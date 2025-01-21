Топ-100: составлен рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в развитие Тульской области

Тульский социологический центр создаёт «Рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Тульской области» с 2004 года.

При отборе кандидатов на включение в рейтинг эксперты исходили из их активности в социально-экономической работе на благо региона. Учитываются не только заслуги организации, которой руководят кандидаты на включение в рейтинг, но и их активную гражданскую и экономическую позиции.

Двадцать первое по счёту исследование проводилось Тульским социологическим центром в январе 2025 г. Руководитель исследования — Василий Мосин — генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.

рейтинг

Рейтинг за 2024 год. В скобках указаны места, которые участники рейтинга заняли в 2023 году. Если стоит прочерк, то значит этот участник вошёл в рейтинг впервые.