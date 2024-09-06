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Где в Туле поесть зеленый салат

Где в Туле поесть зеленый салат

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

Зеленый салат — это салат из зеленых листовых овощей с разнообразными заправками. Легкое и низкокалорийное блюдо, которое станет хорошим дополнением к сытному первому или горячему. А еще в зеленом салате много полезной клетчатки, которая необходима для здорового пищеварения.

Пробовать здоровую пищу Myslo будет в: 

Атлас

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Цена: 420 руб.

Вес: 270 г.

Время ожидания: 11 мин.

Состав: цукини, микс-салат, бобы эдамаме, дайкон, свежие огурцы и гуакамоле, кокосовый соус

Первое, что бросается в глаза — оригинальная подача. На практике завитки из цукини оказались невкусными: немного пористая текстура, горьковато-обжигающий вкус и неудобная нарезка. Салат обильно полит маслом, которое будто поглощает всю сочность и кислинку овощей. Получилось пресно.

Не помог делу и заинтриговавший нас кокосовый соус. Он приятно пахнет, немного сладковатый, но разобрать его тонкий вкус за обжигающим цукини и маслом не получилось (мы вспомнили о его существовании только тогда, когда заметили на шпинате белую полупрозрачную жидкость — это и есть кокосовый соус).

Этот зеленый салат определенно стоит брать ради гуакамоле. Пюре из авокадо сладкое и нежное (хотя в классическом гуакамоле много специй), больше напоминает хумус засчет текстуры и маслянистости.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Bary

photo_2024-09-03_10-06-10.jpg

Цена: 350 руб.

Вес: 170 г.

Время ожидания: 6 мин.

Состав: микс-салат, стручковая фасоль, цукини, авокадо, свежие огурцы, семечки, бобы эдамаме, соус с кинзой и красным луком

Аромат блюда мы почувствовали еще до того, как тарелка оказалась на нашем столе. Салат из Bary свежий и хрустящий, но совсем не скучный: нет ощущения, будто жуешь обычную траву. Все дело в соусе с кинзой и красным луком: у него довольно яркий запоминающийся вкус, который чем-то напоминает концентрированную юшку от овощного салата. Не беспокойтесь, луком от вас пахнуть не будет.

Семечки (тыквенные, подсолнечные, кунжут) добавляют пикантности. Авокадо тут спелый, мягкий и без горечи. Отличным решением стала стручковая фасоль: ее яркий сладковато-бобовый вкус выделяется на фоне сдержанных трав и овощей.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Puff

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/88/80/1370-ee83-4d01-bafc-66c73ce89076/29babb97-5a2f-4476-b4d3-cd8aab33609e.jpg

Цена: 420 руб.

Вес: 360 г.

Время ожидания: 7 мин.

Состав: авокадо, розовые томаты, огурец, пармезан, микс-салат, микс семечек, зеленое масло, базилик

«— Мам, я хочу модный зеленый салат!

— Нет, у нас есть салат дома».

Кажется, именно так и появился салат из «Puff». Такое ощущение, будто в обычный домашний салат «помидор-огурец-масло» (овощи даже нарезали крупным кубиком, как у мамы) закинули стандартный набор «трендовых» ингредиентов. Салатный лист горчит, помидор показался нам совсем неуместным (и это не притеснение по цвету кожуры!), пармезана слишком мало, чтобы его распробовать и как-то прокомментировать.

В общем, странный салат-гибрид домашней и модной «кафешной» кухни.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Totó

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/88/80/1370-ee83-4d01-bafc-66c73ce89076/7144d9a1-6e9c-4ee0-b2da-56b7dfee6802.jpg

Цена: 470 руб.

Вес: 210 г.

Время ожидания: 8 мин.

Состав: микс-салат, яблоко, огурец, кабачок, зеленый горошек, сельдерей, гуакамоле, соус медовый, соус сальса верде

Пожалуй, салат в Totó — самый оригинальный. Отметим интересную и удобную подачу: каждый ингредиент нарезан особым способом и лежит отдельно от другого. Во-первых, так удобнее есть, а во-вторых, можно самостоятельно комбинировать разные овощи и пробовать новые сочетания. Нам особенно понравился кабачок в медовом соусе (нежный и сладкий) с сельдереем (свежим, немного обжигающим и насыщенно-травяным). Отметим нежнейший гуакамоле, который больше походит на воздушное пюре, и необычный кисленький соус с ярким петрушковым ароматом.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Ten

photo_2024-09-03_13-34-18.jpg

Цена: 830 руб.

Вес: 250 г.

Время ожидания: 17 мин.

Состав: микс-салат, брокколи, авокадо, свежие огурцы, семечки, заправка на основе рисового уксуса с репчатым луком и кинзой

Зеленый салат в Ten во многом напоминает собрата из Bary: овощи и микс-салат, семечки, яркий соус с кинзой. Однако нельзя сказать, что оба блюда идентичны. Семечек (а именно кунжута) в «тэновском» больше — это плюс; есть хрустящие сладковатые брокколи, руккола совсем не горчит, помимо ее и шпината положили краснолистный салат.

Главное отличие очевидно, и оно находится вне самой тарелки. Оно в рублях. Тем не менее, зеленый салат из Ten все еще вкусный!

Оценка: 5 из 5 баллов.

 

Самое дорогое блюдо — «Ten» (830 руб.).

Самое дешевое блюдо — «Bary» (350 руб.).

Самая скромная порция — «Bary» (170 г).

Самая большая порция — «Puff» (360 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Totó».

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