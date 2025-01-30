Лотерея
Премьера:
30.01.2025
Режиссер:
Софья Карпунина
Актеры:
Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова, Сергей Аброскин, Евгений Ковалюк, Виктория Савитская, Константин Пателицин
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
103 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Сергей — глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей его полная противоположность — жесткий, суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась. Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает: Сергей — свободу, а Алексей — власть над женой. Несмотря на то что Сергей до смерти боится Алексея, а Алексей искренне презирает Сергея, история «сажает их в одну лодку». Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард?
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:30
|Люксор Тула
|
14:40
|Люксор Тула
|
15:00
|Синема Стар
|
16:50
|Люксор Тула
|
18:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Стар
|
21:10
|Люксор Тула
31 января, пятница
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:30
|Люксор Тула
|
14:40
|Люксор Тула
|
15:00
|Синема Стар
|
16:50
|Люксор Тула
|
18:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Стар
|
21:10
|Люксор Тула
1 февраля, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:30
|Люксор Тула
|
14:40
|Люксор Тула
|
15:00
|Синема Стар
|
16:50
|Люксор Тула
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Стар
|
21:10
|Люксор Тула
2 февраля, воскресенье
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:30
|Люксор Тула
|
14:40
|Люксор Тула
|
15:00
|Синема Стар
|
16:50
|Люксор Тула
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Стар
|
21:10
|Люксор Тула
3 февраля, понедельник
|
15:00
|Синема Стар
|
19:20
|Синема Стар
4 февраля, вторник
|
15:00
|Синема Стар
|
19:20
|Синема Стар
5 февраля, среда
|
15:00
|Синема Стар
|
19:20
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
Завтра
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:05
18:05
|Люксор Тула
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
|Синема Стар
|
15:00
19:20
31 января, пятница
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:05
18:05
|Люксор Тула
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
|Синема Стар
|
15:00
19:20
1 февраля, суббота
|Люксор Тула
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
|Синема Стар
|
15:00
19:20
2 февраля, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
|Синема Стар
|
15:00
19:20
3 февраля, понедельник
|Синема Стар
|
15:00
19:20
4 февраля, вторник
|Синема Стар
|
15:00
19:20
5 февраля, среда
|Синема Стар
|
15:00
19:20
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