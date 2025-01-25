Мульт в кино. Выпуск №178. Чудеса и не только
Премьера:
25.01.2025
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
42 минуты
Возрастные ограничения:
0+
В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша и Тучка решают все делать шиворот-навыворот, Катя и Эф отправляются внутрь человеческого организма, у кошечек и собачек случился модный спор, Турбо из Семи королевств ищет свой дар, а Сказочный патруль вновь проходят различные испытания.
Сегодня
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
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