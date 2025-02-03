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Утро в Туле
3 февраля: собачья политика и новый взгляд на «Подсолнухи» Винсента Ван Гога

3 февраля: собачья политика и новый взгляд на «Подсолнухи» Винсента Ван Гога

Доброе утро! Врываемся в последний зимний месяц. Поехали!

Еще немного слякоти. Сегодня в Туле ожидается небольшой снег и до 0 градусов.

В Нью-Йорке состоялась весьма необычная церемония «индогурации», на которой пес по имени Саймон был официально провозглашен новым мэром города. Саймон одержал победу в напряженной гонке, обойдя 15 других кандидатов-собак.

Выборы стали особенно интересными, когда в них вмешались криптовалютчики, поддержавшие померанского шпица по имени Бертрам. Они создали специальную монету BERT, надеясь на её рост в случае победы своего любимца. Однако, несмотря на все усилия, Бертрам не смог одержать верх и уступил победу Саймону в начале ноября.

Несмотря на проигрыш, Бертрам был назначен заместителем мэра. Но к сожалению, вскоре после выборов он скончался, и его место заняла миниатюрная шоколадная такса Пеппер. 

Сегодня смотрим и слушаем клип американской группы OK Go на песню «A Stone Only Rolls Downhill». 

LEGO продолжает свою художественную серию, выпустив новый набор «Подсолнухи», вдохновленный культовой картиной Винсента Ван Гога. Этот комплект, состоящий из 2615 деталей, позволяет фанатам искусства и конструкторов воссоздать шедевр 1889 года с удивительной точностью.

Сотрудничая с музеем Ван Гога в Амстердаме, LEGO уделила особое внимание цветовым оттенкам и деталям, чтобы передать уникальную атмосферу оригинала. Набор включает 16 подвижных подсолнухов, выполненных в трех оттенках желтого, что добавляет динамики и реалистичности финальной композиции.

Этот проект продолжает успешную линию, начатую с набора «Звездная ночь» в 2021 году, и предлагает поклонникам искусства новый способ взаимодействия с наследием великих мастеров. Теперь каждый желающий может не только любоваться произведениями искусства, но и создавать их своими руками.

Сегодня мы хотим поделиться с вами нашей подборкой фотографий, которая передаёт красоту и неповторимость японских деревень.

Атмосферного настроения!

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