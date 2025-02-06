Премьера: 06.02.2025

Режиссер: Дэмиан Джон Харпер

Актеры: Оливер Мазуччи, Мартина Гедек, Ханна Херцшпрунг, Оливия Синклер, Дэвид Вурава, Эмиль Шериф, Лилли Фальк, Луна Арвен Крюгер

Жанр: Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 6+

На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна: он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.