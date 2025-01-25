Мульт в кино. Выпуск №178. Чудеса и не только

Премьера: 25.01.2025

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 42 минуты

Возрастные ограничения: 0+

В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша и Тучка решают все делать шиворот-навыворот, Катя и Эф отправляются внутрь человеческого организма, у кошечек и собачек случился модный спор, Турбо из Семи королевств ищет свой дар, а Сказочный патруль вновь проходят различные испытания.