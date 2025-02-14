  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Пророк. История Александра Пушкина - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Пророк. История Александра Пушкина

Пророк. История Александра Пушкина

Премьера:
14.02.2025
 
Режиссер:
Феликс Умаров
  
Актеры:
Юрий Борисов, Алена Долголенко, Роман Васильев, Илья Виногорский, Анна Чиповская, Флориан Десбьендра, Илья Любимов, Евгений Шварц, Сергей Гилев, Кай Алекс Гетц
  
Жанр:
Драматический, Мюзикл
  
Продолжительноcть:
137 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Иллизиум (Новомосковск)
18:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Синема Стар
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 февраля, пятница
10:15
Иллизиум (Новомосковск)
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Иллизиум (Новомосковск)
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Стар
13:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Иллизиум (Новомосковск)
16:30
Синема Стар
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:30
Синема Стар
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Иллизиум (Новомосковск)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Стар
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Иллизиум (Новомосковск)
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 февраля, суббота
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:15
Иллизиум (Новомосковск)
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Иллизиум (Новомосковск)
13:30
Синема Стар
13:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Иллизиум (Новомосковск)
16:30
Синема Стар
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:30
Синема Стар
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Иллизиум (Новомосковск)
21:00
Синема Стар
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Иллизиум (Новомосковск)
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 февраля, воскресенье
10:15
Иллизиум (Новомосковск)
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Иллизиум (Новомосковск)
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Стар
13:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Иллизиум (Новомосковск)
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Стар
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:30
Синема Стар
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Иллизиум (Новомосковск)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Стар
21:55
Иллизиум (Новомосковск)
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 февраля, понедельник
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Стар
13:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Стар
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:30
Синема Стар
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Стар
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, вторник
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Стар
13:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Стар
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:30
Синема Стар
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Стар
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, среда
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Стар
13:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Стар
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:30
Синема Стар
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Стар
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Заклятье. Последний стрим
17 февраля, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 19 февраля 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 15 февраля 2024
Майский
Дети леса
6 - 16 февраля
Кинотеатр (Суворов)
Абсолютный хищник
13 - 19 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Лотерея
29 января - 16 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.