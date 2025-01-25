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Мульт в кино. Выпуск №178. Чудеса и не только

Мульт в кино. Выпуск №178. Чудеса и не только

Премьера:
25.01.2025
 
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
42 минуты
  
Возрастные ограничения:
0+
 

В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша и Тучка решают все делать шиворот-навыворот, Катя и Эф отправляются внутрь человеческого организма, у кошечек и собачек случился модный спор, Турбо из Семи королевств ищет свой дар, а Сказочный патруль вновь проходят различные испытания.

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