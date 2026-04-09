Иллюминация, вкус пряника и медовая опара: необычные рецепты тульских куличей

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы министерства туризма Тульской области.

Пасхальные куличи давно превратились в настоящие произведения кулинарного искусства. Их готовят и украшают так, что даже есть жалко!





Елена Мартынова, министр туризма — Тульские рестораторы подготовились к Пасхе: кто-то испёк классические куличи, кто-то придумал авторские переосмысления. Каждый готов порадовать туляков. Мы очень ждём туристов в выходные — у нас, можно сказать, православный туризм! Светлый праздник для каждого приготовил самые приятные впечатления.

Myslo узнал рецепты куличей пяти разных тульских производителей. Читайте, вдохновляйтесь и выбирайте самый красивый и необычный!

«Тесто и место» на Калужском шоссе

Пожалуй, самый необычный пасхальный кулич мы нашли в небольшой пекарне у рынка «Привоз». На его «шапочке» светились настоящие мини-фонарики! Секрет кулинарной магии владелица «Теста и места» Алина Чистякова раскрывать не стала — девушка рассказала, что ее рецепты и так часто воруют конкуренты.







На этом кулинарное волшебство не закончилось. Декор куличей Алины способен удивить каждого: есть и со съедобным сусальным золотом, и светящиеся — с флуоресцентными посыпками, а еще лаконичные белые с набором фломастеров на съедобных чернилах — их вы можете разрисовать сами.

— Я стала пекарем благодаря бабушке — стояла с ней у плиты с раннего детства, — поделилась Алина. — Мне досталась ее кулинарная книга рецептов 1925 года! Именно по рецепту кулича из этой книги у меня теперь получаются желтенькие, нежные куличики на желтках и масле.

Алина и ее команда пекут уже 10 лет и поставляют свою выпечку в 37 ресторанов по всему региону.







— Как вы относитесь к современным трендам? Где заканчивается та самая грань между священным пасхальным куличом и шедевром кондитерского искусства?

— Кулич — не просто выпечка. Это символ праздника, у которого есть свои исторические корни. Цилиндрическая форма кулича соответствует образу ангела или столба света — того самого, о котором ангелы возвестили жёнам-мироносицам. Традиционные ингредиенты — мука, масло, яйца, сахар — остаются неизменными, и именно из них состоят современные куличи.

Какого бы цвета, вкуса или посыпки ни был кулич, он прежде всего остаётся символом Пасхи. Он объединяет семью во время похода в церковь, на освящение. Кулич— центр праздничного стола. При этом он может быть разным, и в этом ничего плохого нет.





А разнообразие куличей в «Тесто и место» поражает воображение: с дубайским шоколадом, сусальным золотом, с самыми разными вкусами и ягодами.

Классический кулич из ресторана «Светски»

Все про кулич из «Светски» нам рассказал шеф-повар Арман Хачатрян. По его словам, главная изюминка их выпечки — большое количество фермерского сливочного масла.





— Самое важное в нашем куличе — простота рецепта, именно такие мы ели в детстве. Но высокой кухни мы немножечко добавили — украшаем изделие дегидрированными живыми цветами, которые покрываем цедрой и сахарным сиропом.





Также Арман показал нам мастер-класс по обжиганию меренги на куличе — это всё так вкусно и ароматно!







Выпечку в «Светски» вы сможете попробовать в Пасху — ребята будут бесплатно угощать всех гостей.

Кулич на медовой опаре и с васильками

от Александра Морозова

В «Морозовском» пекут куличи по старинному рецепту с васильками и розовой водой.







Основатель пекарни Александр Морозов говорит, что это рецепт настоящего, тульского кулича.

— Этим рецептом поделилась моя любимая бабушка Валентина Фролова. Она научила меня печь тот самый пуховый кулич. Самое главное в нем — медовая закваска, которая должна простоять около 18 часов в холодильнике. Я не использую никаких быстрых дрожжей — только мед, вода и мука. Именно так готовили куличи в старину, — раскрыл свой секрет Александр.





Тесто на медовой опаре получается упругим и душистым.

По словам Александра, оно настолько пышное, что его приходится приминать до выпекания несколько раз.







В тесто он добавляет пропаренную репу, сушенные васильки и гуляфную (розовую) воду.

— Самое главное, что василек очень полезный. Это настоящий тульский суперфуд! Василек можно употреблять в пищу как, например, ромашку или крапиву, — рассказал Александр.





Кулич со вкусом тульского пряника в «Симпле»

В «Симпле» так любят Тулу, что разработали специальный соус со вкусом тульского пряника, который добавляют в еду из основного меню. Ну и конечно же, куличи здесь тоже решили делать с пряничным вкусом!







Шеф-повар Владимир Ломоносов показал нам, как в куличи попадает начинка. Помимо пряничных, в «Симпле» есть куличи со вкусом манго-маракуйи, фисташки и лайма.

— Оказалось, тульский пряник — невероятно интересная база: он насыщен пряностями, и у него всегда есть начинка, которая оттеняет общий вкус. Для кулича мы выбрали смородину — яркую, кисловатую, способную выделиться в симфонии вкуса. Начинку собрали по принципу крема на основе творожного сыра, добавили сметанную нотку для лёгкой кислинки. Стабилизировали желатином — получился не жидкий, а максимально ровный, гладкий и аккуратный срез. Такой крем не вытекает, держит форму и радует глаз, — рассказал шеф-повар «Симпла».





А еще Владимир провел мастер-класс по декору куличей. Он показал кондитерский «мох» для украшения и птичек, которых в «Симпле» делают сами.







Куличи здесь есть украшенные по-тульски самоварами и по-русски — колосками.





Куличи « как у бабушки » в «Берендее»

В «Берендее» насчет куличей решили: чем проще, тем лучше. И остановились на классическом рецепте.

— Мы намеренно отошли от трендов по броскому украшению куличей, чтобы сохранить точку внимания на невозможно вкусной основе. «Традиционный, как в детстве у бабушки; вот такой я люблю» — это то, что говорят наши гости, — рассказала директор ресторана Ольга Карасева.





