«Я работаю в новогоднюю ночь»: истории тех, кому выпало дежурство

Авторы: Юлия Королева, Лариса Тимофеева, Юлия Александрова, Артем Жильцов, Дарья Лашкевич, Юлия Коршунова

Myslo рассказывает о тех, для кого работать, пока все празднуют, — обычное дело.

«Вернуться с дежурства и отвлечь своих,

чтобы спрятать подарки под ёлку»



Евгений Титов

Евгений Титов, командир Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Туле. В новогоднюю ночь дежурил уже пять раз, и в этом году ему предстоит провести ночь на 1 января на работе.

— По долгу службы я вместе со своими сотрудниками дежурю на площади Ленина. Правильно наша цель называется так: усиление охраны общественного порядка на центральной площади города Тулы. В этом году массовых мероприятий у главной тульской ёлки не планируется, время сейчас такое. Но тем не менее пропускной режим будет действовать, и досмотр тоже будем проводить. Вот как раз мои сотрудники и будут стоять у рамок.

Дежурство Евгения по времени не регламентировано, как только основная масса людей схлынет, можно будет отправляться домой, к семье. А на площади останется резервная группа.

— Что самое сложное в дежурстве? Создать позитивное настроение людям, чтобы все эти ограничительные меры не смазали его и никого не расстроили. Все же праздник, стараемся не портить людям настрой. Если видим, что люди позитивные, культурные, пусть и слегка навеселе, относимся с пониманием. Новый год же!

Раньше, когда на площади в новогоднюю ночь было массово, нарушения были сообразными праздничным гуляньям: кто-то перебрал с алкоголем, в толпе потерялся ребенок.

Однажды Евгений и его патрульные насчитали в Новогоднюю ночь 20 потерянных ребятишек!

Слава богу, все нашлись и быстро. Теперь больше всего рапортов в Новогоднюю ночь полицейские пишут по нарушениям миграционного законодательства.

— Гости города любят посещать нашу ёлку, и в ходе проверочных мероприятий часто выясняются, что гости-то они незаконные. В случае серьезного нарушения таких задерживаем, а после праздников — отправляем на родину.

За 14 лет службы чего только не было, а вот самым запоминающимся праздничным дежурством для Евгения Титова стала новогодняя ночь в 2015 году. Тогда смена явно затянулась: один из пришедших на массовые гулянья на площадь настолько был пьян, что его естественным образом пропускать на площадь не хотели. Тогда он страшно разозлился и стал публично оскорблять полицейского.

— Праздник праздником, но терпение не безгранично, ну и в целом это уже перебор, — вспоминает Евгений. — Поэтому окончание новогодней ночи я провел в следственном комитете — писал рапорт о задержании дебошира и объяснения.

К новогодним дежурствам Евгения его семья — жена и 9-летняя дочка — уже привыкла. Ровно в одну минуту первого ему звонят и поздравляют с Новым годом, чаще всего по видеосвязи. И заодно спрашивают — ждать его за столом или спать ложиться? Мол, какие перспективы?

— Обычно после дежурства на площади я приезжаю домой около трех часов. И сразу — под ёлку за подарком. А потом нужно суметь отвлечь своих, чтобы спрятать подарки для них самому.

И все-таки в новогодних дежурствах что-то есть! Настроение все равно хорошее, праздничное! Очень приятно, когда люди подходят на площади и поздравляют с Новым годом, благодарят за службу. Каждый второй относится позитивно и поздравляет. Это здорово и очень-очень нам приятно!

«О щущением праздника нас заряжают гости! »

Этот Новый год Алессия Корчоне, танцовщица шоу-балета Joy Dance, будет встречать со своей труппой — ребята будут танцевать для постояльцев гостиничного комплекса «N».

— Это второй раз, когда я выступаю в новогоднюю ночь. И надеюсь, не последний, — улыбается Алессия. — Последние несколько лет празднование Нового года в нашей семье выходит за рамки традиционных посиделок. Мы сошлись на том, что неважно, в какой день мы сядем за стол и вместе покушаем салатики, — это можно делать хоть все январские выходные!

Я планирую полноценно встретить 2025-й после работы — «доотмечу» с друзьями на одной из домашних вечеринок.

Главный подарок для артистки — эмоции публики. И конечно, немалый гонорар по праздничному тарифу:

— Так получается совмещать приятное с полезным. Про денежку забывать нельзя! — смеется она. — Самое сложное — это в предновогодней суете собрать весь состав и качественно отрепетировать каждый номер. Во время самого выступления всеобщее веселье меня не отвлекает — автоматически собираюсь с мыслями.

Особенным полуночное выступление делают в первую очередь не деньги, а коллеги и близкие друзья Леси:

— Мой коллектив — это и есть друзья, поэтому мы отмечаем вместе в гримерной. А еще ощущением праздника нас заряжают гости!

