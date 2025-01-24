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Runa Project

Runa Project

9 февраля в рамках квартирника в кафе «Волна» на «Октаве» выступит кибер-фолк группа Runa Project.

Каждое выступление группы это яркий праздник.
Музыканты создают уникальную музыку, где фольклорные мелодии переплетаются с космическими электронными звуками. Их творчество — это интерактивное путешествие между земными традициями и безбрежными просторами Вселенной.

Runa Project смело экспериментирует, сочетая электронику с этническими 
инструментами, добавляя роковые элементы с тяжелыми гитарами и «живыми» 
барабанами.

Стоимость: от 400 рублей.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
9 февраля 2025, воскресенье
19:00
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