15 июня в Туле будет облачно с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь, местами ожидается гроза.
Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха от +17 до +22°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Порывы ветра достигнут 12 м/с.
15 июня в Туле будет облачно с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь, местами ожидается гроза.
Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха от +17 до +22°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
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