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Где поесть сытные вафли в Туле?

Где поесть сытные вафли в Туле?

Вкусный проект Myslo: пробуем еду и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

Мы выбрали не классические вафли со сладкой начинкой, а их сытную интерпретацию — с глазуньей, лососем, рукколой и другими составляющими ПП-завтрака.

Помимо привычных венских «квадратиков», мы нашли и гонконгские вафли — мягкие, с характерными «пупырышками»!

Myslo пробовал вафли в:

Mr. Cup

кап.jpg

Цена: 510 руб.

Вес: 300 г.

Время ожидания: 8 мин.

Сама вафля — то что надо: тончайшая хрустящая корочка снаружи и сладковатая мягкая сдоба внутри. Отметим, что это единственные вафли, которые подали к столу теплыми.

Начинка для цезаря стандартная, но от этого не менее вкусная: пряная курочка су-вид, которая буквально тает во рту, пармезан с глубоким солоноватым вкусом, свежий салат в добротном соусе и сочные черри.

Не будем создавать интригу: это лучшая вафля в топе! Ее мы съели с удовольствием и даже задумались о добавке.

Подобного гастрономического восторга во время подготовки материала мы больше не испытали.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Natura

натура.jpg

Цена: 550 руб.

Вес: 300 г.

Время ожидания: 18 мин.

По вкусу тесто напоминает «каповское», однако структура отличается. Фишка гонконгских вафель как раз в том, что они максимально нежные и пышные. Выпечка из Natura под это описание вполне подходит.

Скрэмбл — яичница-болтунья — воздушная и сливочная. Авокадо спелое — мягкое и маслянистое. Руккола совсем не горчит. Пастрами из индейки получились сочными и с кислинкой (возможно, из-за состава маринада).

Нас смутил только соус: на классический сырный из коробочек он не похож, скорее, отдает чем-то цитрусовым. Этот соус немного перебивает нежность всего блюда, смазывая впечатления.

Но даже с ним вафля получилась пресноватой. Потому ставим «хорошо» и движемся дальше.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Puff

пафф.jpg

Цена: 600 руб.

Вес: 250 г.

Время ожидания: 13 мин.

Размер порции забавно контрастирует с большим блюдом. По нашему скромному мнению, вафли в Puff предлагают за жуткий оверпрайс: количество начинки вы видите сами.

На вкус — тоже ничего фантастического. Никакой лосось, стандартный сливочный крем-чиз, специфические вафли (кабачковые!) — будто переборщили с содой. А голландский соус мы не нашли.

Не слишком плохо, чтобы ставить 2, и далеко не настолько хорошо, чтобы оценить на высшие баллы. Поэтому награждаем вафли из Puff отметкой «удовлетворительно».

Оценка: 3 из 5 баллов.

Totó

тото.jpg

Цена: 520 руб.

Вес: 200 г.

Время ожидания: 5 мин.

Разваливающиеся невкусные вафли, которые слепили будто из песка. Слишком жидкий соус, похожий на горький майонез. Добротный пармезан, перетертый в пыль.

Все это нас порядком огорчило. Но сочная запеченная курочка и свежие черри не позволяют нам поставить совсем уж плохую оценку, поэтому — «трояк».

Оценка: 3 из 5 баллов.

Smaak

смак.jpg

Цена: 430 руб.

Вес: 267 г.

Время ожидания: 15 мин.

Обычно мы не акцентируем внимание на окружении и интерьере, концентрируясь только на еде. Но этот случай — исключение.

Smaak — миленькое место с «модной» едой, в котором можно сделать классные снимки для «запрещеннограма». Но не более. Стол, мебель, приборы — все было в разводах, крошках и частичках засохшей грязи.

Судить по одежке мы не стали, решив дождаться еды, — хотя такая аналогия для заведений общепита едва ли применима.

Так вот вафля. Нас сразу насторожил резкий запах сырых яиц, который перебивал и сдобу, и рыбу. По структуре и на вкус вафля — спрессованный хлебный мякиш, обычная булка.

Лосось мы есть не смогли: он был в состоянии, граничащем с «протухло». Яйцо пашот в контексте творящейся «санитарии» мы пробовать побоялись.

Даже руккола оказалась полежавшей: срез стебельков отчетливо чернел.

Единственное достоинство венской вафли из Smaak — это тыквенные семечки. Но ими разве наешься?

Оценка: 1 из 5 баллов.

 

Самое дорогое блюдо — Puff (600 руб.),

Самое дешевое блюдо — Smaak (430 руб.),

Самая скромная порция — Totó (200 г),

Самая большая порция — Mr. Cup и Natura (по 300 г),

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — Mr. Cup.

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