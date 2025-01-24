Runa Project
9 февраля в рамках квартирника в кафе «Волна» на «Октаве» выступит кибер-фолк группа Runa Project.
Каждое выступление группы это яркий праздник.
Музыканты создают уникальную музыку, где фольклорные мелодии переплетаются с космическими электронными звуками. Их творчество — это интерактивное путешествие между земными традициями и безбрежными просторами Вселенной.
Runa Project смело экспериментирует, сочетая электронику с этническими
инструментами, добавляя роковые элементы с тяжелыми гитарами и «живыми»
барабанами.
Стоимость: от 400 рублей.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
9 февраля 2025, воскресенье
19:00
29 января - 12 февраля
6 - 12 февраля
6 июля - 15 февраля 2024
29 декабря - 19 февраля 2024
28 января - 9 февраля
28 января - 9 февраля