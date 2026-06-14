15 июня в Туле будет облачно с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь, местами ожидается гроза.

Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха от +17 до +22°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.