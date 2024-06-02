Где поесть крылышки в Туле 2.0

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Куриные крылышки мы уже пробовали. Но то было в году 2022-м, а сейчас аж 2024 год. Так что ловите новый обзор.

В этот раз мы попробовали крылышки в пяти заведениях:

Пиццерия «Две печи» на ул. Гоголевской, 51-б,

Ресторан «Августин» на ул. Жаворонкова, 1-а,

Ресторан «МаМа Миа» на ул. Демонстрации, 1-а,

Ресторан WhatElse? на ул. Советской, 11/1, «Искра»,

Ресторан быстрого питания Rostic’s на пр. Ленина, 104-а/1.

Пиццерия «Две печи»

Цена: 520 руб.

В пиццерии «Две печи» куриные крылышки подают на тонком лаваше и с красным соусом. Мы заказали блюдо навынос, и что приятно, приготовили его нам очень быстро. Запах был волшебный.

Выглядят крылышки хорошо, немного темноваты, но не критично, допустимо для гриля. Прожаренные, но при этом сочные и мягкие. Без ярких специй, настоящий вкус крылышек. Они такие, какие вы приготовили бы на даче, только получить их можно быстро и без лишней мороки.

Соус в отличие от блюда мы не оценили. Немного пресноват, как обычная томатная паста. Травы есть, но почти не чувствуются. Соус на любителя, но основное блюдо это не портит.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Ресторан «Августин»

Цена: 490 руб.

В меню ресторана «Августин» есть куриные крылья «Баффало» в остро-медовой глазури. Блюдо подается с белым соусом. Навынос выглядит симпатично.

На вкус хуже. Крылья оказались жесткими, вообще не поджаренными. Кожа была похожа на вареную, а неприглядный цвет скрывал соус. И, кстати, совсем не острые, как обещали в меню.

Но вот соус здесь не подвел. Чесночный, пикантный, такой пришелся бы кстати любому блюду из нашего обзора. Крылышки из «Августина» спасти он не смог. По нашему субъективному мнению, блюдо не удалось.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Ресторан «МаМа Миа»

Цена: 373 руб.

В «МаМа Миа» готовят маринованные хрустящие крылышки на шампуре. По крайней мере так написано в меню. Подается с лавашом и красным луком.

Крылышки оказались целыми, вкусными и сочными. Не острые, приятные, похожи на домашний шашлык. Хрустящими крылья, конечно, уже не были, но это, скорее всего, из-за упаковки навынос. В любом случае, нам понравилось.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Ресторан WhatElse?

Цена: 390 руб.

Крылышки острые, хрустящие под соусом шрирача. Подача интересная: блюдо украшено кунжутом и зеленым луком. Стильно.

Остро! Очень остро! Это самая яркая эмоция от блюда. Крылышки приготовлены хорошо, они сочные, выглядят отлично. Но это блюдо только для тех, кто любит острые ощущения. Ну и с пенным напитком, наверняка, будут в тему. Об особенности блюда нас предупредили в меню, так что никаких претензий к поварам.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Ресторан быстрого питания Rostic’s

Цена: 359 руб.

В прошлом обзоре мы пробовали крылышки из KFC. Сеть сменила название и мы решили проверить, изменилось ли блюдо.

Нет. Крылышки все те же. Острые, в мощной панировке. Это классика, которую любят многие. Но, честно говоря, в сравнении с другими блюдами в обзоре, это немного проигрывает.

Мясо суховато, и кроме остроты не ощущается больше никакого вкуса. Впрочем, любители фастфуда это прощают.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Самое острое блюдо — WhatElse.

Самое дорогое — «Две печи» (520 руб.).

Самое дешевое — Rostic’s (359 руб. за 8 крыльев).

Самое вкусное, по мнению редакции — «Две печи» и «МаМа Миа».