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Где в Туле самая вкусная пицца: новые участники контрольной закупки
Изображение - нейросеть Кандинский

Где в Туле самая вкусная пицца: новые участники контрольной закупки

Вкусный проект Myslo: пробуем еду и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

Мы не раз тестировали пиццу в нашем проекте (здесь и здесь была доставка, а тут — про замороженные). Но точек, откуда нам привозят перекусить, гораздо больше.

Поэтому сегодня у нас снова доставка, и мы дегустируем пиццы, которые еще не пробовали. Спойлер: слегка разочарованы, но есть и настоящее открытие!

Пиццу мы заказывали в пяти точках:

Везде мы заказывали мясную пиццу. Расположим рассказ о них по времени доставки.

 

Ptizza паста и пицца

«Мясная с куриным филе» добралась к нам в офис первой. Заказать из «Ptizza» можно только через «Яндекс.Еду», что мы и сделали. Заказ был оформлен в 13:44, привезли его уже 14:36. Ура! Пицца была еще горячей.

Приехала в симпатичной брендированной коробочке.

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Пицца диаметром 30-32 см. В составе заявлены: томатный соус, пастрами, бекон, оливки, моцарелла. Всё это присутствует. Странно только то, что пицца называется «Мясная с куриным филе», а в составе куриного филе почему-то нет.

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Ну да ладно, пробуем так.

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Вес: 450 г.

Цена: 738 руб. (сама пицца 520 руб. + доставка Яндекса 189 руб. + сервисный сбор 29 руб.)

Это тонкая и нежная пицца с тягучим тестом. Она красивая, но уже с первого взгляда понимаешь — с начинкой здесь небогато. Сразу бросаются в глаза руккола и пастрами (или пастрома, кому как удобно называть). Они же и делают основные ноты вкуса. Мясо прекрасного качества, тонкое, нежное, руккола добавила остроты, легкости и свежести. 

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/8ee4b402-0837-4138-98a1-ae560de4b43b.jpg

Как мы уже сказали, начинки маловато, но это полностью компенсируется хорошим тестом, вкусным соусом и разными оттенками приправ. Неплохо! Нам такая пицца понравилась. Однако снизить половинку балла за малое количество начинки будет справедливо.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

 

GoldFish

Пицца «Мясная» от «Золотой рыбки» приехала к нам в офис второй, в 14:44. Это хорошо! 

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/0c691f54-9a28-4383-a02c-46a32ca42e68.jpg

Мы заказывали пиццу диаметром 33 см. В составе буженина, салями, куриное филе, маслины, помидоры черри, соус фирменный, сыр моцарелла, сыр пармезан.

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/4d5e078c-9ef5-445a-bfd7-07952b3fc0b5.jpg

Вес: 720 г.

Цена: 665 руб.

О да, на вид с начинкой все неплохо. Много разных видов мясной начинки, щедро насыпали кружочков маслин, не пожалели сыра. Пробуем!

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/42bc54f6-b81a-4d39-bddd-fac9dd072fb0.jpg

Эта пицца не оправдала наших ожиданий. Солидная внешность оказалась обманчивой. Колбаса и сыр явно дешевые и уставшие, бекон неплох, а вот помидоры порезаны слишком крупно и при этом не очищены: жуешь, а тебе шкурки попадаются… 

Тесто невкусное, похожее на хлеб, а местами вовсе не пропеклось. Общее впечатление таково: начинки много, но может быть, столько и не нужно было? Вкус у пиццы кисловатый, с сильной нотой дешёвых продуктов. Не понравилось. Трояк!

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

PIZZWELL

Малюсенькая пицца «Мясная» (25 см) от RollWell. В её составе заявлены: тесто для пиццы, томатный соус, моцарелла, копа, пепперони, бекон, томаты черри, пармезан, руккола. 

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/23404ba1-f92b-4765-b214-2776eaaa4fba.jpg

Она прибыла к нам в 15:25 в симпатичной брендированной коробочке нежно-розового цвета.

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/c818d66b-0054-455e-bf64-0380d5ca7ae3.jpg

Вес: 350 гр.

Цена: 520 руб.

Ух ты! Красивая! Пахнет божественно. Краешек, конечно, великоват, но внутри него всё очень и очень аппетитно.

