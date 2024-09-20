Где поесть «Цезарь» в Туле? Часть 2.

Салат «Цезарь» в представлении не нуждается: он входит в топ-3 практически каждого меню — наряду с пастой «Карбонара» и коктейлем «Мохито». Myslo уже пробовал этот салат, но в Туле много других заведений, которые его готовят.
Поэтому пробовать салат «Цезарь» мы будем в этих новых местах:
- кафе Totó (ул. Советская, 56),
- ресторан «Цех этого города» (пр. Ленина, 85, к. 4),
- бар-ресторан Sqer (ул. Каминского, 24-в),
- ресторан «Пряникофф» (ул. Союзная, 1),
- ресторан-пивоварня «Петр Петрович» (ул. Первомайская, 13-а, к. 15).
Totó
Цена: 480 руб.
Вес: 180 г.
Время ожидания: 7 мин.
Этот салат — отличная «картинка» в толковый словарь. Свежий салатный лист, мягкая пряная курица, сладкие черри, достаточно пармезана (причем не самого плохого). Крутоны (по-русски — сухарики) из багета не пересушены, посыпаны специями. Соус стандартный.
Ни больше, ни меньше — просто «Цезарь».
Оценка: 5 из 5 баллов.
Цех этого города
Цена: 328 руб.
Вес: 200 г.
Время ожидания: 13 мин.
Главное достоинство блюда — нежнейшая курочка су-вид, которая буквально тает во рту. Салат из «Цеха» мог бы быть отличным, если бы не соус. Во-первых, его много. Во-вторых, несмотря на то, что повара готовят его самостоятельно, он куда хуже, чем покупной — соленее и «майонезнее». Возможно, виной тому бекон, который затесался в рецептуре соуса между анчоусами и каперсами.
Оценка: 3 из 5 баллов.
Sqer
Цена: 450 руб.
Вес: 350 г.
Время ожидания: 8 мин.
Вместо айсберга в этот «Цезарь» входит салат романо. Черри сладкие, с аппетитно лопающейся на зубах кожурой. Соус довольно соленый, поэтому блюдо лучше еще раз тщательно перемешать. Больше всего в «скверовском» салате курицы и сухарей (их аж два вида). Мясо птицы мягкое и сочное: прежде чем обжарить, его выдерживают в маринаде со специями. Сухари сладкие и хрустящие, при этом легко жуются. Но их уж очень много, чуть ли не 1/5 от общего веса блюда.
В остальном — вкусный и сытный салат.
Оценка: 5 из 5 баллов.
Пряникофф
Цена: 450 руб.
Вес: 180 г.
Время ожидания: 4 мин.
Кусочек фольги, прилипший к курице, мы заметили не сразу. Он в любом случае вряд ли причинил бы большой ущерб ЖКТ, но есть металл лишний раз не очень хочется. Курица, к слову, неплохая: нежная, с легким ароматом и привкусом специй.
Черри был всего один — тот, что на фото. Уже забеспокоились, что и сухари из блюда пропали, но нет: они спрятались под листьями салата. Зелень вымазана не в соусе, а как будто в пересоленном майонезе (если вдруг это окажется все-таки соус, просим прощения за оскорбление авторского майонезного «Цезаря»).
Салат из «Пряникофф» удивил скупостью на черри, щедростью на фольгу и солоноватым майонезом вместо заправки, который убил всю свежесть.
Оценка: 2 из 5 баллов.
Петр Петрович
Цена: 550 руб.
Вес: 250 г.
Время ожидания: 14 мин.
Этот «Цезарь» может похвастаться нежной курицей су-вид и пряными вялеными томатами. Салатный лист немного горчит, зато микрозелень (ростки гороха и свеклы) добавляет приятной сладости.
Из минусов. Соуса, кажется, и нет вовсе: салат будто смазали кисточкой или «выжали» после того, как окунули в миску с заправкой. Вместе с ним «прогуливает» и сыр: его так мало, что кажется, он попал туда случайно. Сухари довольно жесткие.
Мы проглотили салат так, будто его и не было вовсе. Запомнились только вяленые томаты с курицей.
Оценка: 3 из 5 баллов.
Самое дорогое блюдо — «Петр Петрович» (550 руб.).
Самое дешевое блюдо — «Цех этого города» (328 руб.).
Самая маленькая порция — Totó и «Пряникофф» (по 180 г).
Самая большая порция — Sqer (350 г).
Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — Totó.