время ожидания: 11 мин.

Главное достоинство этого салата — комбинация соусов и основных ингредиентов. Пряный, сладкий, с легкой остринкой соус манго-карри идеально сочетается с мягкой индейкой. Травянистая свежесть рукколы и шпината гармонирует с пикантным ореховым соусом. Сладкий грейпфрут и нежный сыр подчеркивают согласованность разнообразной вкусовой палитры.

Теплый салат из Mama Mia точно стоит вашего внимания, если вы любитель ярких и необычных вкусовых решений.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Томато

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«Теплый салат с курицей»

Цена: 395 руб.

Вес: 220 г.

Время ожидания: 20 мин.

Овощи и шампиньоны аппетитно хрустят и тают во рту. Их яркий вкус ничуть не перебивает сливочная заправка — она отлично дополняет остальные ингредиенты. Курочка сочная и мягкая.

По-домашнему простая и сытная новинка из осеннего меню отлично подойдет тем, кто хочет подкрепиться чем-нибудь горячим и вкусным.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Шарден

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«Цезарь по-кавказски»

Цена: 620 руб.

Вес: 240 г.

Время ожидания: 3 мин.

Не дайте названию салата себя обмануть: с цезарем у него исключительно номинальное сходство.

Главное отличие — огромные куски сочного куриного шашлычка. Их можно даже не жевать: мясо настолько мягкое, что распадается на фракции. Салат заправлен сладковато-терпким, маслянистым ореховым соусом. Под листьями спрятались хрустящие сухарики.

Не менее важная особенность — солоноватый сыр сулугуни. Его вкус трудно спутать с другими сортами сыров.

Минусом этого блюда оказались помидоры — для кавказского блюда их вкус довольно блеклый. За это отнимем полбалла.

Неплохой салат для фанатов популярной европейской и восточной кухни. Но из-за пресных помидоров теплый салат из «Шарден» получает 4,5 балла.

Оценка: 4,5 из 5 баллов.

SQER

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«Салат стейк из куриной грудки»

Цена: 550 руб.

Вес: 350 г.

Время ожидания: 23 мин.

Первым делом в глаза бросается огромный кусок курицы — он занимает целую половину тарелки! Зелень в салате свежая и спелая — совсем не горчит. Пикантности добавляют кедровые орешки и ароматный сыр.

Еще одна фишка блюда из SQER — сладкий «апельсиновый» соус (хотя в меню значится горчичный). На фоне умеренных вкусов он становится необычным акцентом и, как ни странно, отлично сочетается с курицей.

За сытность и нетривиальное исполнение ставим стейк-салату «пятерку»!

Оценка: 5 из 5 баллов.

 

Самое дорогое блюдо — «Шарден» (620 руб.).

Самое дешевое блюдо — The Бык (350 руб.).

Самая скромная порция — «Томато» (220 г).

Самая большая порция — SQER и Mama Mia (по 350 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — Mama Mia.

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