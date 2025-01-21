Топ-100: составлен рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в развитие Тульской области

Тульский социологический центр создаёт «Рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Тульской области» с 2004 года.
При отборе кандидатов на включение в рейтинг эксперты исходили из их активности в социально-экономической работе на благо региона. Учитываются не только заслуги организации, которой руководят кандидаты на включение в рейтинг, но и их активную гражданскую и экономическую позиции.
Двадцать первое по счёту исследование проводилось Тульским социологическим центром в январе 2025 г. Руководитель исследования — Василий Мосин — генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.
Рейтинг за 2024 год. В скобках указаны места, которые участники рейтинга заняли в 2023 году. Если стоит прочерк, то значит этот участник вошёл в рейтинг впервые.
- (1) Алексей Дюмин — помощник Президента РФ с мая 2024 г., экс-губернатор Тульской области.
- (6) Дмитрий Миляев — с мая 2024 г. губернатор Тульской области, ранее первый заместитель губернатора Тульской области.
- (3) Николай Воробьев — с 7 октября 2024 г. сенатор от Тульской области, ранее — председатель Тульской областной думы 7 созыва.
- (5) Борис Сокол — президент ОАО «Щекиноазот».
- (7) Илья Курилов — генеральный директор ООО «ТОР», управляющий директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», депутат Тульской областной Думы 8-го созыва.
- (37) Галина Якушкина — заместитель губернатора Тульской области — руководитель аппарата правительства — начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства.
- (8) Дмитрий Гурдин — до середины декабря 2024 г. начальник УФСБ по Тульской области.
- (30) Михаил Пантелеев — с 3 июня 2024 г. председатель правительства Тульской области — первый заместитель губернатора, ранее заместитель председателя правительства — министр имущественных и земельных отношений.
- (10) Владимир Филиппов — управляющий директор АО «Тулаточмаш», председатель Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России.
- (18) Александр Грицаенко — прокурор Тульской области.
- (14) Евгений Зубицкий — президент «Промышленно-металлургического холдинга».
- (45) Илья Беспалов — глава администрации г. Тулы.
- (-) Андрей Дубровский — с октября 2024 г. председатель Тульской областной думы 8 созыва.
- (71) Вячеслав Ковалев — заместитель генерального директора АО «НПО „Высокоточные комплексы“», управляющий директор ОАО «Конструкторского бюро приборостроения им. академика Шипунова».
- (51) Ринат Идрисов — генеральный директор АНО «НПО „Сплав“».
- (79) Ярослав Раков — с октября 2024 г. заместитель губернатора Тульской области, ранее заместитель председателя правительства Тульской области — министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления.
- (49) Павел Татаренко — с октября 2024 г. заместитель председателя правительства Тульской области, ранее генеральный директор «Региональной корпорации развития и поддержки Тульской области».
- (-) Наталья Архипова — с октября 2024 г. заместитель губернатора Тульской области, ранее заместитель председателя правительства — министр по правовому обеспечению.
- (20) Андрей Шестаков — президент Тульской Торгово-промышленной палаты.
- (21) Владимир Усов — руководитель Следственного управления СК России по Тульской области.
- (42) Александр Шамсутдинов — Председатель совета директоров компании ОАО «ГК Полипласт».
- (13) Александр Ломовцев — руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
- (87). Валерий Даутов — директор АО «Туламашзаводинвест».
- (-) Михаил Борщёв — с 7 октября 2024 г. сенатор от Тульской области, ранее генеральный директор ОАО «Центргаз».
- (15) Николай Калинин — директор Тульского филиала «Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова», председатель Совета Тульской торгово-промышленной палаты, председатель Комитета Тульской ТПП по содействию профессиональному и бизнес-образованию.
- (19) Ольга Слюсарева — с сентября 2024 г. председатель Комитета по социальной политике Тульской областной думы 8 созыва, ранее мэр Тулы.
- (31) Игорь Хорошилов — председатель Тульского областного суда.
- (76) Андрей Даценко — начальник Управления МВД России по Тульской области.
- (28) Рафик Папян — генеральный директор ООО «Инд-Гарник».
- (24) Александр Головин — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области.
- (25) Наталья Антонова — вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка «Среднерусский», председатель Комитета Тульской ТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям.
- (22) Вадим Суханов — руководителя УФНС России по Тульской области.
- (32) Олег Кравченко — ректор Тульского государственного университета.
- (38) Сергей Дьяков — управляющий директор ПАО «Тулачермет».
- (57) Александр Бибиков — заместитель председателя правительства Тульской области — министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области.
- (48) Алексей Стёпин — заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и экологии.
- (68) Ольга Гремякова — заместитель председателя правительства Тульской области.
- (35) Николай Борзенков — генеральный директор ООО «Металлопрокатный завод».
- (34) Владимир Юдин — председатель Счетной палаты Тульской области.
- (72) Дмитрий Марков — заместитель председателя правительства Тульской области.
- (89) Алексей Эрк — с 26 сентября 2024 г. мэр Тулы, ранее председатель Общественной палаты Тульской области.
- (40) Галина Алёшина — первый заместитель председателя Тульской областной думы 7 созыва, председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной думы 8-го созыва.
- (39) Родион Дудник — заместитель председателя правительства Тульской области — министр транспорта и дорожного хозяйства.
- (-) Марина Левина — с сентября 2024 г. заместитель председателя Тульской областной думы 8 созыва, ранее сенатор от Тульской области.
