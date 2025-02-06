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Дети леса

Дети леса

Премьера:
06.02.2025
 
Режиссер:
Дэмиан Джон Харпер
  
Актеры:
Оливер Мазуччи, Мартина Гедек, Ханна Херцшпрунг, Оливия Синклер, Дэвид Вурава, Эмиль Шериф, Лилли Фальк, Луна Арвен Крюгер
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна: он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.

Сегодня
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
18:00
Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
18:00
Иллизиум (Новомосковск)
8 февраля, суббота
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
9 февраля, воскресенье
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
10 февраля, понедельник
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, вторник
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, среда
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
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Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 15 февраля 2024
Майский
Моди: Три дня на крыльях безумия
28 января - 7 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Дети леса
6 - 12 февраля
Кинотеатр (Суворов)
Астрал. Проклятие мертвых
28 января - 9 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Лотерея
29 января - 12 февраля
Люксор Тула
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 12 февраля 2024
Синема Стар
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