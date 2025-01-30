Премьера: 30.01.2025

Режиссер: Софья Карпунина

Актеры: Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова, Сергей Аброскин, Евгений Ковалюк, Виктория Савитская, Константин Пателицин

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Сергей — глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей его полная противоположность — жесткий, суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась. Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает: Сергей — свободу, а Алексей — власть над женой. Несмотря на то что Сергей до смерти боится Алексея, а Алексей искренне презирает Сергея, история «сажает их в одну лодку». Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард?