«Я работаю Дедом Морозом»: аниматор рассказал, как работает индустрия корпоративов и утренников

Фото из личного архива героя.

Из «Гены Букина» — в аниматоры

Найти свои фото вне образа Евгению оказалось непросто. На фотографиях с его странички в соцсети «ВКонтакте» улыбаются Железный Дровосек, Капитан Джек Воробей, мультяшные и авторские персонажи. В статусе фраза: «Мы перестаём играть, потому что взрослеем. Мы взрослеем, потому что перестаём играть».

Евгению 35 лет. Уже более 14 лет он работает аниматором.

— Хотя лучше говорить «ведущий детских праздников», — уточняет Евгений. — Звучит как-то престижнее. К тому же аниматор — это в первую очередь человек, который рисует мультфильмы.

Я родом из Омска, и там у меня есть коллеги, которые очень уж заморачиваются на этот счет. Придумывали разные названия для своей профессии: гейммастер, игротехник, игромастер…

В Тулу Евгений переехал в 2015 году после того, как его театральная команда разъехалась по всей России. О начале своего профессионального пути вспоминает так:

— В профессию я пришел, можно сказать, по объявлению.

Учился в педагогическом колледже по специальности «организация воспитательной деятельности». Именно там, на практике в летних лагерях, я приобрел ценные навыки и знания: изучал поведенческие особенности детей разных возрастов, работал в кружках — в том числе и театральном.

Закончил колледж, пошёл в армию. Поработал в обувном магазине — меня тогда все с Геной Букиным сравнивали еще. Уволился.

Буквально через два дня прочитал в газете объявление: «Требуется актер-аниматор в интерактивный театр „Солнце“» — был такой в Омске. И вот с 2011 года все и началось.

В 2015-м наша театральная команда разъехалась. Поэтому я перебрался к родным в Тулу. Тут я получил бесценный опыт, потому что познакомился с тульским театром «Эрмитаж»!

Со временем восприятие работы у Евгения сильно поменялось. Уйдя из обувного магазина, он искал что-то творческое. Уйдя из «Солнца», все равно возвращался в индустрию — подрабатывал по выходным. А потом понял, что хочет развиваться как спикер — захотел преподавать. Сейчас мастер перевоплощений колесит по стране с выступлениями, организует собственные тренинги и мастер-классы для начинающих аниматоров.

— Я уже не могу играть Фиксика, — иронично посмеивается Евгений. — Во-первых, с возрастом становишься пошире, во-вторых, лицо уже не совсем «фиксиковское». А вот Дед Мороз — та роль, которая с возрастом будет только лучше даваться.

Сейчас в индустрии произошла смена поколения, и это большая проблема. Я пришел в эту сферу лет в 20, а сейчас молодые люди начинают в 15 или 16. Поработав три года, они уже обладают какими-то знаниями, но не жизненным опытом или зрелостью. У меня даже есть знакомые ребята, которые специально бороду отращивают, чтобы выглядеть взрослее.

Как раз-таки они и сталкиваются с обесцениванием своего труда. Обычно главные скептики — это родители. Но все сомнения улетучиваются, когда они узнают, сколько зарабатывает их ребенок.

«Полночь мы уже продали»

«Сезон» стартует в 20-х числах декабря и продолжается до января. Заказов в это время полно — даже не самые опытные энтузиасты могут зарабатывать по несколько сотен тысяч рублей. Но какова реальная цена этих денег?

— Как правило, мы с друзьями и их семьями встречали Новый год, а потом я сразу бежал на работу. Но в этом году я третий раз подряд буду встречать полночь в окружении чужой семьи.

Я неженат. Здесь у меня три взрослые кузины и тетя. Брат, папа — они в Омске. Поэтому конфликта «семья — работа» у меня нет. Но когда я был в отношениях, мы без проблем приходили к какому-то консенсусу.

