«Я ей дала ботинком по коленке»: туляки подозревают воспитателей детсада в избиении детей

Фото Алексея Пирязева.

Софья и Ирина (имена изменены), матери пострадавших детей, обратились в редакцию Myslо, чтобы предать ситуацию огласке.

Женщины отдали своих детей в сад № 146 (ул. Кауля, 11, к. 4) в сентябре 2024 года. Поначалу дочка Ирины буквально бежала в садик, а вот девочки Софьи сразу стали упрямиться — идти «к тете» было страшно.

— Сначала я оставляла детей в садике всего на пару часов, — вспоминает Софья. — Но уже тогда начала замечать изменения в их поведении. Например, когда я попыталась надеть кофту на дочку, она начала визжать, схватилась за поясницу и убежала.

Такое поведение нехарактерно для моей дочери. Я подумала, что это такая игра или признаки трудностей в адаптации к новому месту. Мысль о том, что ее могли ударить, промелькнула у меня в голове только на секунду.

Но я сразу одернула себя: «Да быть не может! Воспитатели такие милые, улыбаются нам в лицо…»

Отзывы на этот детсад в интернете замечательные, знакомые тоже довольны.

Однако на этом тревожные звоночки не прекратились. На следующий день, когда Софья забирала дочек из сада, одну из девочек ей вернули с мокрыми штанами. К тому моменту дети Софьи самостоятельно посещали туалет, поэтому женщина снова насторожилась. На вопрос об обстоятельствах инцидента ей ответили простое: «Не знаю».

— Я снова все списала на сложную адаптацию. Дочки не хотели ходить в сад и кричали:

«Я не хочу туда идти! Я боюсь тетю!»

Но в силу возраста не смогли объяснить, что именно их беспокоит.

Из-за болезни девочки оставили сад на пару недель. За это время они оправились и стали чувствовать себя увереннее. А когда пришло время возвращаться, дети запротестовали: в садике на них кричат.

— Чтобы проверить, так это или нет, я дала дочкам смарт-часы с функцией прослушивания окружения в реальном времени. Убедившись в правдивости их слов, я решила записать происходящее в саду на диктофон.



На аудиозаписи слышны звуки, похожие на шлепки.

Взрослые говорят с детьми грубо, применяют эмоциональное давление.

Видео Софьи.

— После услышанного я подходила к воспитателям и спрашивала, не обижают ли моих девочек здесь, — продолжает Софья. — Любые обвинения они, естественно, все отрицали:

«Если бы здесь и вправду били детей, то били бы всех. А жалуются только ваши!»

И действительно: родители в чате единогласно уверяли, что с их детьми все в порядке и к воспитателям и маленьким друзьям они возвращаются с удовольствием.

В это же время Софья написала Ирине, чтобы поделиться переживаниями. Оказалось, состояние дочки Ирины ничуть не лучше.

Первые полтора месяца дочь Ирины спокойно ходила в сад. Все изменилось после кадровых перестановок в педагогическом составе сада — место воспитательницы заняла няня. После непродолжительного отсутствия из-за болезни ребенок вернулся в сад.

— У нее начались истерики по утрам, — голос Ирины дрогнул. — Она не хотела туда идти, плакала, вцеплялась в меня и мужа руками. Я списала все на адаптацию: может, дочь просто отвыкла за эти две недели? Да и воспитатели говорили, что в группе все спокойно.

Я забирала дочь в 16.00, после тихого часа. Спрашиваю: «Как тебе спалось?», а она мне:

«Я не спала, я плакала».

Так было на протяжении недели точно. Мы тоже дали ей смарт часы — никто девочку не успокаивал, а то и вовсе ругали.

В начале декабря Ирина озвучила свои опасения на родительском собрании в саду. Заведующая, по словам женщин, никак на них не отреагировала.

После этого девочки в сад № 146 не ходили. Однако Ирина и Софья продолжили собирать доказательства грубого обращения с детьми силами остальных родителей.

В ходе служебной проверки нарушительниц отстранили от воспитательских обязанностей. На собрании 20 января директор ЦО сообщила, что женщины будут уволены по собственному желанию:

— Родители были в шоке! — негодует Ирина. — Воспитатели кричали на детей и оставляли их без присмотра — малыши плакали по 40 минут! А теперь, когда поступила официальная жалоба, решили уволиться по собственному? В таком случае им ничто не мешает прийти в другой сад и начать вести себя точно так же.

Родители потребовали снять с должности заведующую. Но нет: «У нее хорошее образование и много заслуг. До нее сад был в ужасном состоянии».

— Теперь мои девочки боятся слова «сад», — подытожила Софья. — С января они ходят в другое учреждение, но все еще опасаются незнакомцев и иногда кричат во сне.

Мы хотели бы привлечь внимание к этой ситуации, чтобы обезопасить других детей и не дать виновницам остаться безнаказанными.

КОММЕНТАРИЙ детского омбудсмена

Наталия Алексеевна Зыкова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области:

Наталия Зыкова — С нашей стороны была инициирована проверка. Мы написали письмо в адрес учредителя детского сада — главы администрации города Тулы. Причастные к инциденту воспитатель и няни написали заявление на увольнение по собственному желанию. В таком случае работодатель не имеет права отказать сотрудникам в увольнении или уволить их по статье. Нам очень важно, чтобы эти женщины не работали в системе образования, учитывая выявленные нарушения. Вопрос об их трудоустройстве взят на особый контроль. Кроме того, их действиям дадут оценку органы УМВД.

КОММЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

— По информации управления образования, обращение родителей 1-й младшей группы о ненадлежащем поведении сотрудников дошкольного подразделения 15 января поступило к руководителю центра образования № 37. Для установления фактов, изложенных в обращении, руководителем учреждения проведена служебная проверка. На это время воспитатели и младший воспитатель 1-й младшей группы были отстранены от работы.

Управлением образования администрации города Тулы в ходе проверки выявлены факты ослабления контроля за деятельностью подразделения со стороны заместителя директора по дошкольной работе, старшего воспитателя, заведующего хозяйством, к которым руководителем организации применены меры дисциплинарного взыскания.

В соответствии с Трудовым законодательством РФ воспитатели и младший воспитатель указанной группы уволены 24 января.

Материалы служебного расследования руководителем дошкольного учреждения направлены в УМВД города Тулы с целью осуществления мероприятий в рамках действующих нормативно-правовых документов.

Ведение образовательной деятельности в группе раннего возраста на текущий момент осуществляется в штатном режиме, вакантные должности воспитателей и младшего воспитателя замещаются сотрудниками дошкольного подразделения.