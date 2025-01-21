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Топ-100: составлен рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в развитие Тульской области

Топ-100: составлен рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в развитие Тульской области

Рейтинг за 2024 год опубликовали сотрудники Тульского социологического центра.

Тульский социологический центр создаёт «Рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Тульской области» с 2004 года.

При отборе кандидатов на включение в рейтинг эксперты исходили из их активности в социально-экономической работе на благо региона. Учитываются не только заслуги организации, которой руководят кандидаты на включение в рейтинг, но и их активную гражданскую и экономическую позиции.

Двадцать первое по счёту исследование проводилось Тульским социологическим центром в январе 2025 г. Руководитель исследования — Василий Мосин — генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.

рейтинг

Рейтинг за 2024 год. В скобках указаны места, которые участники рейтинга заняли в 2023 году. Если стоит прочерк, то значит этот участник вошёл в рейтинг впервые.

  1. (1) Алексей Дюмин — помощник Президента РФ с мая 2024 г., экс-губернатор Тульской области.
  2. (6) Дмитрий Миляев — с мая 2024 г. губернатор Тульской области, ранее первый заместитель губернатора Тульской области.
  3. (3) Николай Воробьев — с 7 октября 2024 г. сенатор от Тульской области, ранее — председатель Тульской областной думы 7 созыва.
  4.  (5) Борис Сокол — президент ОАО «Щекиноазот».
  5. (7) Илья Курилов — генеральный директор ООО «ТОР», управляющий директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», депутат Тульской областной Думы 8-го созыва. 
  6.  (37) Галина Якушкина — заместитель губернатора Тульской области — руководитель аппарата правительства — начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства. 
  7.  (8) Дмитрий Гурдин — до середины декабря 2024 г. начальник УФСБ по Тульской области.
  8. (30) Михаил Пантелеев — с 3 июня 2024 г. председатель правительства Тульской области — первый заместитель губернатора, ранее заместитель председателя правительства — министр имущественных и земельных отношений.
  9. (10) Владимир Филиппов — управляющий директор АО «Тулаточмаш», председатель Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России.
  10. (18) Александр Грицаенко — прокурор Тульской области.
  11.  (14) Евгений Зубицкий — президент «Промышленно-металлургического холдинга».
  12. (45) Илья Беспалов — глава администрации г. Тулы.
  13. (-) Андрей Дубровский — с октября 2024 г. председатель Тульской областной думы 8 созыва.
  14.  (71) Вячеслав Ковалев — заместитель генерального директора АО «НПО „Высокоточные комплексы“», управляющий директор ОАО «Конструкторского бюро приборостроения им. академика Шипунова».
  15. (51) Ринат Идрисов — генеральный директор АНО «НПО „Сплав“».
  16.  (79) Ярослав Раков — с октября 2024 г. заместитель губернатора Тульской области, ранее заместитель председателя правительства Тульской области — министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления.
  17.  (49) Павел Татаренко — с октября 2024 г. заместитель председателя правительства Тульской области, ранее генеральный директор «Региональной корпорации развития и поддержки Тульской области».
  18. (-) Наталья Архипова — с октября 2024 г. заместитель губернатора Тульской области, ранее заместитель председателя правительства — министр по правовому обеспечению. 
  19.  (20) Андрей Шестаков — президент Тульской Торгово-промышленной палаты.
  20. (21) Владимир Усов — руководитель Следственного управления СК России по Тульской области.
  21. (42) Александр Шамсутдинов — Председатель совета директоров компании ОАО «ГК Полипласт».
  22. (13) Александр Ломовцев — руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
  23.  (87). Валерий Даутов — директор АО «Туламашзаводинвест».
  24. (-) Михаил Борщёв — с 7 октября 2024 г. сенатор от Тульской области, ранее генеральный директор ОАО «Центргаз».
