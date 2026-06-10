Теперь мама может поговорить с психологом, получить консультацию по грудному вскармливанию или ЛФК.

Но главное – прийти сюда можно не только с новорожденным, но и с мужем, и со старшими детьми.

В Туле на базе «Моего семейного центра» на улице Лейтейзена, 1-в начал работать кабинет послеродовой поддержки. Проект реализован при участии благотворительного фонда «Подари солнечный свет» и призван помочь молодым родителям справиться с новыми ролями без лишней тревоги.

Идея в том, чтобы вся семья – включая пап – училась понимать и поддерживать друг друга в один из самых уязвимых и счастливых периодов жизни.

Именно так, по замыслу создателей, формируется та самая «территория семейного счастья», о которой говорил губернатор Дмитрий Миляев в своем Послании жителям региона. Увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, и укрепление традиционных семейных ценностей – ключевые задачи национального проекта «Семья», и новый кабинет стал еще одним шагом в этом направлении.

Команда поддержки

В просторном помещении на Лейтейзена, 1-в мам ждет целая команда специалистов. Психолог помогает справиться с послеродовой тревогой, усталостью и эмоциональными качелями, которые знакомы практически каждой роженице. Специалист по грудному вскармливанию разбирает любые вопросы: от правильного прикладывания до тонкостей сцеживания. Консультант по уходу за новорожденным наглядно показывает, как купать, пеленать младенца, а при необходимости – как оказать первую помощь. Инструктор по лечебной физкультуре подбирает упражнения для мягкого восстановления организма после родов. Но самое важное – двери открыты и для пап, и для старших братьев и сестер. Отцам здесь помогают не оставаться в стороне, а включиться в заботу о малыше осознанно, не боясь совершить ошибку.

Создатели проекта уверены: когда семья объединяется вокруг нового члена семьи, уходят многие страхи и конфликты, а материнство приносит больше радости.

Поддержка, которая помогла поверить в себя

Первые посетительницы уже почувствовали эффект такого подхода. 24-летняя Алена стала мамой месяц назад. Дочка Варвара – первенец в семье.

Алена, жена участника СВО:

– Беременность была тяжелой, и на очередном осмотре врача я поддалась эмоциям и расплакалась. Врач без лишних слов вышла и вернулась уже с психологом. Та дала мне огромную поддержку, убедила, что все будет нормально, что я смогу преодолеть все трудности. После этого разговора у меня как будто появилась какая-то уверенность. Роды – это большой труд, но я взяла себя в руки, и все получилось.

Это не единственная помощь, которую получила Алена. В «Моем семейном центре» ей помогли разобраться в вопросах грудного вскармливания.

Теперь, когда Варвара уже дома, Алена планирует вернуться в центр вместе с мужем, когда он приедет в отпуск.

– Это новый этап жизни, а мы к каждому этапу подходим очень серьезно. У нас серьезный подход ко всему: отношения, покупка квартиры, ремонт – все сидели, обсуждали, ходили к психологу.

Мой муж из тех мужчин, которым не все равно. Ему не подходит модель «мама все знает». Он хочет во всем разбираться сам. Он много читает в интернете о том, как нужно ухаживать за ребенком, но в кабинете он сможет напрямую поговорить со специалистом. Ему объяснят, что можно, а что нельзя, и эти советы точно будут полезнее тех, что можно найти в интернете.

«Даже с третьим ребенком все по-новому»

Для 32-летней Анны, супруги участника СВО, мамы троих детей, визит в кабинет послеродовой поддержки – это возможность освежить знания и спокойно разобраться с неожиданными сюрпризами, которые преподносит жизнь с младенцем.

Её сыну Владимиру сейчас всего месяц. В семье уже есть две дочки – десяти и восьми лет. Казалось бы, опытная мама должна все знать сама, но Анна признается: рождение третьего малыша подарило новые вопросы.

– О «Моем семейном центре» я знаю давно. В предыдущие беременности о нем ничего не знала, да и был ли он вообще? Но сейчас часто о нем слышу.

Во время госпитализации в перинатальный центр к нам каждую неделю приходил специалист, рассказывал о помощи, которую мы можем получить: прокат, психологи, юридическая поддержка. От них я и узнала, что будет кабинет послеродового сопровождения. И это очень классно!

Казалось бы, я – опытная мамочка, а столкнулась с новыми «приколюхами», с новыми болячками, которых у нас не было до этого. Вроде все должно быть знакомо, но нет. Есть вопросы, которые хочется решить, в том числе и по грудному вскармливанию.

Десять лет назад консультант по грудному вскармливанию воспринимался как нечто эксклюзивное, доступное единицам. Казалось, это привилегированная услуга. Я была 20-летней студенткой, о таком и мечтать не могла. А сейчас можно прийти, посмотреть, посоветоваться. Думаю, такая услуга будет популярна у молодых мам.

И это очень здорово! Я надеюсь, что будет больше тех, кто станет приверженцем именно грудного вскармливания, – делится многодетная мама.

Воспользовалась Анна и услугами пункта проката, который также работает при «Моем семейном центре». Она уже взяла ванночку для купания малыша, а в планах еще стульчик для кормления и прогулочная коляска.

Территория, где рождается единство

В центре не скрывают: главная миссия – помочь семье сплотиться вокруг нового члена, убрать лишнюю тревожность и дать обоим родителям уверенность в своих действиях. Посещение кабинета бесплатное, достаточно записаться по телефону 129.