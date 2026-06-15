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Следственный комитет России инициировал расследование преступлений, совершенных Вооруженными силами Украины против мирных жителей Тульской области.

«Следователи установят лиц, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в результате ночной атаки на Тулу погибли три человека. Еще трое пострадали, среди них — годовалый ребёнок. В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили повреждения.

Прокуратура Тульской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.