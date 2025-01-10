Валенкобол-2025

8 февраля в Туле на малом поле академии ПФК «Арсенал» пройдет ежегодный турнир по футболу в валенках.



Начало в 11.00. Формат — 4×4 (плюс замены). Обязательное условие для каждого участника — наличие своих валенок (высота под колено, классика).

Команды будут разделены на группы. В плей-офф выйдут те, кто займет первое и второе место в группах. Длительность каждой встречи — 10 минут.

Заявки для участия нужно отправлять специалисту по работе с болельщиками Михаилу Максимову.