Моди: Три дня на крыльях безумия

Премьера: 30.01.2025

Режиссер: Джонни Депп

Актеры: Аль Пачино, Стивен Грэм, Брюно Гуэри, Салли Филлипс, Антония Деспла, Риккардо Скамарчо, Ева-Джейн Уиллис, Луиза Раньери, Кэт Фэрэуэй, Райан МакПарланд, Мэттью Вулф

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 18+

Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины.