Разбитые сердца
Премьера:
30.01.2025
Режиссер:
Жиль Лелуш
Актеры:
Адель Экзаркопулос, Франсуа Сивиль, Бенуа Пельворд, Ален Шаба, Элоди Буше, Венсан Лакост, Рафаэль Кенар, Николя Ванчицкий, Мэллори Ванек, Карим Леклу, Жан-Паскаль Зади, Антони Бажон
Жанр:
Трагикомедия, Криминальный
Продолжительноcть:
160 минут
Возрастные ограничения:
18+
Молодой парень влюбляется в скромную одноклассницу из хорошей семьи, но соблазны улиц уводят его на темную сторону. Роковой случай и предательство разлучают их на много лет. Встретившись снова, они понимают, что созданы друг для друга. Однако ее новая жизнь и его старые враги не позволяют им быть вместе. Сможет ли любовь победить, когда весь мир против?
1 февраля, суббота
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 февраля, воскресенье
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, понедельник
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, вторник
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 февраля, среда
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
2 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
3 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
4 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
5 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
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