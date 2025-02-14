Пророк. История Александра Пушкина
Премьера:
14.02.2025
Режиссер:
Феликс Умаров
Актеры:
Юрий Борисов, Алена Долголенко, Роман Васильев, Илья Виногорский, Анна Чиповская, Флориан Десбьендра, Илья Любимов, Евгений Шварц, Сергей Гилев, Кай Алекс Гетц
Жанр:
Драматический, Мюзикл
Продолжительноcть:
137 минут
Возрастные ограничения:
12+
Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:30
|Синема Стар
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 февраля, пятница
15 февраля, суббота
16 февраля, воскресенье
17 февраля, понедельник
18 февраля, вторник
19 февраля, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:10
19:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
19:00
21:55
|Синема Стар
|
19:30
14 февраля, пятница
15 февраля, суббота
16 февраля, воскресенье
17 февраля, понедельник
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:35
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:00
11:45
13:10
13:55
14:40
16:05
16:50
17:35
19:00
19:45
20:30
21:25
21:55
22:40
|Синема Стар
|
13:30
16:30
19:30
21:00
18 февраля, вторник
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:35
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
11:30
12:15
13:40
14:25
15:10
16:35
17:20
18:05
18:35
20:15
21:00
21:30
22:25
23:10
|Синема Стар
|
13:30
16:30
19:30
21:00
19 февраля, среда
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:35
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:00
11:45
13:10
13:55
14:40
16:05
16:50
17:35
19:00
19:45
20:30
21:25
21:55
22:40
|Синема Стар
|
13:30
16:30
19:30
21:00
17 февраля, понедельник 00:00
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