Например, 1 января я никогда не беру заказы. Или мы переносили новогоднюю ночь: точно так же сидели до 00.00, слушали обращение Президента, ехали гулять…

Где я только Новый год не встречал... В 2022 году — на балконе: ждали своего выхода сразу после речи Президента.

В прошлом году — на улице: переоделись в теплом гараже и ждали, когда можно будет постучать в нужное окошко.

В этом году я буду встречать в Серебряных Прудах (поселок городского типа в Московской области — 89 км от Тулы. — Прим. авт.). Полночь мы уже продали и 23.00, и… Все 31-е будем кататься!

Магия праздника от этого никуда не исчезла. Но на празднике я хочу просто покушать, спокойно посидеть, чтобы меня не трогали. Это не значит, что я буду сидеть с претензией! Просто все зависит от внутреннего настроя.

Для меня новогодний сезон характеризуется поговоркой «Сколько потопаешь, столько и полопаешь». Сейчас я стараюсь не перегружать себя и беру не так много заказов, сколько мог бы. Каждое утро у меня детские «елки», вечером корпоративы — за день выезда три-четыре. Так, с 18-го числа по Рождество я зарабатываю по 300 тыс. руб. И это мало.

Раньше, когда я прям «пахал», полмиллиона делал без проблем. Но когда чувствуешь, что садится голос и постоянно болит спина, начинаешь по-другому расставлять приоритеты.

Гаджеты, избалованные дети и капризные взрослые

Во многом успех любого шоу зависит от аудитории. А в аниматорском деле обратная связь ощущается особенно сильно (забегая вперед, отметим: не только невербально, но и физически).

Мы спросили у Евгения, изменился ли среднестатистический зритель более чем за 10 лет:

— Изменились, скорее, мы сами. Аниматоры постоянно учатся и ищут новые способы удивлять.

Дети и правда стали больше сидеть в телефоне. Технологии и интернет давно стали обязательной частью нашей жизни. Грамотное объединение оффлайн-активностей и виртуальной реальности — один из главных долгосрочных трендов в аниматорской индустрии.

Мы постоянно придумываем квесты с QR-кодами или конкурсы с компьютерными играми. Тема ненова — еще в 2015 году Дедушка из Великого Устюга привозил селфи-посох.

Главное достоинство маленьких зрителей — честность и непосредственность. Но и у этих качеств есть обратная сторона.

— Дети же искренние. Если взрослый тактично промолчит, то дети сразу скажут и не постесняются, если им что-то не нравится. Их бывает сложно вовлечь в игру, с малышами тоже непросто — к ним сложнее найти подход. Взрослый, если готов к празднику, сам начнет веселиться.

Внештатные ситуации на праздниках — не редкость. Дети могут случайно ударить, пнуть, дернуть. Ты, бывает, приходишь в первый класс работать, а ребенок не вышел к тебе или заплакал, или не захотел праздника. Такое случается даже у человека с большим опытом, который вел многотысячные площадные праздники. Просто не стоит зацикливаться на казусах — это частные ситуации.

Как-то раз на детском празднике ребенок лет восьми выругался матом и показал коллеге — она была в образе Уэнсдей — неприличный жест.

Родители такое поведение чада проигнорировали. В ответ она стала его игнорировать. Так продолжалось большую часть праздника, пока ребенок не заплакал и не пожаловался родителям. Те возмутились: «Почему аниматор позволяет себе подобное?!» А вот поведение сына их не обеспокоило совсем.

Иногда человек таким образом хочет привлечь к себе внимание — в таком случае его нужно давать дозированно, чтобы не испортить праздник остальным. С юмором, без конфликтов.

Евгений проводит и «взрослые» праздники. Правда, как он сам признается, пятичасовые свадьбы и корпоративы его уже не «зажигают». Поэтому с 2019 года он выступает для тех, «кому за…», «блоками»:

— Вот выйти в образе Деда Мороза со Снегурочкой — это да. Но от роли тамады на свадьбе я устал.

