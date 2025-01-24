9 февраля в рамках квартирника в кафе «Волна» на «Октаве» выступит кибер-фолк группа Runa Project.



Каждое выступление группы это яркий праздник.

Музыканты создают уникальную музыку, где фольклорные мелодии переплетаются с космическими электронными звуками. Их творчество — это интерактивное путешествие между земными традициями и безбрежными просторами Вселенной.



Runa Project смело экспериментирует, сочетая электронику с этническими

инструментами, добавляя роковые элементы с тяжелыми гитарами и «живыми»

барабанами.



Стоимость: от 400 рублей.