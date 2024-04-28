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Где поесть шашлыки в Туле 3.0

Где поесть шашлыки в Туле 3.0

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

Главный символ надвигающихся майских? Конечно, шашлыки! Для тех, кто работает или просто не едет за город, мы собрали обзор шашлыков, которые готовят в кафе и ресторанах Тулы. 

Подобное мы уже делали. Найти предыдущие обзоры можно найти здесь и здесь.

В этот раз мы заказали шашлыки из свинины навынос в пяти заведениях Тулы:

  • Ресторан «Две печи» на ул. Гоголевской, 51-б,
  • Кафе «Хинкальная у Кремля» на ул. Благовещенской, 2,
  • Ресторан «Магадан» на ул. Советской, 47, ТРЦ «Гостиный двор»,
  • Ресторан «Пряникофф» на ул. Союзной, 1,
  • Кафе «Шашлычник» на ул. Рязанской, 3-к.
 

«Две печи»

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Цена: 450 руб.

В ресторане «Две печи» шашлык из свиной шеи подают на лаваше с красным луком, зеленью и гранатом. В дополнение мы получили томатный соус.

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Мясо вкусное, мягкое, хорошо жуется. Шашлык не сухой, отлично приготовлен, не передержан. Мясо без прожилок, приятно есть. В меню говорилось, что лук должен быть маринованный, но нам показалось, что он свежий. Тем не менее, он удачно дополняет блюдо.

Соус не пикантный, похож на томатную пасту. Неплохой. В целом, шашлык нам понравился. Классический вариант, гармоничный по соли и вкусу. 

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Хинкальная у Кремля»

PAV-6739.jpg

Цена: 530 руб.

В «Хинкальной у Кремля» порция шашлыка из свинины внушительная. Мясо подается с помидорами, гранатом и луком, но без соуса. Его нужно заказывать отдельно.

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Что по вкусу? Отлично! Мясо чистейшее, без прожилок. Для тех, кто не любит жир, это лучший вариант. 

Шашлык хорошо приготовлен, сочный и мягкий. Ощущаются специи. В отличие от предыдущего, здесь ярче ощущается привкус дымка. Снова отлично! 

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Магадан»

PAV-6743.jpg

Цена: 590 руб.

Это один из самых ресторанных вариантов блюда. Подача красивая: снова лаваш, гранат, микс зелени. В качестве соуса в «Магадане» подают аджику собственного производства.

PAV-6747.jpg

Выглядит красиво, но к приготовлению есть вопросы. Ощущение, что шашлык подгорел, это видно и на фото: некоторые кусочки почернели по краям. 

Мясо получилось сухим, плохо жуется. Немного спасает хорошо приготовленная аджика, в меру острая, свежая. Но идеальным такое блюдо не назовешь.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

 

«Пряникофф»

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Цена: 460 руб.

В ресторане «Пряникофф» свиную шею на гриле готовят стейками. Подается блюдо с томатным соусом и маринованным красным луком.

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Приготовленное мясо мы не оценили. Оно сухое и жуется очень плохо. Аромата и вкуса дымка нет, но зато сильно ощущается вкус зажарок, такое впечатление, что мясо забыли вовремя снять с огня. 

Отдельный лайк — за маринованный лук, но в целом ситуацию он не исправил. 

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

«Шашлычник»

PAV-6756.jpg

Цена: 300 руб.

Кафе «Шашлычник» напоминает палатку с шаурмой. Заказ принимают и выдают через окошко. Это заведение мы взяли в обзор из-за восторженных отзывов в сети. Что ж, посмотрим.

С собой вместе с мясом нам завернули лаваш, лук и соус.

PAV-6759.jpg

Первое, что отличает это блюдо — очень много жира. Мясо сочное, приготовлено так, как будто вы готовили его на даче. Много специй, для тех, кто не любит острое — даже слишком.

Соус тоже острый. Все неплохо, но из-за жира, прожилок и остроты, шашлык все-таки оценят не все. 

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

Самое дорогое блюдо — «Магадан» (590 руб.).

Самое дешевое блюдо — «Шашлычник» (300 руб.).

Самое вкусное, по мнению редакции — «Две печи» и «Хинкальная у Кремля».

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