Один из самых сложных типов клиентов — это такие люди, которые заранее настроили себя на негатив и не хотят веселиться. Или сильно пьяные. Я уже открыл корпоративный «сезон» — в этом году на неделю раньше, чем обычно — и хочу передать большое спасибо ребятам, которые обеспечивают безопасность на площадках.

Бывало всякое: и за бороду дергали, и Снегурочку за попу лапали, и зажимали…

В общем, сложно с нетактичными и невоспитанными людьми всех возрастов.

Мешок с подарками для Дедушки Мороза

Как бы то ни было, праздник — это всегда про подарки и веселье. Расплывающиеся в предновогоднем радушии клиенты нередко угощают Дедушку Мороза и даже дарят ему подарки.

— Да, всегда-всегда дарят! — улыбается Евгений. — На чай оставляют, вчера розу подарили! Кормят постоянно: без контейнера с салатом я редко ухожу.

Ребенок, бывает, бежит со всех ног к порогу — хочет, чтобы у Дедушки Мороза что-нибудь от него осталось на память.

Дарят открытки, письма, картинки. Даже игрушку могут отдать!

Мы ее через родителей потом тактично возвращаем. Каждый подарок трогает — запоминается все! Прихожу вечером после «домашних» поздравлений и вытряхиваю целый мешок писем. Все они у меня лежат на полках.

Дети прям ждут Деда Мороза — это же волшебство!

Здорово, когда родители поддерживают в детях эту искорку.

У меня есть даже взрослые ребята — по 10-11 лет, которых я поздравляю с раннего возраста.

Конечно, все это однажды пройдет. Я боюсь, что мои племянники скоро начнут меня узнавать. Постараемся сохранить сказку как можно дольше.

Французский коньяк и религиозная община

К слову, о радушии клиентов. Нередко Мороза-Евгения зовут за стол «окрасноноситься». Однако на работе наш профи не пьет:

— Я никогда не принимаю такие предложения, будучи в образе. Как это — Дед Мороз за одним с детьми столом, так еще и пьяный... Не хочется рушить магию. И физически это трудно сделать — борода мешает.

Хотя был один случай. Чистое недоразумение! Это было последнее на тот день поздравление. Мы приехали к уже знакомой семье — к моим постоянным клиентам. В конце вечера папа очень настойчиво предложил выпить в честь праздника. Мама отвела ребятишек в комнату, мы ушли на кухню. Там я снял костюм и пригубил из бокала, как мне тогда казалось, шампанского.

Повторюсь, это был последний заказ, и я знал, что после него сразу поеду домой. Оказалось, что в красивой замысловатой бутылке был очень, очень дорогой французский коньяк. Наверное, хозяин хотел «щегольнуть» перед гостями.

В общем, по пути от квартиры до такси меня нехило так разморило. С тех пор на работе я ни под каким предлогом не принимаю алкогольное угощение.

Это далеко не единственный фейл за многолетнюю практику Евгения. Самый распространенный «косяк» — забыть деталь костюма.

— И шубу забывал, и парик, и шапку... Ее мы сыпмпровизировали из мешка для реквизита. Выходил и без нее. Знакомые без шубы выходили в снегурочкиной.

Без бороды, конечно, ты никуда не Дед. Это самое страшное.

Даже шорты для костюма Облачка как-то раз забыл…

Самое стыдное — это случайно ударить ребенка. Бывало, обижал взрослого человека шуткой — по лицу видишь, что перегнул палку. Но такое бывает редко.

Самый странный заказ — мы ездили в религиозную общину. Это было в Щекино. Насколько я знаю — обычно принимает заказы и общается с клиентами моя Снегурочка, — нас просто позвали поздравить детишек. Дел на полчаса.

Мы приехали. Там — длинный дом, будто детский садик. В фойе — религиозные цитаты. А в комнате с елкой, где мы должны были поздравлять детей, огромный, во всю стену плакат, изображающий сцену из религиозных писаний — Иисус, агнцы…

В остальном ничего такого не происходило — на празднике убеждения местных обитателей никак не сказались. Было весело, но на следующий год нас не позвали.