Где поесть «Цезарь» в Туле? Часть 2.

Салат «Цезарь» в представлении не нуждается: он входит в топ-3 практически каждого меню — наряду с пастой «Карбонара» и коктейлем «Мохито». Myslo уже пробовал этот салат, но в Туле много других заведений, которые его готовят.

Поэтому пробовать салат «Цезарь» мы будем в этих новых местах:

Цена: 480 руб.

Вес: 180 г.

Время ожидания: 7 мин.

Этот салат — отличная «картинка» в толковый словарь. Свежий салатный лист, мягкая пряная курица, сладкие черри, достаточно пармезана (причем не самого плохого). Крутоны (по-русски — сухарики) из багета не пересушены, посыпаны специями. Соус стандартный.

Ни больше, ни меньше — просто «Цезарь».

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 328 руб.

Вес: 200 г.

Время ожидания: 13 мин.

Главное достоинство блюда — нежнейшая курочка су-вид, которая буквально тает во рту. Салат из «Цеха» мог бы быть отличным, если бы не соус. Во-первых, его много. Во-вторых, несмотря на то, что повара готовят его самостоятельно, он куда хуже, чем покупной — соленее и «майонезнее». Возможно, виной тому бекон, который затесался в рецептуре соуса между анчоусами и каперсами.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 450 руб.

Вес: 350 г.

Время ожидания: 8 мин.

Вместо айсберга в этот «Цезарь» входит салат романо. Черри сладкие, с аппетитно лопающейся на зубах кожурой. Соус довольно соленый, поэтому блюдо лучше еще раз тщательно перемешать. Больше всего в «скверовском» салате курицы и сухарей (их аж два вида). Мясо птицы мягкое и сочное: прежде чем обжарить, его выдерживают в маринаде со специями. Сухари сладкие и хрустящие, при этом легко жуются. Но их уж очень много, чуть ли не 1/5 от общего веса блюда.

В остальном — вкусный и сытный салат.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 450 руб.

Вес: 180 г.

Время ожидания: 4 мин.

Кусочек фольги, прилипший к курице, мы заметили не сразу. Он в любом случае вряд ли причинил бы большой ущерб ЖКТ, но есть металл лишний раз не очень хочется. Курица, к слову, неплохая: нежная, с легким ароматом и привкусом специй.

Черри был всего один — тот, что на фото. Уже забеспокоились, что и сухари из блюда пропали, но нет: они спрятались под листьями салата. Зелень вымазана не в соусе, а как будто в пересоленном майонезе (если вдруг это окажется все-таки соус, просим прощения за оскорбление авторского майонезного «Цезаря»).

Салат из «Пряникофф» удивил скупостью на черри, щедростью на фольгу и солоноватым майонезом вместо заправки, который убил всю свежесть.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Цена: 550 руб.

Вес: 250 г.

Время ожидания: 14 мин.

Этот «Цезарь» может похвастаться нежной курицей су-вид и пряными вялеными томатами. Салатный лист немного горчит, зато микрозелень (ростки гороха и свеклы) добавляет приятной сладости.

Из минусов. Соуса, кажется, и нет вовсе: салат будто смазали кисточкой или «выжали» после того, как окунули в миску с заправкой. Вместе с ним «прогуливает» и сыр: его так мало, что кажется, он попал туда случайно. Сухари довольно жесткие.

Мы проглотили салат так, будто его и не было вовсе. Запомнились только вяленые томаты с курицей.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — «Петр Петрович» (550 руб.).

Самое дешевое блюдо — «Цех этого города» (328 руб.).

Самая маленькая порция — Totó и «Пряникофф» (по 180 г).

Самая большая порция — Sqer (350 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — Totó.