  25. (15) Николай Калинин — директор Тульского филиала «Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова», председатель Совета Тульской торгово-промышленной палаты, председатель Комитета Тульской ТПП по содействию профессиональному и бизнес-образованию.
  26. (19) Ольга Слюсарева — с сентября 2024 г. председатель Комитета по социальной политике Тульской областной думы 8 созыва, ранее мэр Тулы.
  27.  (31) Игорь Хорошилов — председатель Тульского областного суда.
  28.  (76) Андрей Даценко — начальник Управления МВД России по Тульской области.
  29. (28) Рафик Папян — генеральный директор ООО «Инд-Гарник».
  30.  (24) Александр Головин — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области.
  31.  (25) Наталья Антонова — вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка «Среднерусский», председатель Комитета Тульской ТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям.
  32.  (22) Вадим Суханов — руководителя УФНС России по Тульской области.
  33. (32) Олег Кравченко — ректор Тульского государственного университета.
  34. (38) Сергей Дьяков — управляющий директор ПАО «Тулачермет».
  35.  (57) Александр Бибиков — заместитель председателя правительства Тульской области — министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области.
  36. (48) Алексей Стёпин — заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и экологии. 
  37. (68) Ольга Гремякова — заместитель председателя правительства Тульской области.
  38. (35) Николай Борзенков — генеральный директор ООО «Металлопрокатный завод».
  39. (34) Владимир Юдин — председатель Счетной палаты Тульской области.
  40. (72) Дмитрий Марков — заместитель председателя правительства Тульской области.
  41.  (89) Алексей Эрк — с 26 сентября 2024 г. мэр Тулы, ранее председатель Общественной палаты Тульской области.
  42. (40) Галина Алёшина — первый заместитель председателя Тульской областной думы 7 созыва, председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной думы 8-го созыва.
  43. (39) Родион Дудник — заместитель председателя правительства Тульской области — министр транспорта и дорожного хозяйства.
  44. (-) Марина Левина — с сентября 2024 г. заместитель председателя Тульской областной думы 8 созыва, ранее сенатор от Тульской области.
  45.  (27) Владимир Золотухин — генеральный директор ООО Научно-производственного предприятия «Вулкан-ТМ».
  46.  (43) Александр Рем — заместитель председателя Тульской областной думы 8 созыва.
  47. (47) Сергей Белов — председатель Союза журналистов Тульской области, директор филиала ГТРК «Тула», председатель комитета Тульской ТПП по СМИ, рекламе и полиграфии.
  48.  (33) Александр Скворцов — директор Тульского регионального филиала ООО «СК „Согласие“», Председатель Ревизионной комиссии Тульской ТПП.
  49.  (50) Алексий — митрополит Тульский и Ефремовский.
  50.  (36) Владимир Щербаков — генеральный директор ООО «Центр условий и охраны труда малого и среднего предпринимательства».
  51.  (52) Виктор Нехаев — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области (Туластат).
  52. (54) Татьяна Рыбкина — министр культуры Тульской области.
  53. (-) Павел Веселов — председатель избирательной комиссии Тульской области.
  54. (41) Надежда Калугина — директор Тульского государственного музея оружия.
  55. (44) Михаил Иванцов — генеральный директор ООО «Тульское региональное инвестиционное агентство», депутат Тульской областной Думы 8-го созыва.
  56. (55) Андрей Мазов — генеральный директор ООО «Региональные новости», председатель тульского отделения «Деловой России».
  57.  (58) Татьяна Алексеева — генеральный директор ООО «Слобода».
  58.  (-) Оксана Осташко — министр образования Тульской области.
  59.  (-) Александр Стариков — с августа 2024 г. главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
  60.  (59) Сергей Гринько — управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк».
  61.  (78) Алексей Павлов — начальник ГУ МЧС по Тульской области.
  62.  (56) Ерухом Шальмиев — председатель совета директоров «КорсГрупп».