Забавно бывает, когда кто-нибудь ошибается и начинается «шоу импровизация». Например, как в тому году: под конец номера, который мне пришлось выучить за день до мероприятия, мы с моей коллегой запутались. Одна из нас начала кружиться вокруг себя, а другая стала махать людям в попытке обыграть казус. Остальные девочки просто танцевали.

Сейчас, пересматривая это видео, мы, конечно, смеемся, но тогда и глазом не моргнули. В таких ситуациях нас спасает «градус веселья» гостей, которым просто нравится красивая картинка и позитивная атмосфера.

«Новый год за рулем: пассажиры скучать не дают!»



Руслан Тесаков работает в такси уже почти восемь лет. Новый год ему приходилось встречать в Москве, Киреевске, Туле, и почти каждую новогоднюю ночь Руслан выходил на смену. Правда, в последнее время эта «традиция» меняется:

— Сейчас у меня большая семья: жена, двое детишек. Они никак меня не хотят в Новый год куда-то отпускать, да и мне с ними очень хорошо.

А раньше я не упускал возможность подработать в Новый год: за неделю до него и пару недель после на такси высокий спрос. В новогоднюю ночь много заказов до 23.00: туляки спешат к родственникам на застолье. А после боя курантов они уже разбредаются кто куда — на площади погулять, в красиво украшенном центре города сфотографироваться.

Своих «новогодних» пассажиров Руслан может охарактеризовать так: весёлые, щедрые, забавно одетые.

— Все становятся удивительно похожи друг на друга: улыбчивые, шутят, поздравляют меня и даже хорошие чаевые оставляют. Помимо просто весёлых встречаются и совсем «навеселе», но конфликтов у меня никогда с ними не было: судя по всему, новогоднее настроение делает людей очень добрыми.

Бывало даже такое, что Деда Мороза и Снегурочку приходилось подвозить. А ещё — зайчиков, мишек, артистов, специально наряженных к выступлениям. Кто-то мишурой с ног до головы обматывался и так куда-то ехал. Чудеса, одним словом!

В новогоднюю ночь пассажиры ездят не только по Туле: некоторым приходится заказывать такси и в соседние города. Одна из таких историй Руслану запомнилась особенно:

— Один раз 31 декабря я решил поработать до девяти или десяти часов вечера, не задерживаться на работе и сразу ехать к семье отмечать. Живу я в Киреевском районе, и тут мне как раз заказ поступает до Новомосковска. Подумал: «Быстро с ним расправлюсь — и к родным».

В машину тогда ко мне села молодая девушка — врач. Рассказала мне, что смена у неё должна была закончиться в 20.00, но врач — удивительно непредсказуемая профессия, поэтому ей пришлось до 22.00 в больнице задержаться. Что именно случилось — не знаю, но по разговору понял, что по-другому было нельзя.

Вот мы мчим к её дому, уже половину пути проехали, и тут она как закричит: «Подарки мои! Подарки!» Оказалось, что пакет со всеми подарками для её семьи так и остался в больнице лежать. Мы переглянулись, поняли друг друга без слов: я машину развернул и изо всех сил обратно рванул. Подарки мы забрали, к семье она тогда успела. И я тоже: дома был почти под бой курантов.

Эту историю я частенько вспоминаю. Для меня она — о любви к своей профессии. Я верю, что таксисты выходят на смену в новогоднюю ночь не из-за дополнительного заработка, а из-за любви к работе и пассажирам. Ведь как можно, чтобы кто-то не попал к родным и друзьям в самый главный праздник?

«Новогодняя ночь всегда сложна для пожарной охраны»





Дмитрий Арбузов, старший инструктор по вождению пожарной машины — водитель:

— Новогодняя ночь всегда сложна для пожарной охраны, так как это усиленный вид дежурств. Это связано с тем, что туляки в это время используют большое количество пиротехнических устройств. Личный состав нашего подразделения несет круглосуточное дежурство и в любую секунду готов сорваться на помощь.

Да и вообще, рассказывает Дмитрий, каждую зиму у сотрудников МЧС повышенная готовность к действиям, потому что люди начинают прогревать свои дома или гаражи с помощью обогревателей, сухих фенов и прочих устройств, которые иногда неисправны технически, или попросту старые.

— Из интересных случаев всегда вспоминаю такую историю: 31 декабря в 22.30 был вызов в частный сектор. Соседи, которым не понравился дым, который летел прямо на них, вызвали нас на соседа, который решил пожарить шашлычки к новогоднему столу. Пришлось попросить мужчину затушить пламя и его семья осталась без горячего в новогоднюю ночь.