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/c76b42c6-8d34-4ae8-b3fa-cd27646eb098.jpg

Ребята, это бомба. Тонкое нежнейшее тесто в меру пропеченное и вкусное. Переходим к начинке. Немедленно, срочно, неотложно отмечаем: как важно, когда продукты для начинки пиццмейкер берет недешевые и качественные. В отличие от предыдущей пиццы здесь всё на высоте. Колбаса, бекон, копа и сыр — выше всяких похвал. У этой пиццы нет того самого «дешманского» вкуса, каждый ингредиент достойный, включая свежайшую рукколу. Отметим вкусный нежный соус. Добавить нечего — это абсолютный победитель. 

Наша оценка: 5 из 5 баллов (дали бы и 6, если была бы возможность).

 

ПиццаСушиВок

Здесь мы заказали пиццу «Мясное ассорти» диаметром 30 см. В составе заявлено: соус (томаты, базилик, орегано, чеснок), моцарелла для пиццы, помидоры, говядина, свинина, грудка куриная, бекон. Что ж, посмотрим.

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/1a08754a-2980-441b-9298-80a38f2b6b08.jpg

Заказ прибыл к нам в яркой брендированной коробке в 15:28, пицца уже остыла. Но к времени доставки мы придираться сегодня не будем, поскольку пробовали пиццы в тот день, когда нашу губернию решил посетить президент. Со всеми вытекающими. Поэтому радуемся, что пиццу вообще довезли до нас, и пробуем, пробуем!

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/4c74d064-8fd9-49b4-8b68-ba9a4f121bfc.jpg

Вес: 780 гр.

Цена: 856 руб.

Внешний вид пиццы вызывал смешанные чувства, мнения разделились. Одним понравилось обилие начинки и щедрые кусочки натурального мяса, другим показалось, что эти самые мясные кусочки выглядят неаппетитно и неаккуратно. 

 https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/4622f95f-8b7c-46e3-81d1-c828eff81a85.jpg

Эта пицца оказалась очень похожей на… домашнюю. Будто ее сделала мама, собрав в холодильнике остатки дачных шашлыков, хвостик бекона, утомленный помидорчик… Это неплохо, ребята! И тесто вкусное, и начинка, и соус. Но, хотите честно? Ощущение «самопала» из кучи ингредиентов, оставшихся после застолий, не покидает. Мы решили поставить этой пицце крепкую четверку. Не смотря ни на что, она вкусная и сытная.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

Sushitut

В «СушиТут71» мы заказали пиццу «Много мяса». Ни о весе, ни о размере блюда на сайте производителя ничего не сказано. Знаем только, что в составе будет: соус «1000 островов», сыры моцарелла и пармезан, колбаски пепперони, колбаски охотничьи, свинина, говядина, сочная курочка и бекон. Пицца стоит 790 руб., доставка 99 руб. Итого «Много мяса» обошлась нам в 889 рублей.

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/da72d29c-e5fb-4ab5-8ecd-a4f5ee6daeb0.jpg

Приехала эта пицца в 16:05, конечно, уже холодной. За это, как уже говорили, баллы снижать не будем. Визит президента, понимаем. Коробочка ноунейм, смотрим, что внутри.

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/b9ea518d-c76e-46b7-bb44-8d30983a8820.jpg

Ух, желтенькая. 

https://img.myslo.ru/Contents/51/ca/6c07-6059-4dba-8e0e-a9990643c7bf/baa67249-ed0f-475b-bf8d-a062d8c2b8fb.jpg

Не будем держать интригу, эта пицца погрузила нас в воспоминания. Чистая ностальгия по школьным временам. Встречайте: перед вами школьная пицца! Буквально.

Тесто вязкое и сладковатое, с каким-то необычным привкусом. Оно вероломно отбирает первенство вкуса у всей сырно-мясной начинки. А ведь там колбаски, сыр курица, мясо… Но нет. Эта пицца слишком тяжелая, её не доели, а это показатель. Прощайте, школьные времена!

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

 

Самая большая и самая дорогая пицца — ПиццаСушиВок.

Самая маленькая - PizzWell.

Самая вкусная, по мнению редакции, PizzWell.

 

А какую пиццу любите вы? Что еще протестировать в нашем проекте? Делитесь в комментариях!

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