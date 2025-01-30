Моди: Три дня на крыльях безумия
Премьера:
30.01.2025
Режиссер:
Джонни Депп
Актеры:
Аль Пачино, Стивен Грэм, Брюно Гуэри, Салли Филлипс, Антония Деспла, Риккардо Скамарчо, Ева-Джейн Уиллис, Луиза Раньери, Кэт Фэрэуэй, Райан МакПарланд, Мэттью Вулф
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
110 минут
Возрастные ограничения:
18+
Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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