31 января: 60 млн юаней за точный подсчет и новый рекорд по игре на пианино

Доброе утро! Заканчиваем неделю, а вместе с тем и первый месяц в новом году! Делитесь в комментариях, что успели сделать или не сделать?

Прогноз погоды на выходные. Сегодня в Туле ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит примерно +4 градуса. В субботу также прогнозируется влажная погода, температура останется прежней — +4 градуса. А вот в воскресенье ожидается снег, температура опустится до нуля градусов.

Инициатива от одной из китайских компаний привлекла внимание общественности: в рамках необычного конкурса сотрудникам предложили посчитать 60 миллионов юаней, высыпанными на стол. Тем, кто справился с этой задачей без ошибок, разрешили забрать деньги с собой.

Начальник фирмы, гордясь достижениями компании, объявил о прогнозируемой прибыли в 260 миллионов юаней в 2024 году и подчеркнул отсутствие долгов. Вдохновленный успехами бизнеса, он решил сделать жизнь своих сотрудников лучше, предоставив им уникальную возможность не только продемонстрировать свои навыки, но и получить щедрое вознаграждение.

Эта акция не только продемонстрировала уровень внимания и аккуратности, но и стала олицетворением корпоративной культуры, ориентированной на заботу о своих сотрудниках.

Сегодня слушаем Teddy Swims - Lose Control.

Японский музыкант Кейта Хаттори вновь произвёл фурор, попав в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему невероятному достижению: он сумел ударить по одной клавише пианино 1030 раз за одну минуту.

Хаттори уже известен своими успехами в мире музыки: ранее он установил рекорд по самому быстрому стучанию на барабанах. Его новые рекорды вдохновляют молодых музыкантов и демонстрируют, что для достижения высоких целей необходимо не только талант, но и упорство, а также регулярные тренировки.

Художник Артём Лобачев представляет коллекцию игральных карт, вдохновлённую миром «Ведьмака 3». Каждая карта в этой колоде — это настоящая художественная работа, созданная вручную с использованием красок. Артём тщательно прорабатывает детали, воссоздавая образы любимых героев и захватывающие моменты из игры.

Восторженного настроения!