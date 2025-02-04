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  5. 4 февраля: революция в сноубординге и прямые трансляции с Международной космической станции - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
4 февраля: революция в сноубординге и прямые трансляции с Международной космической станции

4 февраля: революция в сноубординге и прямые трансляции с Международной космической станции

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день с позитивным настроем и порцией хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле небольшой снег, а воздух опустится до -2 градусов.

Японский сноубордист Хирото Огивара вошел в историю, став первым в мире спортсменом, который исполнил невероятный прыжок с вращением на 2340 градусов, что эквивалентно 6,5 поворотам в воздухе. Этот трюк стал кульминацией его выступления на турнире по биг-эйру в Аспене, США, где Огивара продемонстрировал не только техническое мастерство, но и смелость, необходимую для выполнения такого сложного элемента.

Победа в Аспене не только укрепила статус Огивары как одного из ведущих сноубордистов мира, но и вдохновила новое поколение спортсменов стремиться к новым высотам и преодолевать границы возможного. Хирото Огивара доказал, что мечты могут стать реальностью, если за ними стоит труд и преданность делу.

Сегодня слушаем Brick + Mortar - Locked In A Cage.

Британская компания Sen предлагает всем желающим уникальную возможность — увидеть всё происходящее на Международной космической станции (МКС) в режиме прямой трансляции. Теперь каждый может стать свидетелем захватывающих пейзажей нашей планеты и наблюдать за космическими кораблями, прибывающими и покидающими станцию. 

Трансляция доступна 20 часов в сутки, что позволяет зрителям наслаждаться красотой Земли в любое время. С помощью современных технологий и высококачественного оборудования, Sen предоставляет уникальный взгляд на жизнь в космосе и на удивительные моменты, которые происходят на орбите. 

Присоединяйтесь к этому космическому путешествию и откройте для себя чудеса, которые происходят за пределами нашей планеты!

Сегодня в нашей фотоподборке представлены потрясающие снимки неба, которые непременно поднимут вам настроение.

Хорошего настроения!

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