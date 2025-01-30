Разбитые сердца

Премьера: 30.01.2025

Режиссер: Жиль Лелуш

Актеры: Адель Экзаркопулос, Франсуа Сивиль, Бенуа Пельворд, Ален Шаба, Элоди Буше, Венсан Лакост, Рафаэль Кенар, Николя Ванчицкий, Мэллори Ванек, Карим Леклу, Жан-Паскаль Зади, Антони Бажон

Жанр: Трагикомедия, Криминальный

Продолжительноcть: 160 минут

Возрастные ограничения: 18+

Молодой парень влюбляется в скромную одноклассницу из хорошей семьи, но соблазны улиц уводят его на темную сторону. Роковой случай и предательство разлучают их на много лет. Встретившись снова, они понимают, что созданы друг для друга. Однако ее новая жизнь и его старые враги не позволяют им быть вместе. Сможет ли любовь победить, когда весь мир против?