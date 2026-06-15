Ещё трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В ночь на 15 июня Тула подверглась очередной воздушной атаке украинских беспилотников. В пос. Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

По первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления! На месте работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. Развернута работа оперативного штаба», - говорится в сообщении губернатора.