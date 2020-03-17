Открытое первенство Тулы по плаванию
Мероприятие отменено.
В ФОКе п. Ленинский состоится открытое первенство Тулы по плаванию. В соревнованиях примут участие спортсмены старше 25 лет. Участники будут соревноваться в категории «Мастерс».
Вход свободный.
Где и когда?
поселок Ленинский, поселок Ленинский, ул. Механизаторов, 10В
28 марта 2020, суббота
10:00
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
24 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