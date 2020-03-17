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Открытое первенство Тулы по плаванию

Открытое первенство Тулы по плаванию

Мероприятие отменено.

В ФОКе п. Ленинский состоится открытое первенство Тулы по плаванию. В соревнованиях примут участие спортсмены старше 25 лет. Участники будут соревноваться в категории «Мастерс».

Вход свободный.

 

 

Где и когда?
Физкультурно-оздоровительный комплекс, МАУ «СО»
поселок Ленинский, поселок Ленинский, ул. Механизаторов, 10В
28 марта 2020, суббота
10:00
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Касса
Ундервуд
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18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Игра
Купить билет
24 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Папа
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21 мая, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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