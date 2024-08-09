Где в Туле поесть салат с баклажаном

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Баклажанный сезон в России приходится на конец июля и длится до середины сентября. Сейчас самое время пробовать салаты с баклажаном! Узнаем, в каких заведениях Тулы бесхитростный баклажан по-новому раскрылся под ножами опытных поваров.

Сегодня пробуем салат с баклажаном в:

Цена: 460 руб.

Вес: 330 г.

Время ожидания: 6 мин.

Этот салат подойдет для вегетарианцев (не веганов!). Запеченный баклажан подают на подушке из свежей рукколы и шпината целиком. Готовый плод мягкий и сочный, легко делится на волокна и тает во рту. Добавляет нежности сыр страчателла. Семечки баклажана и сладковатые кедровые орешки приятно похрустывают на зубах, внося разнообразие в текстуру блюда.

Несмотря на оригинальную трактовку блюда, салат из «Атласа» показался нам чрезмерно сдержанным: так и хочется посолить или поперчить его. В тарелке богатое наполнение: сразу два соуса (песто и сливочно-кедровый), сыр, кедровые орешки, сушеная свекла в качестве топинга. Но, на наш взгляд, нет того яркого и запоминающегося вкуса, который хотелось бы пробовать вновь и вновь.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 750 руб.

Вес: 232 г.

Время ожидания: 9 мин.

Набор в (безусловно, красивой) тарелке привычный: баклажанные кубики из фритюра, помидоры, страчателла, соус свит чили, зелень. Из интересного — помимо базилика и кинзы затесались свежие листочки мяты, которые удачно оттеняют «тяжелый» промасленный кляр и жирный сыр. Пикантности добавляют подсолнечные семечки.

Неплохой салат со своей фишкой, но на наш взгляд — ничего особенного. Соотношение цена-вес запоминаются куда охотнее, чем приятный вкус.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 590 руб.

Вес: 220 г.

Время ожидания: 11 мин.

Салат в «Культуре» — настоящий квест «сделай сам».

Представьте наше замешательство: на большом блюде приносят скромную порцию, так что сквозь нее отчетливо просвечивает узор тарелки. Почему нельзя красиво и компактно разместить ингредиенты? Очевидно, гость заскучает, бездумно накалывая массу на вилку. Пускай целенаправленно и упорно собирает малюсенькие кусочки. Сейчас в моде культура слоуфуд!

Кстати, о кусочках. Помидоры нарублены очень мелко — практически овощной тартар. Кабачки нарезаны длинными брусочками и напоминают картошку фри. Пара капель крема фета равноудалены друг от друга. Унаги соус размазан по всей тарелке и едва попал на основной продукт.

Салат не плох. И порция примерно такая же, как и в других заведениях. Но подача! Это тот редкий случай, когда необычно нашинкованные продукты здорово выглядят, но неудобно едятся. Подача просто убила вкусный салат.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 538 руб.

Вес: 225 г.

Время ожидания: 22 мин.

В «Mama» подают «классический» салат с баклажанами. Крупно порезанные сладкие помидоры, кинза-базилик, чуть-чуть сыра (тут — рикотта), большие кубики баклажана, обжаренные в кляре и заправленные сладким чили (складывается ощущение, что в каждом втором ресторане используют один и тот же соус, так что его вкус сложно с чем-то спутать). Что еще сказать? ТК-шный стандарт.

Отметим, что баклажаны дошли до нашего стола уже холодными. Зато с тоненьким хрустящим кляром. Да и подача отличалась: сравните фото из электронного меню и наше блюдо (одна из причин, почему рестораны делают меню без фотографий).

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 550 руб.

Вес: 220 г.

Время ожидания: 8 мин.

Запеченные баклажаны на шпинате и рукколе, политые соусом, сверху сыр — стандартная сервировка. Но на вкус салат далеко не тривиальный: в нем гармонично сочетаются контрасты. Холодная мягкая страчателла, теплые баклажаны. Нежный сыр сочетается с пряным баклажаном и кисло-сладкими соусами (соевый, устричный) взаимодополняют друг друга. Завершают палитру вкусов сладкие помидоры, гороховые ростки-усики и хрустящий микс-салат.

«Дружба» искусно исполнила простой рецепт, за который искренне хочется поставить уверенную «пятерку».

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — «Светски» (750 руб.).

Самое дешевое блюдо — «Атлас» (460 руб.).

Самая скромная порция — «Культура» и «Дружба» (по 220 г).

Самая большая порция — «Атлас» (330 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Дружба».