- (27) Владимир Золотухин — генеральный директор ООО Научно-производственного предприятия «Вулкан-ТМ».
- (43) Александр Рем — заместитель председателя Тульской областной думы 8 созыва.
- (47) Сергей Белов — председатель Союза журналистов Тульской области, директор филиала ГТРК «Тула», председатель комитета Тульской ТПП по СМИ, рекламе и полиграфии.
- (33) Александр Скворцов — директор Тульского регионального филиала ООО «СК „Согласие“», Председатель Ревизионной комиссии Тульской ТПП.
- (50) Алексий — митрополит Тульский и Ефремовский.
- (36) Владимир Щербаков — генеральный директор ООО «Центр условий и охраны труда малого и среднего предпринимательства».
- (52) Виктор Нехаев — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области (Туластат).
- (54) Татьяна Рыбкина — министр культуры Тульской области.
- (-) Павел Веселов — председатель избирательной комиссии Тульской области.
- (41) Надежда Калугина — директор Тульского государственного музея оружия.
- (44) Михаил Иванцов — генеральный директор ООО «Тульское региональное инвестиционное агентство», депутат Тульской областной Думы 8-го созыва.
- (55) Андрей Мазов — генеральный директор ООО «Региональные новости», председатель тульского отделения «Деловой России».
- (58) Татьяна Алексеева — генеральный директор ООО «Слобода».
- (-) Оксана Осташко — министр образования Тульской области.
- (-) Александр Стариков — с августа 2024 г. главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
- (59) Сергей Гринько — управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк».
- (78) Алексей Павлов — начальник ГУ МЧС по Тульской области.
- (56) Ерухом Шальмиев — председатель совета директоров «КорсГрупп».
- (61) Александр Ширинкин — председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат».
- (-) Наталья Аникина — с июля 2024 г. заместитель председателя правительства Тульской области.
- (67) Александр Балберов — заместитель председателя Тульской областной думы 8 созыва, Председателя Палаты депутатов ЛДПР Тульской области.
- (60) Александр Швыков — генеральный директор ОО ПП «Мехмаш», председатель Комитета Тульской ТПП по промышленному развитию.
- (-) Игорь Казённый — с 4 июня 2024 г заместитель председателя правительства Тульской области — министр имущественных отношений.
- (81) Константин Подрезов — ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
- (84) Виктор Грибко — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.
- (-) Константин Данилов — руководитель представительства ГК «Ростех» в Тульской области.
- (-) Александр Ковалёв — генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск».
- (75) Екатерина Толстая — директор Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
- (99) Михаил Малишевский — министр здравоохранения Тульской области.
- (77) Игорь Кабанов — генеральный директор ГК «Браер».
- (-) Алексей Давлетшин — с декабря 2024 г. заместителем губернатора Тульской области, ранее министр молодежной политики Тульской области.
- (70) Александр Хомяков — генеральный директор АО «ЦКБА».
- (-) Дмитрий Кузнецов — с августа 2024 г. генеральный директор НПО «Стрела».
- (62) Николай Кизимов — генеральный директор АО «Пластик».
- (65) Владимир Кузнецов — председатель Ассоциации содействия развитию малых предприятий Тульской области, председатель Комитета Тульской ТПП по оценочной деятельности.
- (85) Владимир Гриценко — директор государственного музея-заповедника «Куликово поле».
- (-) Александр Ярошевский — с 12 июля 2024 г. министр экономического развития Тульской области.
- (83) Сергей Костюченков — директор ООО «Региональная эксплуатационная компания», председатель Комитета Тульской ТПП по предпринимательству в ЖКХ.
- (89) Сергей Ганжа — директор Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк», председатель Комитета Тульской ТПП по развитию АПК и пищевой промышленности.
- (69) Тамара Головина — генеральный директор ООО «Молодой и К».
- (74) Аниса Каверина — директор ООО «Фармбытхим».
- (80) Елена Елатонцева — директор ООО «Гильдия консультантов», председатель Комитета Тульской ТПП по семейному предпринимательству.
- (86) Ольга Натаркина — директор ГУ ТО «Информационное Агентство „Регион 71“».
- (-) Леонид Авилушкин — основатель ГК «ОСТ», президент Союза строителей Тульской области.
- (96) Сергей Гребенщиков — председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», председатель комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Тульской областной думы 8 созыва.
- (64) Алексей Зубченко — генеральный директор ООО «Спецгеологоразведка».
- (100) Илья Степанов — учредитель и руководитель изданий SM-News.ru и «Тульская пресса», депутат Тульской областной думы 8-го созыва.
- (91) Илиана Марина — директор ООО «Клиника Эксперт Тула», председатель Комитета Тульской ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской индустрии.
- (-) Вячеслав Терехин — с октября 2024 г. министр массовых коммуникаций, ранее директора ГУ ТО «Телеканал „Тула“».
- (92) Татьяна Ларина — уполномоченный по правам человека в Тульской области.
- (93) Дмитрий Благовещенский — директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области».
- (-) Владимир Шемякин — генеральный директор Ассоциации «Медиа Траст».
- (95) Александр Велигодский — генеральный директор ООО «Ин-Групп».
- (97) Андрей Филиппов — управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Тульской области.
- (98) Михаил Буденков — председатель ТРО ООО «Центр экологической политики и культуры».
- (-) Ирина Кузнецова — уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области.