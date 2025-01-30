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Лотерея

Лотерея

Премьера:
30.01.2025
 
Режиссер:
Софья Карпунина
  
Актеры:
Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова, Сергей Аброскин, Евгений Ковалюк, Виктория Савитская, Константин Пателицин
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Сергей — глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей его полная противоположность — жесткий, суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась. Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает: Сергей — свободу, а Алексей — власть над женой. Несмотря на то что Сергей до смерти боится Алексея, а Алексей искренне презирает Сергея, история «сажает их в одну лодку». Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард?

Сегодня
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
12:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:30
Люксор Тула
14:40
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
16:50
Люксор Тула
18:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
21:10
Люксор Тула
31 января, пятница
10:20
Люксор Тула
12:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:30
Люксор Тула
14:40
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
16:50
Люксор Тула
18:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
21:10
Люксор Тула
1 февраля, суббота
10:20
Люксор Тула
12:30
Люксор Тула
14:40
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
16:50
Люксор Тула
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
21:10
Люксор Тула
2 февраля, воскресенье
10:20
Люксор Тула
12:30
Люксор Тула
14:40
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
16:50
Люксор Тула
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
21:10
Люксор Тула
3 февраля, понедельник
15:00
Синема Стар
19:20
Синема Стар
4 февраля, вторник
15:00
Синема Стар
19:20
Синема Стар
5 февраля, среда
15:00
Синема Стар
19:20
Синема Стар
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11 декабря - 29 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Лотерея
29 января - 5 февраля
Кинотеатр 3D (Одоев)
Клаустрофобы. Хижина в лесу
14 - 29 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Моди: Три дня на крыльях безумия
28 января - 2 февраля
Люксор Тула
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 1 февраля 2024
Майский
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 5 февраля 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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