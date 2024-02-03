Где в Туле самая вкусная пицца: новые участники контрольной закупки

Изображение - нейросеть Кандинский

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Мы не раз тестировали пиццу в нашем проекте (здесь и здесь была доставка, а тут — про замороженные). Но точек, откуда нам привозят перекусить, гораздо больше.

Поэтому сегодня у нас снова доставка, и мы дегустируем пиццы, которые еще не пробовали. Спойлер: слегка разочарованы, но есть и настоящее открытие!

Пиццу мы заказывали в пяти точках:

Везде мы заказывали мясную пиццу. Расположим рассказ о них по времени доставки.

Ptizza паста и пицца

«Мясная с куриным филе» добралась к нам в офис первой. Заказать из «Ptizza» можно только через «Яндекс.Еду», что мы и сделали. Заказ был оформлен в 13:44, привезли его уже 14:36. Ура! Пицца была еще горячей.

Приехала в симпатичной брендированной коробочке.

Пицца диаметром 30-32 см. В составе заявлены: томатный соус, пастрами, бекон, оливки, моцарелла. Всё это присутствует. Странно только то, что пицца называется «Мясная с куриным филе», а в составе куриного филе почему-то нет.

Ну да ладно, пробуем так.

Вес: 450 г.

Цена: 738 руб. (сама пицца 520 руб. + доставка Яндекса 189 руб. + сервисный сбор 29 руб.)

Это тонкая и нежная пицца с тягучим тестом. Она красивая, но уже с первого взгляда понимаешь — с начинкой здесь небогато. Сразу бросаются в глаза руккола и пастрами (или пастрома, кому как удобно называть). Они же и делают основные ноты вкуса. Мясо прекрасного качества, тонкое, нежное, руккола добавила остроты, легкости и свежести.

Как мы уже сказали, начинки маловато, но это полностью компенсируется хорошим тестом, вкусным соусом и разными оттенками приправ. Неплохо! Нам такая пицца понравилась. Однако снизить половинку балла за малое количество начинки будет справедливо.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Пицца «Мясная» от «Золотой рыбки» приехала к нам в офис второй, в 14:44. Это хорошо!

Мы заказывали пиццу диаметром 33 см. В составе буженина, салями, куриное филе, маслины, помидоры черри, соус фирменный, сыр моцарелла, сыр пармезан.

Вес: 720 г.

Цена: 665 руб.

О да, на вид с начинкой все неплохо. Много разных видов мясной начинки, щедро насыпали кружочков маслин, не пожалели сыра. Пробуем!

Эта пицца не оправдала наших ожиданий. Солидная внешность оказалась обманчивой. Колбаса и сыр явно дешевые и уставшие, бекон неплох, а вот помидоры порезаны слишком крупно и при этом не очищены: жуешь, а тебе шкурки попадаются…

Тесто невкусное, похожее на хлеб, а местами вовсе не пропеклось. Общее впечатление таково: начинки много, но может быть, столько и не нужно было? Вкус у пиццы кисловатый, с сильной нотой дешёвых продуктов. Не понравилось. Трояк!

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Малюсенькая пицца «Мясная» (25 см) от RollWell. В её составе заявлены: тесто для пиццы, томатный соус, моцарелла, копа, пепперони, бекон, томаты черри, пармезан, руккола.

Она прибыла к нам в 15:25 в симпатичной брендированной коробочке нежно-розового цвета.

Вес: 350 гр.

Цена: 520 руб.

Ух ты! Красивая! Пахнет божественно. Краешек, конечно, великоват, но внутри него всё очень и очень аппетитно.

Ребята, это бомба. Тонкое нежнейшее тесто в меру пропеченное и вкусное. Переходим к начинке. Немедленно, срочно, неотложно отмечаем: как важно, когда продукты для начинки пиццмейкер берет недешевые и качественные. В отличие от предыдущей пиццы здесь всё на высоте. Колбаса, бекон, копа и сыр — выше всяких похвал. У этой пиццы нет того самого «дешманского» вкуса, каждый ингредиент достойный, включая свежайшую рукколу. Отметим вкусный нежный соус. Добавить нечего — это абсолютный победитель.

Наша оценка: 5 из 5 баллов (дали бы и 6, если была бы возможность).

Здесь мы заказали пиццу «Мясное ассорти» диаметром 30 см. В составе заявлено: соус (томаты, базилик, орегано, чеснок), моцарелла для пиццы, помидоры, говядина, свинина, грудка куриная, бекон. Что ж, посмотрим.

Заказ прибыл к нам в яркой брендированной коробке в 15:28, пицца уже остыла. Но к времени доставки мы придираться сегодня не будем, поскольку пробовали пиццы в тот день, когда нашу губернию решил посетить президент. Со всеми вытекающими. Поэтому радуемся, что пиццу вообще довезли до нас, и пробуем, пробуем!

Вес: 780 гр.

Цена: 856 руб.

Внешний вид пиццы вызывал смешанные чувства, мнения разделились. Одним понравилось обилие начинки и щедрые кусочки натурального мяса, другим показалось, что эти самые мясные кусочки выглядят неаппетитно и неаккуратно.

Эта пицца оказалась очень похожей на… домашнюю. Будто ее сделала мама, собрав в холодильнике остатки дачных шашлыков, хвостик бекона, утомленный помидорчик… Это неплохо, ребята! И тесто вкусное, и начинка, и соус. Но, хотите честно? Ощущение «самопала» из кучи ингредиентов, оставшихся после застолий, не покидает. Мы решили поставить этой пицце крепкую четверку. Не смотря ни на что, она вкусная и сытная.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

В «СушиТут71» мы заказали пиццу «Много мяса». Ни о весе, ни о размере блюда на сайте производителя ничего не сказано. Знаем только, что в составе будет: соус «1000 островов», сыры моцарелла и пармезан, колбаски пепперони, колбаски охотничьи, свинина, говядина, сочная курочка и бекон. Пицца стоит 790 руб., доставка 99 руб. Итого «Много мяса» обошлась нам в 889 рублей.

Приехала эта пицца в 16:05, конечно, уже холодной. За это, как уже говорили, баллы снижать не будем. Визит президента, понимаем. Коробочка ноунейм, смотрим, что внутри.

Ух, желтенькая.

Не будем держать интригу, эта пицца погрузила нас в воспоминания. Чистая ностальгия по школьным временам. Встречайте: перед вами школьная пицца! Буквально.

Тесто вязкое и сладковатое, с каким-то необычным привкусом. Оно вероломно отбирает первенство вкуса у всей сырно-мясной начинки. А ведь там колбаски, сыр курица, мясо… Но нет. Эта пицца слишком тяжелая, её не доели, а это показатель. Прощайте, школьные времена!

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Самая большая и самая дорогая пицца — ПиццаСушиВок.

Самая маленькая - PizzWell.

Самая вкусная, по мнению редакции, PizzWell.

А какую пиццу любите вы? Что еще протестировать в нашем проекте? Делитесь в комментариях!