«Всем читателям Myslo желаю здоровья! И в новогоднюю ночь, и всегда!»

Сергей Рябиничев, фельдшер скорой медицинской помощи отделения № 4 подстанции города Богородицка, Тульский центр медицины катастроф:

— Мой стаж работы работы на скорой — 14 лет. И за это время я уже раз 6-7 дежурил в новогоднюю ночь. В последние три года я сам напрашиваюсь на дежурство. В принципе, вызовы одни и те же, но бывают и необычные. Все мы разные. Кто-то наплевательски относится к своему здоровью, а кто-то чрезмерно боится за себя. Иногда люди могут позвонить минут за 15-20 до боя курантов, чтобы мы приехали, померили давление, сделали кардиограмму. Они задают вопрос: «Я не умру? Я встречу Новый год?» И если лет восемь назад это были старенькие люди, то сейчас и молодые подвержены этой тревожности. Особенно если кто-то из родственников скончался рано от сердечных проблем. Обвинять таких людей нельзя — всем нам хочется пожить подольше и получше.

— В прошлом году в десять часов вечера вызов в одну из отдаленных деревень Богородицкого района. Высокое давление. Приезжаю — молодой мужчина, давление за двести — реально высокие цифры. Слабость, болит голова… Я говорю: «Мужик, поехали в больницу, тебе точно надо». Он не поехал, и к сожалению, через три месяца у него случился инфаркт. И такое бывает.

Но в основном люди перебирают со спиртным. Собираются в кафе, в ресторане, чтобы встретить новогоднюю ночь, и… падают с лестницы, нарываются на конфликт, а потом оказываются в травматологии.

Мне не обидно работать в новогоднюю ночь. Даже никогда об этом не задумывался. Если только в первые годы работы — хотелось встретить праздник дома. Посидеть перед телевизором, выпить шампанского, никуда не ехать, ничего не делать. Сейчас я реагирую на такие дежурства спокойно. 1 января будет выходной, приду со смены, увижу семью, поздравлю с Новым годом. Съезжу к родителям, схожу к родственникам. Моя семья к этому относится хорошо: жена тоже работает на скорой, и дети — сын и дочь — приучены к тому, что у родителей бывают дежурства в праздники. И на нас не обижаются.

Всем читателям Myslo желаю здоровья! Наблюдаю за людьми и убеждаюсь в том, что все психические заболевания — от нервов. Желаю ко всему относиться более-менее спокойно, проблемы не принимать близко к сердцу. Желаю физического здоровья. Быть более человечными, чтобы в людях было меньше зависти, озлобленности. Как говорится, относись к другому человеку так, как хочешь, чтобы относились к тебе, — это истина.

«Роды были зафиксированы в ноль часов одну минуту. Женщина родила под бой курантов!»

Ольга Новикова, врач — акушер-гинеколог второго отделения патологии беременности главного корпуса Тульского областного перинатального центра им. В. С. Гумилевской:

— Мои родители хотели, чтобы я стала врачом. Я всегда хотела заниматься творчеством, петь. Но умные взрослые подсказали мне, что можно все совмещать, — так и получилось. Люблю свою профессию за радость и счастье, которое мы каждый день приносим мамочкам. Роддом — не больница, мы не лечим болезни, рождение ребенка — всегда радостное событие. Я до сих пор помню первые роды, которые я приняла, — они вызвали у меня слезы счастья.

Когда работала акушеркой, я уже дежурила в новогоднюю ночь. Тогда все прошло хорошо. Некоторые женщины очень хотят родить в новогоднюю ночь. Помню, была одна женщина, которая хотела быть первой роженицей в новом году. Роды начались 31 декабря, процесс был практически завершен, но она, если можно так сказать, всячески ему сопротивлялась — и у нее получилось! Роды были зафиксированы в ноль часов одну минуту. Родила под бой курантов!

В семье все меня поддерживают, они понимают, что у меня за профессия, поэтому вопросов не возникает. Мы чередуемся с другими докторами, у нас все по справедливости. В этом году я как молодой специалист была уверена, что выпадет мой черед работать в новогоднюю ночь, — так и случилось. Но я была на это настроена. Главное, что я занимаюсь любимым делом, и неважно — праздник это или будни. 31 декабря муж и 6-летняя дочка планируют приехать ко мне вечером и немного побыть в центральном холле. Думаю, для малышки это будет как небольшое приключение.

Медики — люди суеверные. Поэтому такие фразы как «Удачной смены» или «Хорошего дежурства» воспринимаются в штыки. Поэтому мы ничего друг другу не желаем. А всем читателям Myslo я желаю новых свершений. Желаю видеть хорошее в каждом новом дне. Всем нам — мирного неба, спокойствия, гармонии, любви и поддержки близких.