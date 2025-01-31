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Погода в Туле 1 февраля: облачно и мокрый снег
Фото Дмитрия Дзюбина.

Погода в Туле 1 февраля: облачно и мокрый снег

Атмосферное давление повышенное.

1 февраля в Тульской области будет облачно. Днем местами небольшие осадки, местами умеренные — мокрый снег, переходящий в дождь.

Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днём — от +1 до +6°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст. 

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