  63. (61) Александр Ширинкин — председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат».
  64.  (-) Наталья Аникина — с июля 2024 г. заместитель председателя правительства Тульской области.
  65.  (67) Александр Балберов — заместитель председателя Тульской областной думы 8 созыва, Председателя Палаты депутатов ЛДПР Тульской области.
  66.  (60) Александр Швыков — генеральный директор ОО ПП «Мехмаш», председатель Комитета Тульской ТПП по промышленному развитию.
  67. (-) Игорь Казённый — с 4 июня 2024 г заместитель председателя правительства Тульской области — министр имущественных отношений.
  68. (81) Константин Подрезов — ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
  69.  (84) Виктор Грибко — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.
  70.  (-) Константин Данилов — руководитель представительства ГК «Ростех» в Тульской области.
  71.  (-) Александр Ковалёв — генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск».
  72. (75) Екатерина Толстая — директор Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
  73.  (99) Михаил Малишевский — министр здравоохранения Тульской области.
  74.  (77) Игорь Кабанов — генеральный директор ГК «Браер».
  75. (-) Алексей Давлетшин — с декабря 2024 г. заместителем губернатора Тульской области, ранее министр молодежной политики Тульской области.
  76.  (70) Александр Хомяков — генеральный директор АО «ЦКБА».
  77. (-) Дмитрий Кузнецов — с августа 2024 г. генеральный директор НПО «Стрела».
  78. (62) Николай Кизимов — генеральный директор АО «Пластик».
  79.  (65) Владимир Кузнецов — председатель Ассоциации содействия развитию малых предприятий Тульской области, председатель Комитета Тульской ТПП по оценочной деятельности.
  80. (85) Владимир Гриценко — директор государственного музея-заповедника «Куликово поле».
  81.  (-) Александр Ярошевский — с 12 июля 2024 г. министр экономического развития Тульской области. 
  82.  (83) Сергей Костюченков — директор ООО «Региональная эксплуатационная компания», председатель Комитета Тульской ТПП по предпринимательству в ЖКХ.
  83. (89) Сергей Ганжа — директор Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк», председатель Комитета Тульской ТПП по развитию АПК и пищевой промышленности.
  84. (69) Тамара Головина — генеральный директор ООО «Молодой и К».
  85. (74) Аниса Каверина — директор ООО «Фармбытхим».
  86. (80) Елена Елатонцева — директор ООО «Гильдия консультантов», председатель Комитета Тульской ТПП по семейному предпринимательству.
  87.  (86) Ольга Натаркина — директор ГУ ТО «Информационное Агентство „Регион 71“».
  88. (-) Леонид Авилушкин — основатель ГК «ОСТ», президент Союза строителей Тульской области.
  89.  (96) Сергей Гребенщиков — председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», председатель комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Тульской областной думы 8 созыва.
  90.  (64) Алексей Зубченко — генеральный директор ООО «Спецгеологоразведка».
  91.  (100) Илья Степанов — учредитель и руководитель изданий SM-News.ru и «Тульская пресса», депутат Тульской областной думы 8-го созыва.
  92. (91) Илиана Марина — директор ООО «Клиника Эксперт Тула», председатель Комитета Тульской ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской индустрии.
  93.  (-) Вячеслав Терехин — с октября 2024 г. министр массовых коммуникаций, ранее директора ГУ ТО «Телеканал „Тула“».
  94.  (92) Татьяна Ларина — уполномоченный по правам человека в Тульской области.
  95. (93) Дмитрий Благовещенский — директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области».
  96.  (-) Владимир Шемякин — генеральный директор Ассоциации «Медиа Траст». 
  97.  (95) Александр Велигодский — генеральный директор ООО «Ин-Групп».
  98.  (97) Андрей Филиппов — управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Тульской области.
  99. (98) Михаил Буденков — председатель ТРО ООО «Центр экологической политики и культуры».
  100. (-) Ирина Кузнецова — уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области.

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