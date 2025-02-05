Поролон, трубы и старые газеты: модельер Артур Браже создает одежду из необычных материалов

Фото Алексея Пирязева и из архива Артура Браже.

Его показы проходили в Москве, Париже, Барселоне, Стамбуле, Санкт-Петербурге. Артур Браже стал знаменитым в таком направлении современного искусства, как треш-арт или «мусорное искусство».

Артур Браже — из военной семьи, родился в Астрахани, много лет жил в Курске, там учился и начинал свою карьеру. В Туле модельер живет уже третий год. За это время он очень полюбил наш город и теперь думает, что никуда отсюда не уедет.

— Браже — моя настоящая фамилия, мой дедушка был французом, — рассказывает Артур. — По бабушкиной линии все умели шить, по дедушкиной — рисовать и готовить. Первые шаги в пошиве одежды я начал еще в школе, в конце 90-х. Тогда в моду вошли дутые двусторонние куртки. У меня такой не было, а очень хотелось.

Сестра подарила мне бандану, и я пришил ее по спинке на куртку — так у меня получилась модная двусторонняя куртка.

Я учился в художественной школе, рисовал. И когда мне было нужно определиться с профессией, я выбрал профессию модельера. Сначала хотел пойти учиться на обувщика, но мне сказали, что это отделение скоро расформируют, так как обувная фабрика в городе закрывается. И я выбрал более перспективное направление — моделирование и конструирование одежды. Мне очень хотелось создавать одежду и расписывать ее.

Учился Артур Браже пять лет. Из 28 студентов на курсе парней было трое. Училище в Курске курировал знаменитый кутюрье Вячеслав Зайцев.

— Вячеслав Михайлович приезжал к нам, давал мастер-классы, принимал участие в показах, — рассказывает Артур. — Мы отшивали коллекции и представляли на его суд. Он что-то советовал, что-то добавлял…

Помню, Зайцев не любил голые животы. И если видел такое в коллекции, то останавливал показ и говорил, что это вульгарно.

Еще обращал большое внимание на гармонию цветов. Он научил нас создавать одежду методом наколки — прямо на манекене. Я до сих пор этим пользуюсь.

Позже я познакомился с творчеством Валентина Юдашкина, его коллекции от-кутюр очень меня вдохновляли (от-кутюр — с французского «высокое шитье», высший уровень моды. — Прим. авт.). Запоминающиеся, необычные, непривычные взгляду ткани, крой, обработка…

Сам Артур также создает коллекции от-кутюр и прет-а-порте (с французского — «готовое к носке», коллекции одежды, созданные для массового производ­ства. — Прим. авт.). Но его основное творчество связано с такой темой, как апсайклинг. Дословно с английского слово upcycling переводится как «вторичное использование», «переработка», «вторая жизнь вещей».

— Каждый год от 300 000 до миллиона тонн одежды выбрасывается на свалки. Масштабы огромны! — говорит модельер. — Я хочу решить эту проблему и переработать то, что люди считают мусором. Сейчас у меня уже 180 коллекций. Я создавал их из гидроизоляции, из утеплителя, пластиковых труб, гофро-труб, пвх-обрезков от пластиковых окон, мешков для строительного мусора.

Коробки, клетчатые сумки, которые используют челноки, поролон, половые тряпки… То есть все то, что люди считают мусором, я использую в работе и даю вторую жизнь. Старые шторы, скатерти, одежда — все идет в ход. Вот на мне сейчас костюм, который я сшил из трех пар брюк. Сейчас я работаю над коллекцией из бракованных молний.

Работать интереснее всего с теми материалами, из которых люди еще не создавали одежду. Сейчас мне больше всего нравится работать с поролоном.

Он хорошо держит форму, можно экспериментировать. И если коллекция получится удачной, то потом ее можно перенести и на ткань. Кстати, сейчас есть такой модный тренд — использовать манекены с нестандартной одеждой для украшения интерьера, вместо картин!

В 2009 году в Москве на фестивале Татьяны Михалковой «Русский силуэт» Артур Браже представил свою коллекцию из газет. Тогда Михалкова сказала молодому модельеру, что отсматривает очень много коллекций, но такого еще не видела. А когда эту коллекцию увидели экологи, то пригласили Артура представлять их интересы. И несколько лет подряд на Неделях моды Артур Браже представлял свои коллекции из нестандартных материалов.

Модельер — постоянный участник экологического фестиваля «Меридиан надежды» в Санкт-Петербурге, представлял свои коллекции в Москве, Уфе, за границей ему рукоплескали в Париже, Риме, Барселоне, Стамбуле. В Туле в День города показывал коллекцию «Тульский пряник».

С августа 2024 года в Туле на улице Советской работает Экологический музей моды, который открыл Артур Браже. В музей приходят за вдохновением молодые дизайнеры. А сам модельер мечтает открыть в Туле свой Дом моды.

— Я для себя его уже придумал, он будет в виде швейной машинки, — улыбается Артур Браже. — На первом этаже — музей, на втором — мастерские и магазин. Надеюсь, что моя мечта когда-нибудь сбудется!