Жителю Алексина грозит штраф за съемку атаки беспилотника

Во время атаки на Тульскую область он снял БПЛА на видео и выложил в сеть. Почему это запрещают и кому это может навредить — в материале Myslo.

В Тульской области впервые призвали к ответственности за распространение видео с украинскими дронами и работой ПВО. Нарушитель — житель Алексина Даниил Гришин.

Молодой человек снял контент во время массированной атаки дронов на Тульскую область. После этого он поделился видео с друзьями, а затем выложил в свой телеграм-канал.

Событие не прошло мимо контролирующих органов. Они вычислили автора и составили на него протокол. А поскольку случай в регионе был первым, на подписание протокола еще и пригласили СМИ.

Сейчас Даниилу грозит штраф от 5 до 150 тысяч рублей. Сколько именно придется заплатить, решит суд.

Анатолий Максиков, заместитель министра по региональной безопасности Тульской области:

— В Тульской области в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года было принято решение о запрете распространения в СМИ и интернете сведений, которые раскрывают расположение средств ПВО, объектов министерства обороны, военных объектов, объектов промышленности и критически важной инфраструктуры, к которой относятся предприятия, обеспечивающие средства связи на территории региона, а также топливо-энергетические комплексы.

Также запрещается распространение в Сети информации о результатах работы системы ПВО и последствиях использования противником беспилотных летательных аппаратов.

Молодой человек из Алексина распространил информацию о применении БПЛА противником, за что был привлечен к административной ответственности.

В настоящее время ему, скорее всего, грозит штраф от 5 до 150 тысяч рублей.

Мы хотим напомнить гражданам, что подобными действиями они, можно сказать, помогают противнику определять результативность своей работы и корректировать в дальнейшем применение БПЛА на территории нашего региона.

Этот инцидент стал первым в Тульской области. Пока сумма штрафа будет минимальной, но в случае повтора она возрастет. Также с нарушителем была проведена профилактическая беседа, Даниил обязался воздержаться от подобных нарушений в дальнейшем.

По словам Анатолия Максикова, избежать наказаний за распространение запрещенных видео невозможно, даже если выложить их анонимно:

— Всё, что публикуется в интернете, имеет цифровой след. В процессе мониторинга мы можем установить автора выложенного контента, для этого у нас есть все ресурсы.

Даниил признается: нарушил закон по глупости, видео выложил в Сеть ради развлечения и даже не представлял, что его могут увидеть противники.

Даниил Гришин:

— Про закон я вообще ничего не слышал. Просто случайно увидел происходящее и решил снять, а потом выложил в свой телеграм-канал. Уже после этого мне написали знакомые, они говорили, что выкладывать видео было нельзя, я задумался. А потом мне позвонили уже из ведомства и сказали, что придется заплатить штраф.

Конечно, я не хотел навредить работе наших военных и больше не буду повторять ошибок. Хочу обратиться ко всем, кто не знает о законе: видео действительно могут быть использованы против граждан России. Не снимайте работу ПВО и дроны, это не шутки.

О том, насколько опасными могут быть подобные развлечения в интернете, Myslo рассказал участник СВО, действующий инструктор по специальной боевой подготовке Владислав Трошин:

— Снимая дроны и работу ПВО, люди не задумываются о последствиях. Им кажется, что БПЛА уже прилетел и больше ничего не случится, особенно если он где-то вдалеке от населенного пункта и ничего не повредил.

Но есть системы получения данных из открытых источников, противник ее использует очень хорошо. И люди, публикующие такие видео, фактически сами передают разведданные врагу.

Противник получает достоверную информацию о том, куда получилось долететь БПЛА или, наоборот, не получилось и по какой причине. В этом случае следующий полет может быть более разрушительным и уже привести к жертвам.

Не выкладывайте информацию о БПЛА, о местах расположения ПВО. Даже по пуску ракеты можно понять примерное расположение техники в радиусе 50 километров, чтобы потом обнаружить их или обойти.