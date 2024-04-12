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Стейки из тофу, баклажаны и фалафель: где поесть постные блюда в Туле
Текст и фото Евгении Королевой.

Стейки из тофу, баклажаны и фалафель: где поесть постные блюда в Туле

Вкусный проект Myslo: пробуем еду и делимся впечатлениями!

Постное меню запустили почти все рестораны и кафе в городе. Мы решили посмотреть, какие блюда готовят в тульских заведениях. Для этого посетили пять заведений в центре города. Рассказываем о впечатлениях!

Крем из перца с тофу и тыквой

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Где: «Кофе Культ», ул. Советская, 10.
Стоимость: 390 руб.
Вес: 240 г.
Время ожидания: 20 минут.

Само слово «постное блюдо» навевает мысли о том, что такая еда должна быть априори безвкусной. В случае с кремом из перца с тофу и тыквой это оказалось совсем не так. 

Пряный крем из перцев был ощутимо острым, а кусочки запеченной тыквы сбалансировали вкус. Тофу же в этом блюде был совсем пресным, похожим на хлеб. В целом весь этот градиент вкусов нам понравился. 

Наша оценка — 8/10.

Жареный баклажан

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Где: Salden’s, ул. Советская, 11.
Стоимость: 490 руб.
Вес: 300 г.
Время ожидания: 10 минут.

Порция кажется совсем небольшой, несмотря на вес. Приготовили его почти мгновенно! Начнем с того, что баклажан с помидором — это одно из лучших овощных сочетаний. И эта парочка из Salden’s нас не разочаровала! Прекрасные мясистые ароматные помидоры освежили вкус потрясающе хрустящих жареных «синеньких». Немного соуса и микрозелени для красоты, плюс веточка ароматного базилика… Это великолепно! Правда, блюдо показалось нам слегка пересоленным, за это снизим балл.

Наша оценка — 9/10.

 

Стейк из тофу с овощным конкассе

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Где: Pro Cheese, ул. Советская, 56.
Стоимость: 450 руб.
Вес: 300 г.
Время ожидания: 15 минут.

Стейки из тофу — теперь одно из любимейших веганских блюд. В Pro Cheese они просто потрясающие! Небольшие поджаренные кусочки украшены колечками порея, на гарнир — свежие ошпаренные помидорчики (конкассе) с зеленью. Сытно, вкусно, яркий кисло-сладкий соус. Ничего лишнего. Мы остались в восторге!

Наша оценка — 10/10.

 

Теплый салат из обжаренного картофеля с шампиньонами

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Где: «Томато», ул. Советская, 64.
Стоимость: 325 руб.
Вес: 200 г.
Время ожидания: 12 минут.

Это самое сытное блюдо из всех, что довелось попробовать. Шутка ли — картошка с грибами! Блюдо оказалось вкусным, каким-то домашним. Но нам показалось, что в нем многовато лука. И да — для постного блюда слишком много масла.

Наша оценка — 9/10.

 

Фалафель из нута с тар-таром

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Где: Mama Mia в «Куклах», ул. Советская, 10.
Стоимость: 279 руб.
Вес: 330 г.
Время ожидания: 15 минут.

Фалафель, куда ж без него! Нутовые «сырники» сытные, но немного суховатые, в сочетании с овощами — здорово, хотя назвать этот гарнир тар-таром язык не поворачивается. Для нарезанных огурца и помидора без специй и заправки — это точно слишком пафосно.

Наша оценка — 7/10.

 

Самое вкусное блюдо — Стейк из тофу в Pro Cheese.

Самое дорогое — Жареный баклажан из «Кофе Культа».

Разочарование — Фалафель с тар-таром из Mama Mia.

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