Дети леса
Премьера:
06.02.2025
Режиссер:
Дэмиан Джон Харпер
Актеры:
Оливер Мазуччи, Мартина Гедек, Ханна Херцшпрунг, Оливия Синклер, Дэвид Вурава, Эмиль Шериф, Лилли Фальк, Луна Арвен Крюгер
Жанр:
Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
102 минуты
Возрастные ограничения:
6+
На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна: он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.
Сегодня
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Люксор Тула
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Люксор Тула
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
8 февраля, суббота
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Люксор Тула
9 февраля, воскресенье
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Люксор Тула
10 февраля, понедельник
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, вторник
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, среда
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Люксор Тула
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Люксор Тула
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
8 февраля, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Люксор Тула
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
9 февраля, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Люксор Тула
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
10 февраля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
11 февраля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
12 февраля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
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