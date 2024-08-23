Где в Туле поесть тартар

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Тартар — это холодная закуска из сырой говядины, которую мелко-мелко нарезали кубиками. Любимое гурманами блюдо вызывает множество споров. Как можно есть сырое мясо? Это же опасно! Спешим вас успокоить: если вырезка свежая и приготовлена с добавлением других ингредиентов и пряностей (лука-шалота, каперсов, маслин, петрушки, эстрагона, оливкового масла и соусов), риск подцепить паразитов минимален.

Тестировать тартар мы будем в:

Цена: 510 руб.

Вес: 140 г.

Время подачи: 8 мин.

Подача у блюда очень необычная. То, что мы сперва приняли за омлет, оказалось муссом из чеддера. Сливочная воздушная масса с горчинкой без намека на сырный вкус нас немного разочаровала. Как и сам тартар: замечательная говядина сильно отдает огуречным рассолом и кетчупом.

Зато гороховые стебельки — как всегда хрустящие. Хлеб тут на высшем уровне — мягкий, как облако, теплый и сладкий.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 560 руб.

Вес: 180 г.

Время подачи: 7 мин.

Тартар выложен на перину из воздушного трюфельного мусса, который выступает эдаким неброским «фоном» для интенсивных вкусов. Среди них: петрушка, которую сложно с чем-то спутать, соленый желток (даже такая маленькая порция сможет обжечь язык, поэтому пробовать отдельно его не стоит), пряная говядина. Дополняют блюдо два вида икры: палтуса и (для украшения) тобико. Небольшие хрустящие крутоны из ржаного хлеба делают нежную текстуру блюда разнообразной.

Тартар из WhatElse? подойдет для любителей контрастных вкусов: нежный и одновременно экстрасоленый. Не дайте подаче обмануть вас — на тарелке достаточно продукта (180 г, что вполне приемлемо для закуски из мяса).

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 670 руб.

Вес: 160 г.

Время подачи: 8 мин.

Тартар подают на гренках: хрустящие, но совсем не твердые, сладковатые и практически не жирные. Сверху закуска посыпана свежей микрозеленью и суперсоленым сыром (правда, таковым он кажется, только если пробовать его отдельно: в сочетании с мясом сыр практически невозможно распознать). В сам тартар, который по консистенции больше похож на фарш, вмешан вяленый желток и вяленые томаты. Последние придают закуске сложный, сладковато-пряный с горчинкой вкус, который из-за лопающихся на зубах семечек мы приняли за дижонскую горчицу.

Этот тартар в формате брускетт удобно есть. Несмотря на небольшой вес, из-за сытных ингредиентов и яркого пряного вкуса он может выступить полноценным блюдом.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 750 руб.

Вес: 350 г.

Время подачи: 11 мин.

Тартар из Squer — тартар здорового человека. Почему? Во-первых, первая же порция оказалась на вкус как мясо. Не горчица, не корнишоны, не кетчуп, не что бы то ни было еще. Просто говядина. Шапочка из рукколы, сыра и вяленых черри удачно уместилась на тартаре, собранном в кольце. Так основные ингредиенты удобно набираются на вилку и создают полноценную композицию вкусов.

Топинги выложены отдельно: маринованные грибы, корнишоны, перец чили и несколько крутонов. Так с каждым укусом можно пробовать новую добавку и менять настроение блюда. Вариативность без дополнительных трат — приятный бонус.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 438 руб.

Вес: 200 г.

Время подачи: 20 мин.

Подача показалась нам странной: из-за формы тарелки и огромных кусков хлеба (в порции столько тартара нет, чтобы съесть со всем хлебом вприкуску) складывается ощущение, что ингредиенты свалили в кучу «на отвали».

Мясо нам удалось распробовать далеко не с первого раза. Его вкус практически незаметен за яркими каперсами, дижонской горчицей, солеными огурцами и заправкой. Даже сырой желток ощущается явственнее, чем говядина.

Зато микс салата (руккола и шпинат) здорово разгружает нагромождение вкусов легкой кислинкой. Да и сдоба «10 злаков» оказалась достойной — мягкий пышный хлеб, слегка сладкий и с семечками.

Тартар из «Цеха» больше напоминает полноценное блюдо — не наесться им трудно. Если вам нужно много и съедобно — это ваш вариант. Но, на наш взгляд, это далеко не самое лучшее исполнение закуски в сегодняшней подборке.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — Sqer (750 руб.).

Самое дешевое блюдо — «Цех этого города» (438 руб.).

Самая скромная порция — «Дружба» (140 г).

Самая большая порция — Sqer (350 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — Sqer.